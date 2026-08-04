Ley de Tierras: Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a participar de la sesión, pero lo deberá ratificar el recinto

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (Prensa Senado)

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La vicepresidente y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el pedido de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) para que pueda participar de la tensa sesión de pasado mañana, en la que se definirá la ley de propiedad privada y un nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. La legisladora no pidió licencia y se encuentra de reposo en su distrito por un embarazo avanzado, aunque la decisión final quedará en manos del recinto y agrega un condimento extra en un proyecto ya muy manoseado y, por ahora, con más dudas que certezas en cuanto a votos.

Infobae tuvo acceso al reciente decreto firmado por Villarruel. En su primer artículo se señala: “Autorízase, ad referéndum del H. Senado de la Nación, a la señora Senadora Nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota o virtual, con voz y voto, en las sesiones de este Honorable Senado de la Nación, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

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En tanto, el siguiente artículo manifiesta que “la participación remota” se “realizará, preferentemente, desde la sede de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, sin que la utilización de dicho ámbito constituya condición de validez de la autorización, pudiendo la señora Senadora participar desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas en caso de ser necesario”.

¿Qué implica todo esto? Primero, una casi segura discusión en el recinto sobre si debe incorporarse la cuestión al temario de una sesión ya acordada. Después, el tema de la mayoría, en el sentido de si habrá que modificar el reglamento o no para validar todo esto. Demasiadas ventanas de interpretación aflorarán en las próximas horas, con el objetivo de sumar más condimentos a una ensaladera, a esta altura, a tope.

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