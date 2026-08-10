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Los aviones de combate F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina

El recorrido contempló el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el Estadio Monumental de River. Del evento también participación otras 30 aeronaves y hubo un desfile terrestre

Los aviones de combate F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina (Video: @MinDefensa_Ar)

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Este lunes, los cielos de la Ciudad de Buenos Aires fueron escenario de una celebración especial. La Fuerza Aérea Argentina conmemoró el 114° aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, institución que marcó el comienzo de la aviación militar organizada en el país y que constituye el antecedente histórico de la actual fuerza.

Como parte de las actividades previstas para la jornada, los protagonistas fueron los aviones de combate F-16, que realizaron un pasaje aéreo sobre distintos puntos emblemáticos de la Capital Federal. El despliegue también contempló la participación de más de 30 aeronaves y un desfile terrestre con integrantes de la institución.

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La fecha tiene además un significado particular por la reciente incorporación de los F-16 a la Argentina, considerados una de las principales adquisiciones militares de las últimas décadas.

El espectáculo aéreo comenzó a las 9:45 sobre diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido contempló el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el Estadio Monumental de River.

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El recorrido de los F-16 contempló el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el Estadio Monumental de River (Video: X @Eduardo87541)

“Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar… rugir los motores”, había expresado la Fuerza Aérea en la invitación publicada en sus redes sociales.

El despliegue, que fue uno de los momentos centrales de la celebración, buscó mostrar parte del material con el que cuenta actualmente la institución y, al mismo tiempo, poner en escena la evolución de la aviación militar argentina desde sus comienzos hasta la actualidad.

El pasaje de las aeronaves estuvo acompañado por un desfile terrestre, en el que participaron hombres y mujeres que integran la Fuerza Aérea Argentina (Video: X @Eduardo87541)

El pasaje de las aeronaves estuvo acompañado por un desfile terrestre, en el que participaron hombres y mujeres que integran la Fuerza Aérea Argentina.

La jornada tuvo, además, una ceremonia oficial encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

F-16: cuándo llegaron los primeros aviones a la Argentina

La presencia de los F-16 tuvo un significado especial durante esta celebración porque se trata de los nuevos aviones de combate incorporados por la Argentina.

El país adquirió 24 cazas F-16 a Dinamarca mediante un acuerdo firmado en 2024. El primer lote, compuesto por seis aeronaves, llegó a la Argentina en diciembre de 2025. Se trató del primer grupo de cazas de este tipo incorporado a la Fuerza Aérea Argentina como parte del proceso de modernización de su capacidad de combate.

El cronograma original contempla la incorporación progresiva del resto de las aeronaves. En septiembre de 2026 está prevista la llegada de un segundo lote de seis F-16, lo que permitirá elevar a 12 unidades la cantidad de aeronaves incorporadas para ese momento.

El programa contempla, finalmente, una flota total de 24 cazas.

Aviones F-16 argentinos sobrevolaron el centro de Buenos Aires durante su ceremonia de recepción, tras ser adquiridos a Dinamarca, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de diciembre de 2025 (foto archivo)
Aviones F-16 argentinos sobrevolaron el centro de Buenos Aires durante su ceremonia de recepción, tras ser adquiridos a Dinamarca, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de diciembre de 2025 (foto archivo)

La incorporación de estos aviones representa un cambio significativo para la capacidad de la Fuerza Aérea, después de años en los que el país no contaba con cazas supersónicos de altas prestaciones operativos.

Qué son los F-16 que incorporó Argentina

El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate supersónico desarrollado originalmente en Estados Unidos. Se trata de uno de los cazas más utilizados por fuerzas aéreas de distintos países.

Los aviones adquiridos por Argentina son unidades que pertenecieron a la Fuerza Aérea de Dinamarca y fueron seleccionadas como parte del proceso de renovación de las capacidades de combate.

El modelo cuenta con una extensa trayectoria operacional y puede cumplir distintas funciones, entre ellas misiones de superioridad aérea, ataque y defensa del espacio aéreo.

Para la Argentina, su incorporación supone también un proceso de adaptación y capacitación de pilotos y personal técnico.

Argentino compró 24 aviones caza F-16 a Dinamarca
Argentino compró 24 aviones caza F-16 a Dinamarca

El origen de la Fuerza Aérea Argentina

El aniversario que se celebra este lunes se remonta a mucho antes de la llegada de los F-16.

La historia comenzó el 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto que creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

La institución se convirtió en el primer organismo estatal destinado específicamente a la formación de personal para el vuelo militar y fue considerada la primera unidad aérea militar organizada del país.

En aquellos primeros años, la aviación todavía era una actividad novedosa. Los vuelos constituían verdaderas hazañas y despertaban el interés de un pequeño grupo de pioneros que buscaban superar desafíos como atravesar el Río de la Plata o la Cordillera de los Andes.

Entre quienes impulsaron el desarrollo de la aviación argentina se destacó Jorge Newbery, una de las figuras fundamentales de los primeros años de la actividad aeronáutica en el país.

Newbery se ofreció para capacitar a oficiales y también participó en iniciativas destinadas a conseguir los recursos necesarios para adquirir las primeras aeronaves destinadas a la actividad militar.

El 10 de agosto se convirtió en el Día de la Fuerza Aérea

La fecha de creación de la Escuela de Aviación Militar adquirió posteriormente un significado institucional más amplio.

Un grupo de militares con uniformes de camuflaje y mochilas embarca en un avión gris de la Fuerza Aérea Argentina que dice "T-9"
En 1954, el 10 de agosto fue establecido como el Día de la Fuerza Aérea Argentina, en reconocimiento al papel que tuvo aquella primera escuela como antecedente de la aviación militar organizada

En 1954, el 10 de agosto fue establecido como el Día de la Fuerza Aérea Argentina, en reconocimiento al papel que tuvo aquella primera escuela como antecedente de la aviación militar organizada.

Desde entonces, cada aniversario se convirtió en una oportunidad para recordar los orígenes de la institución, homenajear a quienes formaron parte de su historia y mostrar las capacidades de la fuerza.

Este año, la celebración adquiere una característica especial por la incorporación de los F-16, que representan uno de los principales cambios en materia de equipamiento militar de las últimas décadas.

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