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Quién era el hombre que murió en un vuelco fatal tras el choque provocado por un policía borracho en Córdoba

Su entorno lo despidió con dolor y reconstruyó las últimas horas de una jornada laboral atravesada por una historia familiar devastadora, marcada por otro accidente de tránsito. El agente involucrado en el accidente dio positivo de alcoholemia

Córdoba: Policía manejaba borracho, chocó y mató a un hombre
Leandro Ledesma, hijo de la víctima, reclamó ante las cámaras que el policía imputado permanezca detenido por su responsabilidad en la muerte de su padre
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La familia de Ramón Eduardo Ledesma, el hombre de 55 años que murió este lunes en un choque fatal sobre la avenida Circunvalación de Córdoba, no enfrenta por primera vez una pérdida de este tipo. Cuatro años atrás, ese mismo núcleo familiar ya había quedado marcado por la muerte de una hija en otro accidente de tránsito.

Ledesma viajaba como acompañante en un camión frigorífico Scania R410 cuando, pasadas las 7 de la mañana del lunes, el agente Néstor Javier Rasgido, de 48 años, habría cruzado de carril con su Peugeot 207 negro y tocó al vehículo mayor. El conductor del camión perdió el control, el rodado volcó y Ledesma murió en el lugar. Rasgido, que circulaba de civil y estaba de franco, resultó con lesiones leves al igual que el chofer del camión, quien permanecería hospitalizado.

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El resultado del dosaje analítico de alcoholemia confirmado este martes dejó al descubierto la magnitud del cuadro: 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre. La normativa vigente establece un límite de 0 gramos para circular, lo que implica que el efectivo casi duplicó ese umbral. Ese dato fue suficiente para que la fiscalía a cargo del fiscal Alejandro Smith encuadrara la causa bajo la carátula de homicidio culposo agravado.

Ramón Eduardo Ledesma viajaba como acompañante en un camión frigorífico cuando el policía Néstor Javier Rasgido cruzó de carril y provocó el vuelco del vehículo
Ramón Eduardo Ledesma viajaba como acompañante en un camión frigorífico cuando el policía Néstor Javier Rasgido cruzó de carril y provocó el vuelco del vehículo

A raíz de esos resultados, Rasgido fue aprehendido y las actuaciones penales preparatorias quedaron encuadradas bajo la carátula “homicidio culposo agravado”, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. La dirección de la investigación penal quedó a cargo de la Unidad Territorial Integrada N° 14, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, mientras que todas las actuaciones y elementos de prueba fueron remitidos a la Fiscalía Territorial N° 4, a cargo del fiscal Alejandro Smith.

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Tras el choque, personal de la Policía de Córdoba procedió al resguardo inmediato de la escena para asegurar la evidencia física. Luego intervino el área de Policía Judicial dependiente del Ministerio Público Fiscal para ejecutar las tareas periciales correspondientes. Entre las medidas dispuestas se encuentran la extracción de sangre a ambos conductores para el dosaje analítico de alcoholemia, el secuestro preventivo de los dos vehículos involucrados y la recopilación de filmaciones de cámaras de seguridad viales y de particulares.

Fuentes judiciales consultadas por medios locales indicaron que no se descarta que la situación procesal de Rasgido pueda agravarse conforme avancen los peritajes y se incorporen nuevos testimonios a la causa. En el plano administrativo, todo indica que el efectivo que dará en situación de pasiva por disposición del Tribunal de Conducta de la fuerza.

Fue el propio Leandro Ledesma, de 22 años, quien puso en palabras lo que la familia atraviesa. En diálogo con Arriba Córdoba, el joven describió a su padre como “un gran hombre, trabajador, humilde, excelente persona” y recordó que iba camino al trabajo cuando ocurrió el accidente. “Iba de acompañante, iba a trabajar, nunca pensé que iba a pasar todo esto. Queremos justicia”, afirmó.

Córdoba: Policía manejaba borracho, chocó y mató a un hombre
El agente conducía con 1,88 gramos de alcohol en sangre, casi el doble del límite permitido, al momento del choque fatal en la avenida Circunvalación de Córdoba

El reclamo de Leandro fue directo respecto a la situación del policía detenido: “Tiene que estar preso, no puede una persona andar así”. También contó que no pudo hablar con el conductor del camión porque, según su testimonio, todavía estaría hospitalizado.

Lo que Leandro también reveló fue el peso acumulado que carga su familia. En 2022, perdieron a una hija —hermana de Leandro— en otro accidente de tránsito. “En 2022 perdimos a mi hermana en un accidente y ahora pasa esto… pedimos justicia”, expresó.

Esa pérdida había dejado a Ramón Eduardo Ledesma en un estado de duelo prolongado, del que, según relató su hijo, había comenzado a salir gracias al nacimiento de su primer nieto. “Él estaba muy mal con lo de mi hermana y cuando llegó su primer nieto de 8 meses como que se había olvidado. Estaba feliz”, dijo Leandro, visiblemente afectado.

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