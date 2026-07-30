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Tigre: se incendió una fábrica de colchones, el fuego afectó un galpón de papeles y hay peligro de derrumbe

El hecho sucedió en General Pacheco, donde los bomberos lograron controlar las llamas y analizan las estructuras. El siniestro también afectó a casas linderas y un supermercado

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Un incendio de gran magnitud en una fábrica de colchones ubicada en la intersección de Las Heras y México, en General Pacheco, Tigre, generó alarma entre los vecinos y obligó a evacuar varias viviendas cercanas durante el mediodía de este jueves. Según confirmó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Pacheco, el fuego avanzó con rapidez y afectó tanto a casas linderas como a un supermercado.

Pasadas las 14 horas, los efectivos lograron controlar las llamas y se abocaron al análisis de las estructuras edilicias que fueron alcanzadas por el fuego, advirtiendo por el peligro de derrumbe en partes de la construcción de la colchonería, no así en las casas contiguas, según informó uno de los efectivos ante la consulta de un móvil de TN.

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Las autoridades locales dispusieron el corte total al tránsito en la zona, lo que afectó la circulación sobre las calles principales del barrio y generó demoras para los residentes y para quienes se movilizan en transporte público. Dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajan para controlar el avance del siniestro y evitar daños mayores en el área industrial y residencial. El foco ígneo se encuentra cerca de la estación de tren El Talar.

El incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, dentro de las instalaciones de una fábrica de colchones. Ante este panorama, vecinos debieron evacuar sus viviendas como medida preventiva, mientras las autoridades organizaban el operativo para garantizar la seguridad.

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Durante el operativo, los servicios de emergencia montaron un perímetro de seguridad y coordinaron la asistencia a los afectados. El tránsito permaneció interrumpido en los alrededores de Las Heras y México y los agentes recomendaron a la población evitar la zona. Hasta el momento, no se reportaron víctimas, aunque las pérdidas materiales son considerables por el avance de las llamas sobre estructuras cercanas.

Incendio en Talar de Pacheco

El origen del incendio aún no fue determinado, y se espera que peritos realicen las investigaciones correspondientes una vez que las condiciones sean seguras.

Según lo que se pudo apreciar en las imágenes, las llamas alcanzaron casi 20 metros de altura, y las estructuras de caño y chapas de la fábrica de colchones sufrieron un daño total.

El jefe de los bomberos declaró ante la consulta de TN: “La situación se encuentra controlada, fue un incendio desarrollado sobre un depósito de colchones y se propagó hacia un depósito de documentación, de papeles”.

Luego agregó: “el predio de la fábrica de colchones tiene 15 por 40 (metros) y el galpón de papeles 40 por 50”.

“En este momento está controlado el fuego y estamos haciendo tareas de remoción, enfriamiento y el análisis interior de los posibles derrumbes que pueda llegar a tener el galpón”, finalizó el oficial. .

El episodio alteró la rutina cotidiana en la zona. Una imagen captada por una cámara de seguridad y compartida por el sitio Pacheco Informa en Instagram, logró captar la escena completa. Allí se ve cómo el fuego supera ampliamente la altura de la fachada del edificio, es decir más de 15 metros.

Además, por sobre las llamas se formó una densa columna de humo negro que podía observarse desde varios kilómetros del lugar.

La zona es uno de los aglomerados urbanos del área metropolitana de Buenos Aires y cuenta con más de 50 mil habitantes. Se encuentra a 18 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

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