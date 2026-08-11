Crimen y Justicia
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El desgarrador relato de la mamá del nene que murió tras ser atacado por un pitbull: “Lo que yo vi es tremendo”

“Los perros me lo estaban comiendo”, contó. La familia de Salvador exigió justicia por el niño. “El dueño tiene que pagar por esto”, reclamó la mamá horas antes de que el hombre fuera imputado por homicidio culposo

Un terreno baldío con maleza seca y escombros entre muros de cemento y ladrillo, con un vehículo blanco y un cielo azul en el fondo
Un terreno baldío en Córdoba, cubierto de maleza y escombros, muestra el lugar donde ocurrió el ataque de un Pitbull que causó la muerte de un niño de tres años (El Doce.tv)
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La familia de Salvador, el niño de tres años que falleció tras ser atacado por un pitbull mestizo en Córdoba, enfrenta momentos de profundo dolor y exige justicia. Un día después del hecho, la mamá del menor contó cómo fue que encontró a su hijo. “Lo que yo vi es tremendo”, relató.

El trágico hecho ocurrió el domingo en Villa La Lonja, en un terreno baldío donde existía una construcción precaria. En ese lugar, residían dos personas, una de ellas un hombre que durante la mañana del lunes se presentó en tribunales y quedó formalmente imputado por el delito de homicidio culposo, de acuerdo con la última información otorgada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

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Poco después del mediodía, la vida de la familia de Salvador cambió abruptamente. Mientras el padre del niño lavaba una camioneta en la vereda, un breve descuido permitió que el pequeño se acercara al terreno baldío. Desde allí salió el perro, que según trascendió, se encontraba en estado de abandono. Los vecinos de la zona aseguran que eran ellos quienes alimentaban al animal, ya que no había un responsable claro de su tenencia. Las autoridades buscan establecer quién o quiénes eran los encargados del cuidado del perro y si hubo negligencia en su custodia.

En un diálogo con ElDoceTV, la madre del niño, Claudia, relató los momentos previos y posteriores al ataque: “Yo lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más”, expresó con la voz quebrada. Claudia describió el horror al hallar a su hijo malherido: “El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo”, declaró visiblemente conmocionada. “Quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya preso”, reclamó en referencia al dueño del perro.

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La secuencia del ataque fue breve y devastadora. Claudia contó que había entrado en la casa solo por unos instantes para cocinar. “Estaba el papá acá lavando la camioneta y yo entré a cocinar, prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi”, narró. El padre respondió que el niño había ido “para la vuelta”, como solía hacer. Al notar la ausencia, Claudia salió a buscarlo y presenció la escena que marcaría para siempre a la familia. “Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”, relató entre lágrimas.

Dos personas con uniformes rojos y negros caminan por un terreno de tierra con escombros, muros de bloques de cemento y vegetación en el fondo
Agentes de seguridad inspeccionan un terreno baldío en Córdoba, sitio de un ataque fatal de un pitbull a un niño de tres años (El Doce.tv)

Para la familia, la tragedia de Salvador pone en evidencia la necesidad de una mayor responsabilidad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Brenda, abuela del niño, también pidió conciencia a quienes tienen perros de razas consideradas de riesgo. “Lo único que pido es que la gente que tiene este tipo de perros tengan una tenencia responsable”, manifestó en medio del dolor. “Así como le pasó a Salvador, le puede pasar a otros. Que la gente sea consciente, que los tengan como tienen que tenerlos”, insistió Brenda, subrayando la importancia de la prevención.

En sus declaraciones, la abuela remarcó que la responsabilidad debe recaer sobre el propietario del animal. “El perro actuó porque es perro, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”, afirmó. Esta postura es compartida por la familia y por vecinos que, tras el hecho, reclaman medidas para evitar que se repitan episodios similares.

Las primeras pesquisas apuntan a que el perro vivía en el terreno junto a dos personas, quienes actualmente se encuentran prófugas. El animal, según vecinos, estaba en estado de abandono y era alimentado esporádicamente por habitantes de la zona, lo que complica la identificación de responsables directos.

La justicia investiga si existió abandono de persona, negligencia en la custodia del animal o algún otro delito que pueda ser imputado a quienes vivían en la propiedad. El fiscal a cargo del caso imputó a un masculino mayor de edad, pero el hombre quedó en libertad a la espera de los resultados de la autopsia y de que se produzcan nuevos avances en la causa.

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