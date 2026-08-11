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Choque y vuelco en Balvanera: una adolescente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía

Equipos médicos y de rescate también acudieron a distintos puntos de la ciudad ante colisiones, caídas y vuelcos, con víctimas trasladadas a hospitales y operativos policiales en curso

Choque y vuelco en Balvanera 11-8-2026
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Un accidente ocurrido en la intersección de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Larrea, en el barrio de Balvanera, dejó como saldo una adolescente trasladada al Hospital Ramos Mejía tras el choque y vuelco de un automóvil, según informaron el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) y la Policía de la Ciudad. El siniestro involucró a dos vehículos y movilizó a los servicios de emergencia en horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte del SAME, el Móvil 378 asistió a una paciente femenina de 16 años, quien presentaba politraumatismos y fue derivada de inmediato al Hospital Ramos Mejía, acompañada por su madre. El parte policial precisó que la joven viajaba en un Toyota Corolla, que terminó invertido como consecuencia del impacto. En el vehículo también se encontraba un hombre mayor de edad, conductor del Toyota, quien fue asistido por los equipos de emergencia pero no aceptó traslado hospitalario.

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El otro automóvil involucrado fue un Volkswagen T-Cross, conducido por un hombre mayor de edad, según detalló la Policía de la Ciudad. Ambos conductores permanecieron en el lugar y fueron evaluados por el personal médico. Además, en el sitio del accidente se atendió a tres mujeres mayores de edad, quienes no requirieron traslado ni presentaron lesiones de gravedad.

Según informó Todo Noticias, el conductor indicó que se le cruzó una camioneta, con la que colisiones y que finalmente se dio a la fuga. “No tengo idea qué pasó, solo sentí el golpe”, declaró el conductor de la T-Cross a dicho medio.

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Bomberos de la Ciudad participaron en el operativo, asegurando la zona y colaborando en la estabilización del vehículo que resultó volcado. El tránsito se vio afectado en el cruce de Perón y Larrea mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos. El tránsito está actualmente paralizado.

Según fuentes del SAME y la Policía de la Ciudad, la adolescente trasladada al Hospital Ramos Mejía permanecía bajo observación médica. La investigación del incidente quedó a cargo de las autoridades locales, que buscan establecer las circunstancias precisas del choque y eventuales responsabilidades.

Durante la mañana también se desarrollaron otros incidentes viales. El SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) registró varios incidentes de tránsito en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con múltiples heridos y derivaciones hospitalarias. Los operativos contaron con la intervención de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y unidades especializadas, según los partes oficiales emitidos.

En Avenida General Paz, entre Plaza y Superi, sentido al Río de la Plata, un choque y vuelco se produjo cerca de las 00.35. Bomberos y SAME acudieron al lugar junto con personal de la Policía de la Comuna 12A. Minutos más tarde, el auto volcado fue hallado incendiándose en el sector parquizado próximo a la calle Donado, en una zona de tránsito intenso. Intervinieron dos móviles del SAME, una unidad de triage y el GER Saavedra. El conductor fue trasladado al Hospital Pirovano para su atención.

El vehículo culminó con llamas, tras el incidente

A las 02.20, en la esquina de Manuela Pedraza y Grecia, se registró la caída de un motociclista de 32 años, quien sufrió politraumatismos y fue llevado al Hospital Pirovano. La Policía de la Comuna 13 quedó a cargo del procedimiento.

En Juramento entre Arcos, se produjo una colisión entre un colectivo de la línea 60 y un automóvil. El UMAT 2 del SAME asistió al conductor del vehículo, quien presentaba traumatismo de tórax y fue trasladado al Hospital Pirovano.

En el Acceso Oeste 25 de Mayo, a la altura de Lautaro con ingreso por Lacarra, ocurrió una colisión entre un auto y una moto. Un hombre de 25 años recibió asistencia por politraumatismos y fue derivado al Hospital Piñero.

Además, se registraron otros incidentes que requirieron la presencia de los equipos del SAME, como en Ministro Brin y Olavarría, donde se produjo un choque entre un auto y una moto. En Dante entre Coronel Ramón L. Falcón, una persona fue atropellada por un vehículo. Mientras que en Avenida Intendente Francisco Rabanal 2275, entre Camila O Gorman y Carlos Berg, se reportó una colisión entre un auto y una moto. Finalmente, sobre la Avenida Australia, entre Pedriel y Toribio de Luzuriaga, un motociclista fue atropellado por una camioneta.

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