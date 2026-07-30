Derrumbe en la Ruta 40 de Neuquén: hay corte total en el tramo de los Siete Lagos

La Ruta Nacional 40 quedó con corte total este jueves por la mañana en el tramo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Catritre por un derrumbe con desprendimiento de rocas sobre la calzada.
Según Vialidad Nacional, la circulación seguirá interrumpida hasta que terminen las tareas de despeje y se confirme que no hay riesgo de nuevos deslizamientos.
PUBLICIDAD
La interrupción se concentra en un sector cercano a la Plaza de las Banderas, a la salida de la ciudad. La zona permanece inestable y, de acuerdo con Vialidad Nacional, no es posible avanzar con la remoción de las piedras hasta que existan condiciones seguras.
Operativo y recomendaciones
En el lugar trabajan equipos de Vialidad Nacional, Tránsito de Policía, Protección Civil e Hidráulica Municipal. El organismo vinculó el hecho a las condiciones meteorológicas que afectan a la cordillera neuquina, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas.
PUBLICIDAD
La prioridad de despeje será para garantizar el paso seguro de vehículos de emergencia en caso de ser necesario. Hasta nuevo aviso, el corte es total.
Vialidad Nacional pidió evitar desplazamientos hacia el área afectada y recomendó consultar el estado actualizado de rutas y caminos. El tránsito se rehabilitará cuando concluyan las tareas de despeje y se verifique que no haya riesgos para los usuarios.
PUBLICIDAD
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD