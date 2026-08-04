Se actualizó el índice Big Mac de The Economist: qué dice el precio de la famosa hamburguesa sobre el dólar en la Argentina

El índice Big Mac compara el valor de la hamburguesa en más de 50 países para medir distorsiones cambiarias (Reuters)

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El clásico índice Big Mac, publicado por la revista The Economist, actualizó sus cifras a julio de 2026 y expuso cómo el precio de la hamburguesa funciona como termómetro del valor de distintas monedas frente al dólar. El listado, que compara el costo de un Big Mac en más de 50 países y ajusta la comparación según el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, ubicó a Argentina entre las naciones donde la divisa local resulta más sobrevaluada al aplicar este método. El indicador considera tanto el valor directo en dólares como una versión “gourmet”, que incorpora el poder adquisitivo de cada economía.

El índice utiliza la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), que postula que, en el largo plazo, los tipos de cambio deberían igualar los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios en varios países. El Big Mac se convierte así en un objeto de referencia global para entender distorsiones cambiarias y el impacto de los ingresos en el precio de productos básicos.

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En la edición de julio de 2026, el peso argentino figura 19% sobrevaluado frente al dólar cuando se ajustan los datos por PBI per cápita. Esta cifra surge del índice modificado, que busca responder a una de las críticas más frecuentes al método original: en los países de ingresos más bajos, los precios suelen ser menores por los costos laborales, por lo que comparar solo el precio en dólares puede resultar engañoso. Según el listado de The Economist, Argentina se ubicó en el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas por este criterio, después de haber ocupado el primer lugar en 2025.

Un gráfico del Big Mac Index de The Economist en julio de 2026 señala que el peso argentino está 19% sobrevaluado frente al dólar estadounidense.

El cálculo ajustado por PBI per cápita posicionó a Uruguay como el país con la moneda más sobrevaluada en relación con el dólar, con un 77,4%. Colombia ocupó el segundo lugar, con 63,6%. Entre los países europeos, Suiza también mostró un nivel alto, con un 48,5% de sobrevaluación. Por su parte, la libra esterlina del Reino Unido se ubicó en 33,1%, mientras que el euro de la zona euro arrojó una sobrevaluación de 29,1% respecto del dólar, de acuerdo con los datos publicados.

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En el análisis tradicional, que compara únicamente el precio de la hamburguesa en dólares al tipo de cambio de mercado, el resultado varía. El informe detalló que un Big Mac cuesta en la Argentina 5,91 dólares, es decir, un 5% menos que en Estados Unidos, donde el mismo producto vale 6,22 dólares. Bajo este enfoque, el peso argentino figura entre las monedas subvaluadas, en línea con la cotización del dólar en el mercado. La diferencia entre ambos métodos radica en que la versión ajustada incorpora el nivel de ingresos, lo que modifica la percepción sobre el real valor de la moneda y su poder de compra local.

El índice Big Mac, creado por la revista británica The Economist en 1986, siempre tuvo un carácter informal. Surgió como una herramienta didáctica para ilustrar la teoría del tipo de cambio y no como un termómetro exacto de la desalineación cambiaria. A pesar de esa intención original, con el tiempo el índice se transformó en un estándar global, citado en manuales de economía y utilizado en investigaciones académicas sobre paridad cambiaria.

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El ranking de julio de 2026 muestra que otros países latinoamericanos presentan situaciones diversas. Chile figura con una sobrevaluación de 6,1% en la medición ajustada, mientras que México aparece con un 25,4%. Brasil, por el contrario, registró una subvaluación de 6%. Perú se mostró prácticamente alineado con el dólar, con una diferencia de solo 0,5%. De esta forma, la región exhibe una dispersión significativa cuando se consideran tanto los precios locales como el poder de compra.

El informe de The Economist también señaló que, en la versión ajustada por PBI per cápita, el peso argentino dejó de liderar la tabla de sobrevaluación, lugar que había ocupado a comienzos de 2025. En enero de ese año, Argentina encabezó la lista, mientras que en enero de 2026 se ubicó en el puesto 13 y en julio descendió al 14. Esta evolución implica una mejora relativa, aunque la moneda local continúa entre las más sobrevaluadas cuando se toma en cuenta el ingreso promedio.

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El indicador tradicional, sin ajuste por poder adquisitivo, sigue mostrando diferencias notables entre países. En Suiza, un Big Mac cuesta 9,04 dólares, el valor más alto registrado en la muestra. En el caso de Australia, el precio alcanzó 5,95 dólares, cifra muy similar a la de Argentina. Estas comparaciones permiten visualizar el impacto de los diferentes niveles de precios y devaluaciones en el costo de bienes de consumo globales.

Una tabla compara la sobrevaluación o subvaluación de 17 monedas frente al dólar estadounidense, destacando al peso argentino en el puesto 14 con un 19%, según The Economist en julio de 2026.

La metodología del índice Big Mac fue actualizada en julio de 2022, cuando The Economist comenzó a utilizar un precio proporcionado por McDonald’s para Estados Unidos. Además, la revista modificó el cálculo de la versión ajustada por PBI per cápita, de modo que el historial se actualiza cada vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publica su serie de PIB. Ambas versiones del índice, la tradicional y la ajustada, están disponibles en el archivo del medio británico.

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La llamada “burgernomics” se consolidó como una referencia para analizar diferencias cambiarias de forma accesible y comparar el valor de las monedas en términos prácticos. El índice no busca sustituir herramientas técnicas ni reemplazar análisis financieros, pero sí aporta una perspectiva clara sobre cómo los precios de productos globales pueden revelar distorsiones o alineamientos entre economías.

En la edición de julio de 2026, la medición tradicional posicionó al peso colombiano como la moneda latinoamericana más sobrevaluada, con 28,7%. El peso mexicano se mantuvo prácticamente alineado con el dólar, con una diferencia de solo 0,8%. El peso chileno y el real brasileño figuraron entre las monedas subvaluadas, con valores de -13,1% y -24,4% respectivamente. En contraste, el sol peruano arrojó una subvaluación de -19,7%. Estos datos confirman que la región presenta una amplia gama de situaciones monetarias, tanto en el indicador crudo como en el ajustado por PBI per cápita.

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El índice ilustra que el precio de un bien tan difundido como la hamburguesa puede convertirse en un termómetro eficaz para detectar brechas cambiarias y evaluar el poder de compra, más allá de los discursos oficiales o de las estadísticas macroeconómicas tradicionales.