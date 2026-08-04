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Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, encabezaron una ceremonia oficial en el Departamento de Estado

El acuerdo, llamado internacionalmente “Acuerdo 123”, se basó en los lineamientos establecidos por la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos (Reuters)
El acuerdo, llamado internacionalmente “Acuerdo 123”, se basó en los lineamientos establecidos por la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos (Reuters)
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Paraguay y Estados Unidos sellaron en Washington un memorando de entendimiento que estableció un marco de cooperación estratégica en materia nuclear civil, con el objetivo de fortalecer las capacidades paraguayas en este campo y profundizar la alianza entre ambos países.

La ceremonia se realizó en la sede del Departamento de Estado con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, quienes formalizaron el acuerdo en un acto oficial al que asistió también el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana.

El instrumento firmado, conocido internacionalmente como “Acuerdo 123”, respondió a las disposiciones de la Ley de Energía Atómica de los Estados Unidos, que desde 1954 permitió transferir tecnología nuclear de uso civil a naciones que se comprometieron a cumplir los estándares de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y a garantizar que el material no tuviera fines militares. Más de 25 países suscribieron pactos similares con Washington, incluidos Argentina, México y Brasil.

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Durante el acto, Marco Rubio sostuvo que la relación entre ambos gobiernos experimentó un crecimiento histórico en el último año y medio, en coincidencia con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El canciller Rubén Ramírez, por su parte, valoró la alianza estratégica y remarcó la sintonía con Washington en temas globales, y destacó la cooperación no solo en el ámbito nuclear, sino también en seguridad, comercio e inversión. Señaló que ambas naciones compartieron principios y valores vinculados a la libertad, la democracia y los derechos humanos, y que la colaboración trascendió el plano bilateral para proyectarse regional y globalmente.

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Rubén Ramírez subrayó la alianza estratégica y la colaboración en seguridad, comercio e inversión entre ambos países (EFE)
Rubén Ramírez subrayó la alianza estratégica y la colaboración en seguridad, comercio e inversión entre ambos países (EFE)

“Las partes afirman su compromiso con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear y reconocen el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países”, mencionó la Cancillería de Paraguay.

El entendimiento se inscribió en una etapa de renovada sintonía política entre ambos países, marcada por el fortalecimiento de vínculos institucionales desde la asunción del nuevo gobierno en Paraguay en 2023.

El año pasado, Paraguay y Estados Unidos firmaron además el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que estableció pautas para la cooperación en materia de seguridad y concedió inmunidades al personal militar estadounidense, profundizando la integración estratégica.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que ambos repasaron temas de la agenda bilateral y el proceso de transición democrática en Venezuela, según comunicó el Departamento de Estado.

Durante el diálogo, Rubio expresó su agradecimiento por el apoyo que Paraguay brinda a los esfuerzos de reconstrucción en Venezuela y remarcó la importancia de sostener la unidad y la coordinación regional para acompañar el desarrollo político en ese país. El comunicado oficial de la conversación fue difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

(Con información de AFP y EFE)

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