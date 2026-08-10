La venta de insumos para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comercialización de insumos para la construcción mostró una contracción en julio. Según el Índice Construya (IC), que releva la evolución de las cantidades vendidas al sector privado por las empresas que integran el Grupo Construya, los despachos registraron una caída del 0,81% mensual desestacionalizada y una baja del 6,5% interanual.

De esta manera, en los primeros siete meses de 2026, las empresas que integran el Grupo Construya despacharon al mercado interno un volumen de productos 0,6% inferior al registrado durante el mismo período de 2025.

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“En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año. En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación, en la medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos”, expresaron desde la entidad.

Construya espera que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de una amplia variedad de productos utilizados en la construcción. Entre ellos se encuentran ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

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Desde Construya remarcaron que el índice de julio no debe compararse directamente con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) publicado recientemente, debido a que ambos indicadores corresponden a períodos diferentes.

Dicho indicador, elaborado por el Indec, arrojó una variación negativa de 4,1% frente a mayo, lo que profundiza la tendencia errática que evidencia el rubro. El mes anterior, la actividad había registrado un crecimiento de 6,7%, mientras que en abril había sufrido una caída de 3,7%, en línea con el comportamiento irregular —el denominado efecto “serrucho”— que viene mostrando la actividad económica en general.

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El índice tendencia-ciclo también mostró una disminución, aunque mucho más moderada, de 0,1% frente al mes previo.

Sin embargo, al analizar la evolución interanual, el panorama fue positivo: en junio de 2026, la actividad de la construcción aumentó 4% respecto de igual mes de 2025, impulsada principalmente por la recuperación de algunos insumos clave. A su vez, en el primer semestre del año acumuló una suba de 2,8% frente al mismo período de 2025.

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En junio de 2026, la actividad de la construcción aumentó 4% respecto de igual mes de 2025

En cuanto al comportamiento de los insumos, se observaron variaciones significativas. El consumo aparente de materiales agrupados bajo “resto de los insumos” —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción— registró un incremento de 30,8% interanual. También se destacaron las subas en artículos sanitarios de cerámica (10,7%), placas de yeso (10,5%) y ladrillos huecos (7,1%).

Asimismo, se verificaron aumentos en las ventas de cales, hierro redondo y aceros para la construcción, y yeso. En sentido contrario, el consumo de asfalto se redujo 17,1%, mientras que los mosaicos graníticos y calcáreos descendieron 13,6%. También se registraron bajas en pisos y revestimientos cerámicos, pinturas, hormigón elaborado y cemento portland.

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Como marco general, vale mencionar que desde fines de 2023, la construcción enfrenta una fuerte contracción con una pérdida de entre 62.300 y 65.000 empleos registrados, equivalente al 14-15% del sector, representando cerca de un tercio del empleo privado perdido en el país.

La crisis se debe principalmente a la paralización de la obra pública y al freno en la inversión privada, agravada por altas tasas de interés y restricciones financieras.

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El Gobierno apuesta a reactivar el sector mediante nuevos procesos licitatorios en concesiones viales y la expansión del crédito hipotecario. Sin embargo, las licitaciones aún no se traducen en obras iniciadas y el financiamiento hipotecario sigue siendo muy limitado, restringiendo la demanda habitacional y la rentabilidad de nuevos proyectos.

Expertos señalan que la recuperación dependerá de la ejecución efectiva de grandes proyectos de infraestructura ligados a sectores como la minería y la energía, y de la mejora en las condiciones de financiamiento. En conjunto, se anticipa una recuperación gradual y a mediano plazo, sin expectativas de un repunte inmediato.

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