Sofocan un incendio en una Cárcel de Guatemala, autoridades guardan hermetismo

El incendio en la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango afectó la cocina, el comedor y la lavandería y dejó solo daños materiales. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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Por causas que aún se desconocen, la madrugada de este lunes 10 de agosto se reportó un incendio en la Granja Penal Cantel ubicada en el departamento de Quetzaltenango en Guatemala.

El siniestro afectó las áreas de cocina, el comedor y la lavandería, en un episodio que dejó solo daños materiales y se produjo en medio de una seguidilla de hechos recientes en cárceles de Guatemala, entre ellos un ataque armado en zona 18 y operativos contra extorsiones en Pavón.

Las llamas fueron controladas por los Bomberos Voluntarios, quienes informaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

En tanto, las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario guardan silencio y, hasta el momento, no han dado ninguna información sobre lo ocurrido.

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Combaten las llamas

Por su parte, Bomberos Voluntarios informaron que se debió utilizar aproximadamente 3,300 galones de agua para combatir el incendio y evitar que se propagara a otros sectores del centro penitenciario, principalmente aquellos donde están resguardados los privados de libertad.

Hasta ahora se sabe que el siniestro causó sólo daños materiales en varios ambientes del penal, mientras que se desconocen las causas del incendio.

Debido a la falta de un pronunciamiento oficial no se ha detallado la magnitud exacta de los daños en la infraestructura.

Los Bomberos Voluntarios controlaron el incendio en la Granja Penal Cantel con unos 3.300 galones de agua y evitaron su propagación. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La cárcel de Cantel está bajo atención por incidentes penitenciarios

La Granja Modelo de Rehabilitación Cantel es un reclusorio masculino de mediana y máxima seguridad destinado principalmente a personas que ya cumplen condena.

Es una de las cárceles más pobladas en Guatemala. Con frecuencia, agregó, el penal ha sido señalado por problemas de hacinamiento y fallas en su infraestructura.

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La emergencia de este lunes ocurrió pocos días después de otro hecho dentro del sistema carcelario. El 2 de agosto, se reportó un ataque armado done murieron Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, y su esposa durante una visita conyugal dentro en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18, en la Ciudad de Guatemala.

En ese ataque también resultó herido un guardia penitenciario cuando intervino para repeler la agresión. Tras el hecho, el Sistema Penitenciario activó protocolos de emergencia, realizó una requisa y aisló a los privados de libertad señalados como presuntos involucrados.

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Cantel ya había sido objeto de una requisa en abril

Esta cárcel ya había sido intervenida meses antes. El 26 de abril el Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, realizó una requisa sorpresa en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel.

Una requisa en la Granja Penal Cantel en abril permitió decomisar teléfonos celulares, licor, drogas y armas improvisadas dentro del penal. (PNC de Guatemala)

Durante esa intervención fueron localizados 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, cuatro baterías de teléfono, 15 cables eléctricos, tres radios de comunicación tipo Motorola, tres cargadores para esos dispositivos, cuatro USB, tres tarjetas SD, una tarjeta SIM, cuatro auriculares y 102 bocinas.

También se hallaron 11 televisores, tres ventiladores, una unidad de respaldo eléctrico, 228 cajetillas de cigarrillos, 29 puros de tabaco, siete latas de cerveza, 65 botellas de licor clandestino y un recipiente adicional con contenido alcohólico.

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El reporte oficial agregó el hallazgo de aproximadamente un kilo y una libra de presunta marihuana, 100 pequeñas bolsas con posible marihuana, 12 envoltorios adicionales, cuatro pipas, siete recipientes usados para moler droga, cuatro bolsas con posible cocaína, ocho piedras de presunto crack y cerca de 500 recipientes utilizados para empaquetar droga.

Las autoridades también decomisaron 15 objetos punzocortantes empleados como armas improvisadas dentro del centro penitenciario.