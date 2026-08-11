Un camión quedó atascado en uno de los accesos a la Autopista 25 de Mayo

Un camión se averió en la Autopista 25 de mayo y atascó el tránsito en la bajada de Ingeniero Huergo (TN)

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Un camión de origen brasileño quedó atascado por desperfectos mecánicos en la subida de Ingeniero Huergo de la Autopista 25 de Mayo, sentido Liniers-Ezeiza.

El episodio provocó un operativo especial coordinado por AUSA (Autopistas Urbanas SA), con la presencia de grúas de gran porte y personal de seguridad vial para liberar el tránsito en una zona clave de acceso al puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

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La situación se desarrolló en plena hora de alto flujo vehicular, lo que obligó a las autoridades a implementar desvíos y trabajar en la remoción del vehículo para normalizar la circulación. Testigos destacaron la complejidad del operativo y la demora ocasionada en la autopista.

El camión involucrado en el incidente portaba patente brasileña. Los vehículos de carga extranjeros suelen protagonizar incidentes similares, tanto en puentes de la General Paz como en los túneles porteños, debido al desconocimiento de las normativas de circulación y altura vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

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El camión quedó atascado en uno de los accesos a la Autopista 25 de mayo

Los GPS utilizados por los transportistas muchas veces no contemplan las restricciones locales, lo que deriva en situaciones como atascos por exceso de altura o dificultades para maniobrar en accesos angostos. En Brasil tienen otra normativa en cuanto a la altura de los camiones y las bases de las planchas donde van los containers.

Estos episodios no solo afectan el tránsito diario, sino que también generan riesgos de seguridad vial y retrasos en la logística portuaria.

El operativo de remoción y el impacto en el tránsito

El incidente activó un operativo de remoción coordinado desde la Central de Control de Autopistas de la Ciudad. Personal de AUSA y Seguridad Vial intervino en el lugar, asistido por grúas de gran porte para movilizar el camión atascado y despejar la subida de Huergo.

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Mientras se realiza el procedimiento, la circulación en la subida permanece obstruida y se registran demoras considerables en la Autopista 25 de Mayo, especialmente en los accesos vinculados al puerto. El acceso a la autovía se puede realizar por Paseo Colón.