América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La Corte Suprema de Brasil abrió una tercera investigación contra el hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

El máximo tribunal autorizó una nueva pesquisa sobre Fábio Luís Lula da Silva por supuestas gestiones para favorecer intereses empresariales ante organismos públicos. La defensa rechazó las acusaciones y afirmó que demostrará su inocencia

Fábio Luís Lula da Silva
La Corte Suprema de Brasil abrió una tercera investigación contra el hijo de Lula por presunto tráfico de influencias
Guardar

La Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una tercera investigación contra Fábio Luís da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por presunto tráfico de influencias y posibles actos de corrupción. La decisión responde a un pedido de la Policía Federal para profundizar las pesquisas sobre supuestas gestiones realizadas por el empresario en favor de intereses privados ante dependencias del Estado.

La medida fue adoptada por el juez Flávio Dino, quien dio luz verde a una nueva investigación centrada en la posible actuación de Fábio Luís —conocido públicamente como “Lulinha”— como intermediario en negociaciones que involucrarían a empresarios y organismos de la administración federal.

PUBLICIDAD

Con esta resolución, el empresario pasa a enfrentar tres investigaciones distintas relacionadas con sospechas de tráfico de influencias. Los otros dos expedientes continúan bajo la supervisión del magistrado André Mendonça y también examinan supuestas intervenciones para favorecer intereses empresariales ante entidades públicas.

La nueva pesquisa busca determinar si el hijo del mandatario participó en gestiones vinculadas al lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y a la empresaria Roberta Luchsinger, señalada por las autoridades como una persona cercana a Fábio Luís. Los investigadores pretenden establecer si existieron contactos o actuaciones destinadas a facilitar negocios con organismos del Gobierno brasileño.

Fábio Luís Lula da Silva
El máximo tribunal autorizó una nueva pesquisa sobre Fábio Luís Lula da Silva por supuestas gestiones para favorecer intereses empresariales ante organismos públicos. La defensa rechazó las acusaciones y afirmó que demostrará su inocencia

El juez Dino también autorizó una investigación paralela para esclarecer cómo se divulgaron datos reservados de los expedientes anteriores. La defensa había solicitado que se identificara el origen de las filtraciones al considerar que la información protegida por secreto judicial fue difundida de forma indebida.

PUBLICIDAD

En un comunicado, los abogados Guilherme Santos y Marco Aurelio de Carvalho aseguraron que su cliente enfrenta el proceso “con total tranquilidad” y sostuvieron que demostrará “que no tiene relación alguna, ni directa ni indirecta, con ningún tipo de irregularidad”.

Los representantes legales también cuestionaron la divulgación de información protegida por sigilo judicial. “Hemos solicitado a todos los organismos responsables que adopten medidas enérgicas contra las filtraciones reiteradas, selectivas y delictivas”, afirmaron. Además, denunciaron “la instrumentalización de sectores de la Policía Federal al servicio de intereses políticos y electorales”, una acusación que las autoridades no han confirmado.

El empresario, que actualmente reside en España, evitó confirmar si regresará a Brasil para responder personalmente a los interrogatorios que puedan ser convocados durante las pesquisas.

La decisión judicial se produce cuando faltan dos meses para las elecciones presidenciales, en las que Lula buscará un nuevo mandato. El avance del caso generó reacciones inmediatas en el escenario político brasileño, donde dirigentes de la oposición utilizaron la noticia para cuestionar al Gobierno.

Eel presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Brasilia (Brasil) (REUTERS/Adriano Machado)
Eel presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Brasilia (Brasil) (REUTERS/Adriano Machado)

El propio presidente había anticipado públicamente que no pediría un trato diferenciado para su hijo en caso de ser investigado. “Si mi hijo es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona. Jamás le pediré a un comisario o a un juez que no haga las cosas correctas”, declaró recientemente.

Lula agregó que cualquier investigación debe desarrollarse conforme a la ley y sostuvo que corresponderá a su hijo demostrar su inocencia. “Él tendrá que probar que es inocente como yo lo hice y, si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, afirmó el mandatario.

Las tres investigaciones abiertas hasta ahora examinan posibles intervenciones de Fábio Luís en favor de empresarios ante distintos organismos públicos. Entre ellas figura un expediente relacionado con supuestas gestiones ante el Ministerio de Salud para facilitar autorizaciones vinculadas a medicamentos elaborados con cannabis y otro que analiza presuntas actuaciones ante la empresa estatal Dataprev para beneficiar a un empresario en procesos de contratación.

La nueva investigación amplía ese conjunto de pesquisas y buscará determinar si existieron nuevas actuaciones irregulares para favorecer intereses privados dentro de la administración pública. Hasta el momento, el hijo del presidente no ha sido condenado ni acusado formalmente en ninguno de los expedientes abiertos en su contra, mientras la Policía Federal continúa reuniendo pruebas bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal.

Temas Relacionados

BrasilCorte Suprema de BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlávio DinoJusticia de BrasilÚltimas Noticias AméricaCorrupciónTráfico de influencias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

La incorporación de 93 hoteles a una plataforma internacional amplió la cobertura estadística y permitió construir indicadores más representativos del desempeño del sector

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

Los gremios empresariales de Centroamérica y República Dominicana relanzan una agenda común para integrar economías y atraer inversiones

La hoja de ruta acordada por los gremios de la región suma el desarrollo de talento, la digitalización y la atracción de capital como ejes para elevar la competitividad frente al nuevo escenario global.

Los gremios empresariales de Centroamérica y República Dominicana relanzan una agenda común para integrar economías y atraer inversiones

Las autoridades reportan una baja de 15% en los accidentes viales durante las fiestas agostinas

El informe de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos contabiliza 169 percances en lo que va del periodo vacacional, con 157 heridos y 11 muertes, frente a los 201 casos registrados en 2025

Las autoridades reportan una baja de 15% en los accidentes viales durante las fiestas agostinas

El ataque armado cobra la vida de un adolescente de 15 años en la zona 21 de Ciudad de Guatemala

Los Bomberos Voluntarios de la 78 compañía acudieron a Nimajuyu 1, módulo 18-01, tras reportes de disparos y hallaron a la víctima sin signos vitales; el caso quedó en manos de la PNC y el MP

El ataque armado cobra la vida de un adolescente de 15 años en la zona 21 de Ciudad de Guatemala

Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá

Cinco procesados mantuvieron su recurso ante el Tribunal de Apelaciones y la Fiscalía advirtió que el expediente podría alcanzar a unas 50 personas.

Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Austin Aries lanza reto a Místico antes del Grand Prix Internacional del CMLL 2026: quiere su máscara

Austin Aries lanza reto a Místico antes del Grand Prix Internacional del CMLL 2026: quiere su máscara

Bullrich dijo que acordó con aliados un límite de 25% para la venta de tierras, pero aún hay dudas con los votos

Los bancos en Colombia tendrán que devolver el dinero a clientes cuando haya retiros inusuales de sus cuentas: estas son las condiciones

Lina Tejeiro reveló cuál fue la fuerte frase que le dijo a Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’ y que no salió al aire

El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 con un sostenido volumen de operaciones

INFOBAE AMÉRICA

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Bono, Eddie Vedder y una multitud dan el último adiós a Glen Hansard en Dublín

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo millonario para salvar 100 especies en peligro de extinción