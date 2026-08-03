Un policía manejaba borracho, perdió el control del auto y chocó contra un camión en Córdoba: mató a un hombre

Un policía manejaba borracho, chocó contra un camión y mató a un hombre en Córdoba

Guardar

Un policía que estaba de franco este lunes manejaba por la avenida Circunvalación en la ciudad de Córdoba, perdió el control del auto y chocó contra un camión, lo que provocó la muerte del acompañante. Sin embargo, el caso dio un giro cuando se detectó que el agente se encontraba alcoholizado al momento del brutal accidente.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió a primera hora de la mañana de hoy a la altura del kilómetro 42 de la traza que recorre la capital cordobesa, en el barrio Los Bulevares. Por causas que todavía están bajo investigación, un automóvil Peugeot 207 de color negro que era conducido por un hombre de 48 años, embistió por alcance a un camión Scania R410 rojo que se encontraba circulando en el mismo sentido.

PUBLICIDAD

Como consecuencia directa del impacto, se constató el deceso en el lugar del acompañante del camión, un hombre de 55 años. El conductor del rodado de mayor porte, de 46 años, y el del automóvil resultaron con lesiones de carácter presumiblemente leve y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Una vez que los involucrados recibieron asistencia médica, se confirmó que el conductor del Peugeot 207 es efectivo policial y se encontraba de franco de servicio al momento del hecho. Las pruebas de alcoholemia ordenadas por la Justicia determinaron que el conductor identificado como Néstor Javier Rasgido, de 48 años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que señalaron fuentes a Infobae, se encontraba alcoholizado. En ese sentido, La Voz del Interior señaló que los primeros reportes habrían registrado que tenía 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. La normativa vigente establece un máximo de 0 gramos para circular, lo que implica que el efectivo triplicó ampliamente el límite permitido.

El camión salió de la calzada y volcó en una de las banquinas de la avenida Circunvalación

A raíz de esos resultados, Rasgido fue aprehendido y las actuaciones penales preparatorias quedaron encuadradas bajo la carátula “homicidio culposo agravado”, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. La dirección de la investigación penal quedó a cargo de la Unidad Territorial Integrada N° 14, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, mientras que todas las actuaciones y elementos de prueba fueron remitidos a la Fiscalía Territorial N° 4, a cargo del fiscal Alejandro Smith.

PUBLICIDAD

Tras el choque, personal de la Policía de Córdoba procedió al resguardo inmediato de la escena para asegurar la evidencia física. Luego intervino el área de Policía Judicial dependiente del Ministerio Público Fiscal para ejecutar las tareas periciales correspondientes. Entre las medidas dispuestas se encuentran la extracción de sangre a ambos conductores para el dosaje analítico de alcoholemia, el secuestro preventivo de los dos vehículos involucrados y la recopilación de filmaciones de cámaras de seguridad viales y de particulares.

Fuentes judiciales consultadas por medios locales indicaron que no se descarta que la situación procesal de Rasgido pueda agravarse conforme avancen los peritajes y se incorporen nuevos testimonios a la causa. En el plano administrativo, todo indica que el efectivo que dará en situación de pasiva por disposición del Tribunal de Conducta de la fuerza.

PUBLICIDAD

Otro accidente fatal en Córdoba

Tres personas fallecieron y un hombre quedó herido de gravedad tras un brutal accidente que se registró la semana pasada en la Autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison. El hecho ocurrió este jueves a las 9.00 y fue confirmado por la misma Policía de la provincia, que desplegó un operativo en el lugar.

El vehículo perdió el control e impactó también contra un cartel que estaba en la Autopista Córdoba-Rosario. Además, un hombre quedó gravemente herido por el siniestro

Las víctimas fatales fueron un hombre de 29 años y dos mujeres de 51 y 61 años. De acuerdo con la información del medio local La Voz, las víctimas fueron identificadas como Maximiliano Scharer, Bárbara Kan y Fabiana Delgado. El cuarto ocupante del vehículo, un hombre de 47 años, fue trasladado con lesiones graves a un nosocomio de la ciudad de Bell Ville, según información oficial de la Policía de Córdoba.

PUBLICIDAD

Todos viajaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux que, por causas aún por establecer, habría impactado primero contra el guardarraíl y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista. Los servicios médicos llegaron al lugar y constataron el deceso de los tres pasajeros en el sitio del siniestro.

La violencia del impacto fue tal que el vehículo quedó partido a la mitad en el medio de la autopista, con restos que quedaron distribuidos por toda la calzada. Se tuvo que montar un importante operativo en la zona para que puedan volver a circular los coches.

PUBLICIDAD