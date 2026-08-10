Alerta en California: El Niño podría llevar el nivel del mar a un récord y elevar el riesgo de inundaciones este año

Los pronósticos sobre California anticipan que El Niño puede intensificar el oleaje, elevar la temperatura del océano y favorecer un invierno más lluvioso, sobre todo en el sur del estado (REUTERS/David Swanson)

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El fortalecimiento del fenómeno de El Niño podría llevar este año a la costa de California a registrar los niveles del mar más altos de los que se tenga registro, con un aumento del riesgo de inundaciones extensas y dañosas durante el otoño y el invierno.

Según Los Angeles Times, los pronósticos apuntan a un episodio muy fuerte que también puede intensificar el oleaje, elevar las temperaturas del océano y favorecer un invierno más lluvioso, sobre todo en el sur del estado.

Uno de los indicadores que ya preocupa a los científicos es que, de acuerdo con una imagen satelital de la NASA presentada por el investigador Mark Merrifield, el nivel del mar en el Pacífico oriental ya se ubicaba a más de medio pie por encima del estado de referencia. Para el otoño y el invierno, dijo, debería situarse muy por encima del ciclo estacional promedio.

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Riesgo costero en el sur de California

Merrifield, director del Centro de Impactos Climáticos y Adaptación de la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, afirmó durante un foro virtual reciente que esperan “probablemente los niveles del mar más altos jamás registrados en la costa de California asociados con este evento”.

Un El Niño en fortalecimiento podría llevar a la costa de California a los niveles del mar más altos jamás registrados durante el otoño y el invierno (REUTERS/Mike Blake)

También advirtió que las playas de todo el estado suelen desplazarse tierra adentro unos 30 metros durante eventos de El Niño.

Ese retroceso reduce la franja de protección costera. Cuando coinciden oleaje elevado, mareas altas, niveles del mar anómalos y lluvias intensas, aumenta la probabilidad de inundaciones costeras, erosión y socavación de acantilados, además de intrusión de agua salada en acuíferos.

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El sur de California aparece como la zona más expuesta en invierno

Merrifield sostuvo que las inundaciones a lo largo de la costa del sur de California probablemente serán un problema importante en la temporada invernal.

Explicó que, por la alteración de la trayectoria de las tormentas durante El Niño, habitualmente toda la costa californiana recibe oleaje más alto.

Ese patrón ya dejó señales recientes. En la temporada 2023-24 se registraron inundaciones de consideración en sectores de los condados de Ventura, Los Ángeles y San Diego y, en uno de los episodios más recordados, una ola impactó por encima de un muro de contención en Ventura y dejó ocho heridos.

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La NASA detectó que el nivel del mar en el Pacífico oriental ya estaba a más de medio pie por encima del valor de referencia, según Mark Merrifield (REUTERS/Mike Blake)

El ascenso asociado a El Niño se sumaría a una tendencia de fondo vinculada al cambio climático causado por la actividad humana.

En el área de la bahía de San Francisco, donde el nivel del mar subió a lo largo del último siglo, se observaron picos notorios durante las temporadas de El Niño de 1982-83, 1997-98 y 2023-24, según Merrifield.

En el muelle de La Jolla, los datos compartidos por el científico muestran que el nivel medio del mar estuvo por encima de lo normal durante los dos últimos eventos de El Niño considerados “muy fuertes”: 1997-98 y 2015-16. Este año, añadió, el episodio podría alcanzar una potencia similar en cuestión de meses.

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El impacto esperado no se limitaría al litoral abierto. Merrifield dijo que el aumento del nivel del mar puede sentirse desde la bahía de San Francisco hasta San Diego y afectar también al delta Sacramento-San Joaquín.

En San Francisco, este tipo de eventos produjo históricamente anomalías de entre medio pie y un pie, con picos que suelen aparecer en noviembre y diciembre.

Merrifield advirtió que las playas de California suelen retroceder unos 30 metros durante eventos de El Niño, lo que reduce la protección costera ante inundaciones y erosión (REUTERS/Carlos Barria)

El Pacífico tropical registra temperaturas sin precedente en la zona clave

El Niño es un patrón climático definido por aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico tropical central y oriental, junto con cambios atmosféricos que debilitan o incluso invierten los vientos alisios habituales de este a oeste.

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Esa alteración puede dirigir hacia el sur de California una franja persistente de humedad tropical y elevar las probabilidades de lluvias importantes.

Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California, dijo en el mismo foro que nunca se habían observado temperaturas oceánicas tan altas en el Pacífico tropical oriental en la región decisiva para El Niño.

Afirmó que, para esta fecha del calendario, esa zona está más cálida que en cualquier año previo registrado y ya supera los episodios de 1982-83 y 1997-98.

La Organización Meteorológica Mundial informó el 31 de julio que “se está desarrollando un El Niño fuerte” y que seguiría fortaleciéndose hasta comienzos del otoño.

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El sur de California aparece como la zona más expuesta en invierno, después de inundaciones registradas en Ventura, Los Ángeles y San Diego durante la temporada 2023-24 (REUTERS/Mike Blake)

En una declaración, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo: “El Niño no solo está a nuestra puerta: está dentro de la casa y subiendo la calefacción. Y esto es solo un acto de calentamiento”.

Los especialistas remarcaron que un El Niño muy fuerte no garantiza por sí solo lluvias por encima del promedio en el sur de California.

El antecedente de 2015-16 muestra esa incertidumbre: pese a la intensidad del episodio, no dejó precipitaciones superiores a lo normal en esa región.

Aun así, Swain señaló al diario que la magnitud de este evento cambia de manera importante las probabilidades a favor de un invierno particularmente húmedo, sobre todo en el sur y posiblemente también en el norte de California.

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Precisó que el aumento del riesgo se concentra menos en el primer tercio de la temporada lluviosa y más en su fase principal, entre fines de diciembre y enero, febrero y marzo.

El aumento del nivel del mar asociado a El Niño se suma al cambio climático y puede sentirse desde la bahía de San Francisco hasta San Diego y el delta Sacramento-San Joaquín (REUTERS/Mike Blake)

El calentamiento del mar amenaza la pesca, la fauna y los bosques de kelp

El Niño también podría prolongar la ola de calor marina frente a partes de la costa, aunque esa anomalía todavía no estaría impulsada por completo por el patrón climático.

Merrifield dijo que la llegada de aguas todavía más cálidas abre la posibilidad de un episodio de larga duración, con efectos marcados sobre el ecosistema marino y distintas partes de la red alimentaria.

El calentamiento reduce la surgencia, el proceso por el cual ascienden aguas más frías, profundas y ricas en nutrientes hacia la superficie.

Esa alteración preocupa por su impacto potencial sobre la pesca comercial frente a California y sobre especies marinas sensibles a cambios prolongados de temperatura.

Entre los efectos que vigilará el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, según explicó el senador estatal Mike McGuire, están los niveles de ácido domoico.

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Daniel Swain afirmó que el Pacífico tropical oriental registra temperaturas oceánicas sin precedente en la zona clave de El Niño, por encima de los episodios de 1982-83 y 1997-98 (REUTERS/Daniel Cole)

A fines de 2015, esa neurotoxina obligó a postergar la apertura de la temporada de pesca del cangrejo Dungeness.

McGuire indicó que el estado, junto con la flota de cangrejo de California, comenzará pruebas de detección en unos 60 días a medida que se acerque la temporada.

Añadió que las autoridades prevén floraciones de ácido domoico por encima del promedio debido al aumento de la temperatura del océano.

La toxina puede ser producida por un alga del género Pseudo-nitzschia y acumularse en mariscos. A bajas concentraciones puede causar náuseas, diarrea y enfermedad en humanos; a altas concentraciones, las autoridades estatales indicaron que puede provocar pérdida de memoria a corto plazo, convulsiones y, en casos raros, la muerte.

El problema también afecta a la fauna silvestre. En años recientes, numerosos pelícanos y leones marinos resultaron intoxicados, y el calentamiento adicional del mar puede añadir presión sobre los bosques de kelp de California.

Nate Jaros, vicepresidente de cuidado animal para peces e invertebrados del Aquarium of the Pacific, indicó que las olas de calor marinas anteriores provocaron desde 2014 una caída del 90% en los hábitats de kelp toro del norte de California.

Esa pérdida repercute sobre otras especies, entre ellas el abulón blanco, que está en peligro de extinción.

Incluso sin contar plenamente el efecto de El Niño, la temperatura del océano ya se disparó frente a algunos tramos de la costa.

Swain dijo que en partes del sur de California la niebla reciente no estuvo acompañada por aire fresco y húmedo, sino por una masa de aire cálido, húmedo y bochornoso, y añadió que el calentamiento también empieza a observarse frente a la costa del norte del estado.