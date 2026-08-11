Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para perros y gatos: el trámite es gratuito y hay multas de hasta $844.000

Conoce la innovadora medida implementada en Villa María: un documento de identidad para mascotas. El registro es gratuito y sirve para identificar a los animales y a sus tutores, aplicando severas sanciones en casos de incumplimiento de las normas de cuidado.

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La Municipalidad de Villa María, en Córdoba, puso en marcha un sistema de registro obligatorio para perros y gatos mediante un Documento Nacional de Identidad (DNI) específico para mascotas. La iniciativa permite identificar a cada animal con datos como nombre, raza, fecha de nacimiento y responsable, y se aplica a todos los tutores que residan en esa localidad. El trámite es gratuito y busca promover la tenencia responsable, además de facilitar el control de mascotas en la ciudad.

La medida alcanza a los perros y gatos que viven en Villa María. El registro se hace con un DNI que entrega la municipalidad y que contiene los datos principales del animal y su tutor. Además, la normativa establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones de cuidado, con multas que ascienden hasta $844.000. El objetivo principal es garantizar el bienestar animal y mejorar la seguridad en la vía pública.

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Según se informó durante la presentación del sistema, la inscripción es gratuita y se realiza en dependencias municipales. El documento incluye la identificación del animal, su raza, fecha de nacimiento, y los datos del tutor o propietario. El registro facilita la localización en caso de extravío y permite a las autoridades controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

La Municipalidad de Villa María puso en marcha un registro obligatorio con DNI para mascotas para perros y gatos de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligaciones y sanciones para tutores de mascotas

Quienes no cumplan con las responsabilidades de cuidado, como evitar el abandono, el maltrato, o mantener a la mascota en condiciones inadecuadas, pueden enfrentar multas de hasta $844.000. La autoridad municipal puede sancionar a los tutores si observa animales atados de forma incorrecta, abandonados o víctimas de malos tratos. Estas medidas buscan desalentar conductas que pongan en riesgo la integridad de los animales y de la comunidad.

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El trámite de registro no tiene costo y puede realizarse en los puntos habilitados por la Municipalidad de Villa María. El sistema se suma a la libreta sanitaria que ya existe en veterinarias, donde se consignan las vacunas y controles de salud. El DNI para mascotas complementa ese documento y fortalece el control local sobre la población animal.

La identificación de los perros y gatos a través del registro local no solo organiza la información, sino que también contribuye a visibilizar la responsabilidad de quienes conviven con mascotas.

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El DNI para mascotas en Villa María identifica a cada animal con nombre, raza, fecha de nacimiento y datos del tutor responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DNI para mascotas se suma a una tendencia global de identificación obligatoria de animales, que busca evitar el abandono y facilitar el reencuentro en caso de extravío. El registro permite a las autoridades identificar rápidamente al tutor responsable y aplicar la normativa vigente en caso de incidentes o infracciones.

El registro obligatorio también se vincula con el control de las denominadas razas peligrosas. En la República Argentina existe un registro específico para estas razas, que establece requisitos adicionales para su tenencia y circulación. La medida de Villa María se integra en ese marco de prevención y regulación de la convivencia entre personas y animales en espacios públicos.

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Implementación y expectativas en Villa María

La Municipalidad de Villa María espera que el sistema de DNI para mascotas alcance a la mayor parte de la población canina y felina de la ciudad. La inscripción está abierta a todos los tutores y se realiza en forma gratuita. El documento permite actualizar los datos cuando cambian las circunstancias del animal o del tutor.

El registro obligatorio de mascotas es gratuito y se realiza en dependencias y puntos habilitados por la Municipalidad de Villa María (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades destacaron que el registro obligatorio permitirá una respuesta más rápida ante casos de abandono, extravío o maltrato. Además, aspira a mejorar la convivencia urbana y fortalecer la conciencia sobre la tenencia responsable. La iniciativa recibió apoyo de diversos sectores, aunque también motivó discusiones sobre su alcance y aplicación.

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La experiencia de Villa María podría ser replicada en otras localidades de Argentina si demuestra resultados positivos en materia de bienestar animal y seguridad comunitaria. El sistema de DNI para mascotas se presenta como una herramienta concreta para enfrentar los desafíos de la tenencia responsable y el control de la población animal en ámbitos urbanos.

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