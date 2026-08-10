El 59% de los argentinos considera negativa la situación económica y el desempleo encabeza las preocupaciones, según un informe

Una encuesta de la UBA reveló que los bajos salarios se constituyen como una de las principales preocupación de los argentinos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

La última edición del Monitor Sociopolítico y Electoral de julio de 2026, elaborada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), revela un escenario marcado por el pesimismo respecto de la economía argentina. Dentro de la agenda de preocupaciones, los problemas económicos se imponen de manera transversal.

El 59% de las personas encuestadas califica la situación económica del país como mala o muy mala, mientras que apenas un 19% mantiene una visión positiva. El estudio, realizado sobre una muestra nacional de 2.895 casos, expone un clima general de malestar que se refleja tanto en las respuestas sobre el presente como en las expectativas para el próximo año.

PUBLICIDAD

En la consulta sobre los principales problemas que enfrenta el país, la economía ocupa un lugar central en las preocupaciones. La falta de trabajo o desempleo encabeza el ranking con el 61% de las menciones, seguida de los bajos salarios (57%) y la inseguridad (46%). También figuran en los primeros puestos la corrupción (45%), las medidas de ajuste del Gobierno (45%) y el funcionamiento de la Justicia (43%). El listado continúa con la pobreza (39%), la actividad económica (38%) y la falta de educación (37%).

El Monitor Sociopolítico indaga, además, sobre las expectativas a futuro. El 53% de los encuestados prevé que la economía nacional no mejorará durante los próximos doce meses, mientras solo un 35% anticipa una evolución favorable. Respecto de la economía personal o familiar, el 41% la califica como mala o muy mala, y el 34% se inclina por una valoración positiva. La perspectiva para el año próximo mantiene esa tendencia: el 36% piensa que su situación económica personal empeorará, frente a un 33% que espera mejoras.

PUBLICIDAD

El informe de la UBA detalla que la percepción negativa de la economía se extiende a otros campos. Al consultar sobre la situación política nacional, el 56% la califica como mala o muy mala y solo el 30% otorga una valoración positiva. En el plano social, el 60% considera que la situación es desfavorable, frente a un 20% que la juzga de manera positiva. Además, al comparar la economía actual con la de un año atrás, el 54% sostiene que la situación empeoró, mientras solo el 30% percibe mejoras.

El análisis por segmento electoral muestra diferencias notables según el voto en el ballotage de 2023. Entre quienes acompañaron a La Libertad Avanza, el 37% califica positivamente la economía y el 29% la ve de manera negativa. En contraste, entre quienes votaron por Unión por la Patria, la visión negativa alcanza el 95% y la positiva apenas llega al 1 por ciento. El diagnóstico se repite en la percepción sobre la política y la situación social, donde las opiniones se polarizan de acuerdo a la filiación política previa.

PUBLICIDAD

La lista de problemas prioritarios también varía según el electorado. Para quienes votaron a Milei, tras la inseguridad y el desempleo, aparecen como temas centrales los bajos salarios, la oposición kirchnerista y la falta de educación. Para los votantes de Unión por la Patria, las medidas de ajuste del actual gobierno lideran el ranking, seguidas por el desempleo, los bajos salarios, la corrupción y el endeudamiento externo.

El clima de desaprobación se refleja también en la gestión del gobierno nacional. El 58% señala que desaprueba la administración de Javier Milei, frente a un 42% que la aprueba. En el análisis segmentado, el 74% de los votantes de La Libertad Avanza mantiene su apoyo, mientras que entre los seguidores de Unión por la Patria la desaprobación trepa al 95%. La memoria sobre gobiernos recientes evidencia que el 48% dice haber vivido mejor durante la gestión de Alberto Fernández / Cristina Kirchner, mientras que el 26% elige el actual mandato.

PUBLICIDAD

El relevamiento, realizado entre el 28 y el 31 de julio, recoge el pulso de un electorado que, según el informe, mantiene una evaluación crítica del presente económico y político. La fragmentación de las preferencias y el predominio de expectativas negativas delinean el escenario social y electoral a un año de las próximas elecciones presidenciales.