Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años (Foto de Johan Ordóñez / AFP)

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La caída de ceniza del volcán de Fuego dejó más de 29,000 personas afectadas y 1,421 evacuadas a cinco albergues, según el balance presentado al mediodía del martes 4 de agosto por las autoridades guatemaltecas. La erupción del coloso, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, se mantenía en su fase más intensa.

La secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, confirmó que los evacuados reciben comida caliente y atención del Ministerio de Desarrollo Social en cuatro puntos del departamento de Escuintla: el polideportivo de Santa Lucía Cotzumalguapa, el gimnasio Abner Casasola y dos escuelas mixtas.

El quinto albergue opera en el salón municipal de Alotenango, en Sacatepéquez. Tres instalaciones adicionales permanecen en apresto.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de Conred y Edwin Roja, director de Insivumeh. Foto captura de pantalla.

Las 18 comunidades bajo impacto directo

Ogaldes precisó que 18 comunidades sufren el impacto directo: Panimaché I y II, Morelia, Sangre de Cristo, Yepocapa, Ceilán, La Rochela, Quizaché, El Campamento, La Soledad, Santa María, El Zapote, Don Pancho, La Reina, Granja Toledo, La Candelaria, El Porvenir y Alotenango. Hasta el momento de la conferencia no se reportaban daños en viviendas.

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La evacuación no es coercitiva por mandato legal, lo que obliga a los equipos a recorrer “casa por casa” para convencer a los habitantes de salir.

En la mañana del martes, brigadas de la Dirección de Respuesta Humanitaria y la Secretaría Ejecutiva de la CONRED recorrieron Panimaché I y II con ese objetivo.

Un grupo de evacuados descansa en un refugio tras huir de su localidad a raíz de la erupción del volcán de Fuego en Alotenango, Guatemala, el 3 de agosto de 2026. Las autoridades guatemaltecas declararon el segundo nivel de alerta de emergencia más alto del país el 4 de agosto, tras una fuerte erupción del volcán más activo de Centroamérica, lo que motivó la evacuación de las poblaciones cercanas. (Foto de Johan Ordóñez / AFP)

Alerta roja y carretera cortada

Las gobernaciones de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez elevaron sus niveles a alerta roja. Ogaldes aclaró que el cambio no responde a que las instituciones hayan superado su capacidad, sino a la necesidad de presionar a quienes aún no han evacuado.

La ruta nacional 14 permanece cerrada al tránsito ordinario. La Policía Nacional Civil y Provial mantienen el bloqueo para priorizar el flujo de evacuación.

Lo que dice el Insivumeh sobre los sismos

El director general del INSIVUMEH, Edwin Rojas, descartó una relación científicamente probada entre los movimientos sísmicos recientes y la erupción.

El Volcán de Fuego en Guatemala ha entrado en una nueva fase eruptiva, lanzando columnas de ceniza y gas a más de 6,000 metros de altura. Las autoridades han declarado alerta naranja y han comenzado las evacuaciones de las comunidades cercanas para resguardar a la población. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El instituto registró alrededor de 23,700 sismos, de los cuales entre 125 y 130 fueron perceptibles para la población, y la mayoría se originó en la zona del Pacífico.

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Rojas explicó que el comportamiento interno del Fuego se monitorea mediante la metodología RSAM —comparable a un electrocardiograma— a través de siete sensores instalados en el volcán. Esa herramienta mide el movimiento dentro del cráter con independencia de los fallamientos tectónicos externos.

Las gobernaciones de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez elevaron sus niveles a alerta roja. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Ceniza sobre 389,000 personas y riesgo de lahares

El mapa de dispersión de ceniza, elaborado con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, cubre 1,280.53 kilómetros cuadrados hasta Retalhuleu. En esa zona viven unas 389,705 personas, y hay 488 escuelas y 65 centros de salud expuestos.

