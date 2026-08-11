Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Un camión quedó atascado en uno de los accesos a la Autopista 25 de Mayo

El vehículo de carga sufrió un desperfecto mecánico a la altura de Ingeniero Huergo. Esto genera complicaciones en el tránsito de la zona de Puerto Madero y alrededores

Un camión se averió en la Autopista 25 de mayo y atascó el tránsito en la bajada de Ingeniero Huergo (TN)
Guardar

Un camión de origen brasileño quedó atascado por desperfectos mecánicos en la subida de Ingeniero Huergo de la Autopista 25 de Mayo, sentido Liniers-Ezeiza.

El episodio provocó un operativo especial coordinado por AUSA (Autopistas Urbanas SA), con la presencia de grúas de gran porte y personal de seguridad vial para liberar el tránsito en una zona clave de acceso al puerto de la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

La situación se desarrolló en plena hora de alto flujo vehicular, lo que obligó a las autoridades a implementar desvíos y trabajar en la remoción del vehículo para normalizar la circulación. Testigos destacaron la complejidad del operativo y la demora ocasionada en la autopista.

El camión involucrado en el incidente portaba patente brasileña. Los vehículos de carga extranjeros suelen protagonizar incidentes similares, tanto en puentes de la General Paz como en los túneles porteños, debido al desconocimiento de las normativas de circulación y altura vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Camión atascado en Ingeniero Huergo capturas
El camión quedó atascado en uno de los accesos a la Autopista 25 de mayo

Los GPS utilizados por los transportistas muchas veces no contemplan las restricciones locales, lo que deriva en situaciones como atascos por exceso de altura o dificultades para maniobrar en accesos angostos. En Brasil tienen otra normativa en cuanto a la altura de los camiones y las bases de las planchas donde van los containers.

Estos episodios no solo afectan el tránsito diario, sino que también generan riesgos de seguridad vial y retrasos en la logística portuaria.

El operativo de remoción y el impacto en el tránsito

El incidente activó un operativo de remoción coordinado desde la Central de Control de Autopistas de la Ciudad. Personal de AUSA y Seguridad Vial intervino en el lugar, asistido por grúas de gran porte para movilizar el camión atascado y despejar la subida de Huergo.

Mientras se realiza el procedimiento, la circulación en la subida permanece obstruida y se registran demoras considerables en la Autopista 25 de Mayo, especialmente en los accesos vinculados al puerto. El acceso a la autovía se puede realizar por Paseo Colón.

Temas Relacionados

camiónatascadoAutopista 25 de MayotránsitoPolicía de la CiudadSAMEIngeniero HuergoPuerto Maderoúltimas noticiasAUSA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Choque y vuelco en Balvanera: una adolescente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía

Equipos médicos y de rescate también acudieron a distintos puntos de la ciudad ante colisiones, caídas y vuelcos, con víctimas trasladadas a hospitales y operativos policiales en curso

Choque y vuelco en Balvanera: una adolescente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía

Siguen las bajas temperaturas y hay alerta en seis provincias: cuándo volverán las lluvias al AMBA

En Buenos Aires el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que en las provincias cordilleranas perduran las advertencias por nevadas

Siguen las bajas temperaturas y hay alerta en seis provincias: cuándo volverán las lluvias al AMBA

Un hombre condujo su camioneta por Pampa del Leoncito y provocó un grave daño ambiental

El vehículo ingresó a la planicie protegida de Calingasta, en San Juan, dejando huellas de hasta 25 centímetros. El intendente exigió sanciones ejemplares y la Justicia investiga el caso mientras la Gendarmería retiene el vehículo

Un hombre condujo su camioneta por Pampa del Leoncito y provocó un grave daño ambiental

Era buscado por asesinar a un hombre durante una pelea en Chaco y se entregó tras permanecer un mes prófugo

El sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría de Fontana y quedó detenido por orden del fiscal Guillermo Orlando Codutti. Permanecerá alojado en la comisaría local mientras avanza la investigación

Era buscado por asesinar a un hombre durante una pelea en Chaco y se entregó tras permanecer un mes prófugo

Condenaron a un hombre por producir material de abuso sexual infantil en Salta

Un reporte de Facebook activó una investigación que culminó con la declaración de culpabilidad y una pena de cinco años de prisión efectiva para el acusado, responsable de producir y compartir imágenes de su hija menor

Condenaron a un hombre por producir material de abuso sexual infantil en Salta

DEPORTES

Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el Maracaná por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el Maracaná por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El impactante cambio físico de un ex jugador de la selección de Uruguay que se retiró a los 24 años: “Me empezó a gustar el gimnasio”

Estudiantes jugará ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Talleres recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Fue campeón con Boca Juniors, todavía no se retiró del fútbol y debutó como cantante

TELESHOW

Sabrina Rojas contó que ya recibió propuestas tras separarse de Pepe Chatruc: “Me sorprendió”

Sabrina Rojas contó que ya recibió propuestas tras separarse de Pepe Chatruc: “Me sorprendió”

Gustavo Cerati cumpliría 67 años: el recuerdo de su familia y el homenaje que mantiene viva su obra

Damián Betular y Mario Pergolini revelaron la insólita pasión que los une: "Tenemos muchas cosas en común"

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

Histórico en Gran Hermano: Hanssen fue eliminado y la casa quedó integrada solo por mujeres

INFOBAE AMÉRICA

El terremoto en Colombia no tiene relación con el de Venezuela pese a la magnitud similar

El terremoto en Colombia no tiene relación con el de Venezuela pese a la magnitud similar

El petróleo llegó a superar los 90 dólares en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos

Abraham Lincoln, político estadounidense: “Aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos y, bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo”

Uruguay activa alerta por El Niño: se esperan lluvias que dejarían en un mes la mitad del acumulado de un año

Qué debes saber sobre la mafia cubana en Quintana Roo