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Derrumbe en la Ruta 40 de Neuquén: hay corte total en el tramo de los Siete Lagos

El desprendimiento de rocas ocurrió en el tramo que une San Martín de los Andes con Catritre. Vialidad Nacional informó que la circulación permanecerá interrumpida hasta que finalicen las tareas de despeje y se descarte el riesgo de nuevos deslizamientos

Un tramo de la Ruta 40, en la provincia de Neuquén, está cortado al tránsito por derrumbes (Vialidad Nacional)
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La Ruta Nacional 40 quedó con corte total este jueves por la mañana en el tramo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Catritre por un derrumbe con desprendimiento de rocas sobre la calzada.

Una carretera asfaltada con doble línea amarilla y rocas grandes en el centro. A la izquierda, una ladera de montaña con vegetación. Noche cerrada
El camino sobre la Ruta 40 en la provincia de Neuquén se encuentra cerrado al tránsito por un derrumbe ocurrido durante la madrugada (Vialidad Nacional)

Según Vialidad Nacional, la circulación seguirá interrumpida hasta que terminen las tareas de despeje y se confirme que no hay riesgo de nuevos deslizamientos.

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Pantalla con texto informativo sobre un corte total de la Ruta Nacional 40 en Neuquén por desmoronamiento, incluyendo ubicaciones y una fecha
Un texto informa sobre el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, debido a un desmoronamiento de piedras en Neuquén. (Vialidad Nacional)
Una cargadora frontal amarilla, un vehículo pickup blanco, varias personas con chalecos reflectantes, una carretera mojada y una ladera rocosa de noche
Personal con chalecos reflectantes y maquinaria pesada operan en un tramo de la Ruta 40 (Vialidad Nacional)

La interrupción se concentra en un sector cercano a la Plaza de las Banderas, a la salida de la ciudad. La zona permanece inestable y, de acuerdo con Vialidad Nacional, no es posible avanzar con la remoción de las piedras hasta que existan condiciones seguras.

Operativo y recomendaciones

En el lugar trabajan equipos de Vialidad Nacional, Tránsito de Policía, Protección Civil e Hidráulica Municipal. El organismo vinculó el hecho a las condiciones meteorológicas que afectan a la cordillera neuquina, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas.

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Captura de pantalla de una publicación de Facebook del Municipio de San Martín de los Andes informando el corte total de la Ruta 40 Siete Lagos
El Municipio de San Martín de los Andes informa en redes sociales sobre el corte total de la Ruta 40 Siete Lagos debido a un derrumbe y el riesgo de nuevos desprendimientos. (Municipio de San Martín de los Andes)

La prioridad de despeje será para garantizar el paso seguro de vehículos de emergencia en caso de ser necesario. Hasta nuevo aviso, el corte es total.

Un comunicado oficial de Vialidad Nacional muestra información sobre un corte de circulación en la Ruta Nacional 40, Siete Lagos, Neuquén, con fecha 30/07/2026
Vialidad Nacional comunica el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40, circuito Siete Lagos, en Neuquén, por un desmoronamiento. (Vialidad Nacional)

Vialidad Nacional pidió evitar desplazamientos hacia el área afectada y recomendó consultar el estado actualizado de rutas y caminos. El tránsito se rehabilitará cuando concluyan las tareas de despeje y se verifique que no haya riesgos para los usuarios.

Noticia en desarrollo...

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