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El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 con un sostenido volumen de operaciones

Mientras que la oferta de contado se mantuvo cerca de los USD 600 millones, el tipo de cambio oficial cerró a $1.496. Al público en el Banco Nación siguió a $1.515 para la venta

El dólar sube 41 pesos o 2,8% en 2026.
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Iniciado agosto el monto de operaciones en el segmento de contado del mercado mayorista se mantiene cerca de USD 600 millones, un nivel importante pasado el período que concentra estacionalmente las liquidaciones del agro durante el segundo trimestre.

El volumen de negocios en el spot alcanzó los USD 584,1 millones, mientras que el dólar mayorista ganó un peso en el día, a $1.496, cerca del récord nominal de cierre de $1.498 del 28 de julio, cuando se estima que el Tesoro vendió unos USD 145 millones en la plaza para evitar que toque los 1.500 pesos.

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El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.849,35, por cuanto el dólar comercial quedó a una holgada distancia de 353,35 pesos o 23,6% de ese límite para la flotación.

El economista Gustavo Ber expresó que “el dólar mayorista arranca la jornada una vez más coqueteando con los $1.500, un nivel donde los operadores observan intervenciones que reflejan que las autoridades preferirían que no sea superado rápidamente a corto plazo. Dicha estrategia apuntaría a continuar poniendo a la desaceleración de la inflación como un objetivo central, e incluso de extenderse las regulaciones podrían ir despertando un renovado apetito al carry desde aquellos operadores más tácticos”.

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“La atención se dirige por estos días a las tasas cortas en pesos, donde los operadores esperan evaluar la respuesta frente a mediciones privadas más amigables, más allá de que lucen razonables en este contexto mayores rendimientos reales”, añadió el titular del Estudio Ber.

En cuanto a eventual intervención oficial para evitar que el dólar supere los 1.500 pesos en lo inmediato, Portfolio Personal Inversiones, observó que “el contexto internacional no fue el único factor detrás de la apreciación del peso de la semana pasada. La baja del tipo de cambio coincidió con un regreso de las señales de intervención oficial. Por un lado, estimamos que el BCRA vendió USD 415 millones en instrumentos dólar linked en el mercado secundario el 28 de julio, día del fixing de la D31L6. Por otro lado, ese mismo día el Tesoro vendió USD 145 millones en el mercado oficial, operación que ya quedó confirmada por los datos monetarios del viernes”.

Estimaciones privadas cifran en unos USD 1.500 millones las ventas oficiales de instrumentos atados al dólar durante julio en el mercado secundario, tras haber vendido alrededor de USD 2.300 millones en junio.

“Con este telón de fondo, el Banco Central registró un sólido mes de compras en el mercado oficial. En julio adquirió USD 2.163 millones, equivalente a un promedio diario de USD 103 millones, el tercer mejor desempeño desde el inicio de la fase de acumulación de reservas en 2026, sólo por detrás de abril y mayo. En paralelo, el complejo agroexportador liquidó USD 2.918 millones (USD 142 millones diarios), prácticamente en línea con los dos meses anteriores. Esto sugiere que, si bien continuaron existiendo otros demandantes netos de divisas, esa presión fue sensiblemente menor que la observada en junio”, detalló Portfolio Personal.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.545 vendedor, tras cuatro ruedas consecutivas en descenso.

Los contratos de dólar futuro terminaron dispares, con subas marginales en las posiciones de plazo más corto y leves bajas hacia fin de año, con negocios por el equivalente a 1.100 millones de dólares. Los contratos para fin de agosto fueron los más operados y subieron 1,5 peso (+0,1%) a $1.513,50, frente a un techo previsto para el régimen cambiario oficial de $1.879,97 para el cierre del mes en curso, en base al IPC de junio (+1,9%).

Max Capital indicó que “los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares -al 30 de julio-muestran una disminución de USD 137 millones, hasta alcanzar USD 40.420 millones” para las colocaciones en efectivo.

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