Rojas advirtió sobre el riesgo adicional de la lluvia: Guatemala acumula 23 ondas del este en lo que va del año, el 4 de agosto ingresó la número 24 y para el fin de semana se esperaba la 25.

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El pronóstico del INSIVUMEH para el período del 4 al 6 de agosto identifica las barrancas Ceniza, Las Lajas y Onda como los puntos más vulnerables a lahares.

Las próximas 72 horas de vigilancia intensiva

El volcán de Fuego entrará en un período de vigilancia intensiva de entre 24 y 72 horas, dado que su historial muestra que en ese lapso puede aumentar su capacidad explosiva.

Rojas aclaró que ese plazo no implica que la actividad vaya a cesar al cumplirse: el comportamiento puede continuar, mantenerse o cambiar, pero no se interrumpirá de forma abrupta.

La actividad eruptiva del Volcán de Fuego forzó la evacuación de habitantes en dos aldeas de Sacatepéquez y mantiene la alerta naranja en el centro de Guatemala. (Foto cortesía AfarTv)

Durante ese período seguirán la ceniza, el humo, las explosiones y las coladas de lodo. El director advirtió que la nubosidad puede ocultar actividad en curso y pidió atender únicamente la información técnica oficial.

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Las autoridades ya reforzaron la seguridad en las zonas desalojadas, aunque Ogaldes precisó que no se pondrá en riesgo a agentes policiales ni militares para proteger pertenencias. La Policía Nacional Civil también impide el ascenso al volcán de Acatenango.

La diferencia con 2018: más monitoreo y más sensibilización

Ogaldes sostuvo que la diferencia más marcada respecto de la erupción de 2018 es que la población está más sensibilizada y sabe que, cuando se ordena evacuar, debe hacerlo.

El primer boletín oficial se emitió a las 10 de la mañana; al mediodía, ella se comunicó con las tres gobernadoras departamentales para elevar el nivel de respuesta.

Rojas situó la diferencia técnica en la capacidad actual de vigilancia: 7 sensores sísmicos, 4 de infrasonido, 4 cámaras web y seguimiento satelital de ceniza y temperatura. Añadió que Guatemala incorporó además el monitoreo de dióxido de azufre como precursor del ascenso de magma. La secretaria de Comunicación del gobierno informó que ese sistema también se extendió al volcán Santiaguito.

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Recomendaciones para la población

Ogaldes reiteró varias medidas para quienes permanecen en la zona de dispersión: cubrir depósitos de agua y alimentos, usar mascarilla o paño húmedo, limpiar los techos con frecuencia para evitar daños por el peso de la ceniza húmeda, y seguir únicamente las fuentes oficiales de la CONRED, el INSIVUMEH y el Gobierno de Guatemala.

Ogaldes reiteró varias medidas para quienes permanecen en la zona de dispersión: cubrir depósitos de agua y alimentos, usar mascarilla o paño húmedo, limpiar los techos con frecuencia para evitar daños por el peso de la ceniza húmeda, y seguir únicamente las fuentes oficiales de la CONRED, el INSIVUMEH y el Gobierno de Guatemala. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

La funcionaria hizo un llamado a no ascender ningún volcán del país. Fuego, Pacaya y Santiaguito figuran entre los más peligrosos de América Latina y todos tienen zonas de veda establecidas por ley. El Santa María, frecuentado por turistas por su cercanía al Santiaguito, tampoco es seguro en este contexto.

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La salud del presidente, en la conferencia

Un periodista preguntó por la ausencia del mandatario y por versiones sobre su estado de salud. La secretaria de Comunicación respondió que el presidente está informado de forma permanente y lidera los procesos de atención, aunque no estaba previsto que asistiera a las conferencias.

Confirmó que atravesó “situaciones más difíciles” en días anteriores y que se encuentra en recuperación, condición que, afirmó, no afecta su capacidad para conducir al país. Indicó que esa era la única información que podía proporcionar sobre el tema.

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