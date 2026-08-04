Bono, Eddie Vedder y una multitud dieron el último adiós a Glen Hansard en Dublín

Músicos, actores y cientos de admiradores se reunieron en Dublín para despedir a Glen Hansard, ganador del Oscar por la canción "Falling Slowly" de la película 'Una vez' (2007)

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Cientos de personas en duelo, incluidos músicos y artistas irlandeses, llenaron el martes una catedral de Dublín para el funeral del cantautor ganador del Oscar Glen Hansard, quien murió en un accidente de motocicleta la semana pasada a los 56 años. Los actores Steve Coogan y Chris O’Dowd y músicos como Bono, Hozier, Declan O’Rourke e Imelda May se encontraban entre la congregación, junto a amigos, familiares y admiradores que habían hecho fila durante horas fuera de la Catedral de San Patricio.

Una gran multitud observó en pantallas gigantes afuera mientras los portadores del féretro llevaban un ataúd de mimbre cubierto de flores al interior de la catedral. William Morton, el deán de la catedral, dijo: “Los dones extraordinarios y el talento sobresaliente de Glen, que tocaron tantos corazones, lo llevaron de las calles de Dublín a audiencias de todo el mundo.”

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El funeral estuvo entrelazado con música, incluyendo una actuación de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, quien interpretó “The Song of Good Hope” de Glen Hansard junto a Markéta Irglová, la socia musical del compositor irlandés durante años. Bono, de U2, dijo: “Todos los que lo conocieron, simplemente recordaron el día en que lo conocieron.” Luego levantó su teléfono para reproducir un mensaje que había recibido de la cantante y poeta Patti Smith interpretando “una canción de cuna para la familia y los amigos de Glen”, antes de recitar la letra de “Beautiful Day”, un tema de U2.

Irlanda despidió con dolor a uno de sus músicos más queridos, cuya muerte sacudió al país y movilizó a cientos de personas hasta las puertas de la Catedral de San Patricio de Dublín

Hansard falleció en un accidente en las afueras de Dublín el miércoles 29 de julio, horas después de haber participado en una sesión de música tradicional en un pub. Su viuda, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, quien agradeció a los policías que acudieron en su ayuda, leyó un poema que le había escrito al comienzo de su relación. También dijo que el hijo de tres años de la pareja era demasiado pequeño para asistir o comprender el funeral, pero “el espíritu luminoso que heredó de su padre está con nosotros.”

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Glen Hansard fue el líder durante mucho tiempo de la banda de rock irlandesa The Frames y actuó como miembro de una banda de soul de Dublín en la exitosa película de 1991 The Commitments-Camino a la fama Ganó un Oscar en 2008 por la canción “Falling Slowly” de la película Una vez, que coprotagonizó junto a Irglová. Una adaptación teatral ganó ocho premios Tony en 2012. También fue la mitad del dúo de rock The Swell Season con Irglová y lanzó álbumes en solitario, incluido Didn’t He Ramble que fue nominado al Grammy como Mejor Álbum Folk en 2016.

Durante muchos años, dirigió una actuación callejera en Nochebuena afuera del Teatro Gaiety de Dublín, donde el público se reunía para ver a músicos irlandeses famosos actuar en beneficio de una organización solidaria para personas sin hogar. Sus compañeros músicos le han rendido homenaje. Bruce Springsteen, entre otros, dijo en Instagram que estaba “desolado” por la pérdida de “un gran músico, un buen amigo y un hombre generoso y afable.”

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Fuente: AP

[Fotos: Damien Eagers/PA via AP]