Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Aprehenden al exdirector de la Dirección General de Ingresos de Panamá por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

A Publio De Gracia se le atribuye una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39

Publio De Gracia estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 al 2024. (Tomada de Internet)
Publio De Gracia estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 al 2024. (Tomada de Internet)
Guardar

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) detuvo este lunes 10 de agosto a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), en el marco de la Operación Cuestor, bajo sospecha de supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Las autoridades también aprehendieron a la pareja sentimental del exfuncionario durante el desarrollo de las diligencias, que forman parte de una investigación por una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.

Según informes de prensa, la Operación Cuestor se desplegó en varios puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Las pesquisas comenzaron en mayo de 2026, a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que identificó un incremento patrimonial no justificado en las cuentas de De Gracia y su entorno cercano.

El reporte precisó que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la gestión de Publio De Gracia al frente de la DGI entre 2019 y 2024, periodo en el que, según la auditoría, se habría producido un aumento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados del funcionario ni de su pareja.

Sede de la Dirección General de Ingresos (DGI) en ciudad de Panamá, entidad que se ha visto envuelta en escándalos de presunta corrupción.
Sede de la Dirección General de Ingresos (DGI) en ciudad de Panamá, entidad que se ha visto envuelta en escándalos de presunta corrupción.

El informe de la Contraloría General derivó en una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República y en la orden de secuestro de bienes por el mismo monto observado.

PUBLICIDAD

Durante la operación, las autoridades ordenaron la aprehensión de diversos activos presuntamente vinculados con los hechos investigados. Entre los bienes incautados figuran tres inmuebles, seis vehículos de alta gama —incluidos modelos Toyota Prado, Lexus y BMW— y cuatro cuentas bancarias.

Esta acción, según se indicó, forma parte de la estrategia del Ministerio Público para evitar el ocultamiento de activos y asegurar el resarcimiento del daño patrimonial al Estado.

De acuerdo con información recabada por la televisora estatal SERTV, la denuncia presentada por la Contraloría General en mayo pasado se sustentó en una auditoría forense que detectó movimientos financieros “incompatibles” con el salario y las funciones públicas del exdirector de la DGI.

El informe señala la existencia de transferencias, adquisición de bienes y depósitos bancarios que no pudieron ser justificados por los investigados.

La aprehensión del exfuncionario fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción.
La aprehensión del exfuncionario fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción.

TVN Noticias informó por su parte que, además de la pareja sentimental de De Gracia, no se descartan otras aprehensiones en el marco del mismo expediente, que sigue bajo reserva judicial.

El caso ha generado repercusión en la opinión pública panameña, debido al monto involucrado y al perfil del funcionario investigado.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una red de colaboradores o testaferros en la operación de blanqueo de capitales.

Según la información proporcionada por las autoridades a TVN Noticias, el proceso judicial continuará con la toma de declaraciones y la revisión de documentación financiera, así como la trazabilidad de los fondos sospechosos.

La Procuraduría General de la Nación comunicó que el proceso seguirá en fase de instrucción, con el objetivo de establecer la procedencia de los fondos y posibles responsabilidades adicionales.

Hombre sentado frente a un monitor de computadora que muestra el sitio web e-TAX 2.0 de la DGI Panamá y la bandera del país. Una lámpara y libros en el escritorio.
Un contribuyente utiliza el sitio web e-TAX 2.0 de la DGI Panamá, sistema que fue vulnerado por una presunta red de delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso forma parte de los esfuerzos institucionales para combatir delitos contra la administración pública y el lavado de activos en Panamá.

Recientemente, la DGI se vio envuelta en un escándalo por presunta corrupción que llevó a las autoridades a desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.

Temas Relacionados

Publio De GraciaPanamáDGIPresuntoEnriquecimientoIlícitoBlanqueoCapitalesAprehendenCorrupción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

Aunque la economía crece, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de ciudadanos

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

La organización empresarial plantea retomar el esquema automático previo tras concursos “llave en mano” sin oferentes, al alegar que el régimen actual traslada a las constructoras riesgos por dólar, inflación y costos

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 132,336 atenciones de salud en las vacaciones agostinas de El Salvador

Los datos oficiales desglosaron 87,502 consultas, 41,497 urgencias y 3,337 traslados entre niveles, con 30 hospitales del Minsal, 10 del ISSS y 15 unidades médicas operando 24 horas

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 132,336 atenciones de salud en las vacaciones agostinas de El Salvador

Reservas internacionales suben, pero deuda externa se incrementa en Nicaragua

El Banco Central de Nicaragua informó que el saldo bruto creció en USD 2,456.6 millones frente a julio de 2025 y avanzó USD 79 millones en el mes, apoyado por compras netas de divisas

Reservas internacionales suben, pero deuda externa se incrementa en Nicaragua

República Dominicana implementa tarifa unificada en el transporte público en la capital

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA habilitó transbordos sin costo extra entre autobuses, Metro y Teleférico en Santo Domingo si el recorrido se hace en 90 minutos

República Dominicana implementa tarifa unificada en el transporte público en la capital

TECNO

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

MUNDO

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate