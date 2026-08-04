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Presentaron una iniciativa para que las personas que maltraten animales no puedan tener licencia de conducir en Salta

La Municipalidad de la ciudad tomó la decisión tras advertir que el 80% de los animales que ingresan al centro de adopción fueron víctimas de maltrato o abandono

Un perro reposa sobre la vereda luego de haber sido maltratado y abandonado
La iniciativa de Salta propone impedir la obtención o renovación de la licencia de conducir a quienes maltraten o abandonen animales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El intendente de Salta, Emiliano Durand, presentó ante los diputados provinciales por Capital un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para establecer sanciones a quienes abandonen o maltraten animales. La iniciativa, presentada este lunes, contempla entre sus medidas más llamativas la imposibilidad de obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir para quienes incurran en esas conductas.

El mismo día, la Municipalidad de Salta anunció que también presentará un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante en el mismo sentido, lo que configura una doble vía legislativa para atacar un problema que, según las cifras del propio municipio, afecta a ocho de cada diez animales que llegan al Centro de Adopciones municipal.

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“El 80% de los animales que ingresan al Centro de Adopciones Municipal fueron maltratados o abandonados previamente”, precisó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

La Municipalidad de Salta impulsó además un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para reforzar las sanciones por maltrato animal
La Municipalidad de Salta impulsó además un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para reforzar las sanciones por maltrato animal

Ese dato, que el funcionario describió como una realidad que se repite a diario, fue el telón de fondo que motivó la presentación de las dos iniciativas.

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Además de la restricción para obtener o renovar el carnet de conducir, los proyectos prevén la obligación de llevar a cabo trabajos comunitarios en el propio Centro de Adopciones Municipal. La lógica detrás de esta medida apunta a que los infractores entren en contacto directo con las consecuencias de sus actos.

Desde el municipio subrayaron que el espíritu de las iniciativas va más allá de la sanción pura. “Las campañas de castración y educación son fundamentales, pero necesitan estar acompañadas por normas que desalienten estas conductas y refuercen el compromiso de todos”, señaló el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell.

La frase resume la postura oficial: las herramientas de concientización y las normas punitivas como dos caras de una misma política pública.

La diputada provincial por Capital Marianela Ibarra respaldó la convocatoria del intendente y puso en perspectiva histórica el alcance del problema. “Los cambios consisten en sancionar y hacer más estrictos los controles a las personas que abandonen o maltraten a sus animales. Sabemos que es un problema de muchos años, así que celebro la convocatoria del intendente”, afirmó la legisladora.

Mano sosteniendo Licencia Nacional de Conducir de Argentina con foto, nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, fechas de emisión y vencimiento.
La iniciativa de Salta propone impedir la obtención o renovación de la licencia de conducir a quienes maltraten o abandonen animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de aplicación previsto en el proyecto contempla un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La coordinación entre los tres organismos apunta a cerrar los vacíos que históricamente han dificultado la persecución de estos casos en toda la provincia.

Las iniciativas se enmarcan en una política más amplia que la Municipalidad de Salta lleva adelante en materia de bienestar animal, que incluye castraciones gratuitas, campañas de concientización y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.

Un remisero atropelló a un perro en La Plata y escapó

El remisero que atropelló a un perro en la calle 53 entre 195 y 196 de Lisandro Olmos, localidad de La Plata, se retiró del lugar sin prestarle asistencia al animal. El hecho sucedió pasadas las 9 de la mañana del 13 de julio y quedó grabado por una cámara de seguridad domiciliaria, lo que generó una fuerte reacción de los vecinos del barrio.

En La Plata, un remisero atropelló a un perro, escapó sin asistirlo y los vecinos buscan identificarlo para presentar una denuncia penal

Las imágenes muestran el preciso instante en que el vehículo golpea al perro. El animal estaba echado en el medio de la calzada, aunque el conductor disponía de margen suficiente para esquivarlo con una maniobra. En el audio de la grabación se percibe el quejido del can al momento del golpe.

Después del impacto, el perro logró levantarse con gran esfuerzo a causa de las lesiones. El conductor no frenó: primero retrocedió y luego aceleró para continuar su camino.

Una vecina que circulaba por el sector presenció la escena y, al ver que el chofer se marchaba sin más, le reclamó a los gritos: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.

El video se propagó con rapidez a través de los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los vecinos pusieron en marcha una búsqueda para dar con la identidad del remisero y el vehículo, con el objetivo de presentar una denuncia penal.

El rechazo se extendió más allá de los residentes de la zona: organizaciones proteccionistas de animales se sumaron al reclamo y exigen que el responsable dé explicaciones ante la Justicia.

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