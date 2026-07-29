Jornada financiera: Wall Street cayó con fuerza, golpeó a las acciones argentinas y subió el riesgo país

La Fed dejó las tasas sin cambios, pero se esperan alzas para fin de año.

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Los negocios bursátiles globales continuaron con dinámica inestable este miércoles, junto con un precio del petróleo nuevamente en alza debido a la tensión geopolítica, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de dejar sin cambios las tasas -aunque con disidencias entre sus integrantes- y la presentación de resultados trimestrales en Wall Street.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York pronunciaron la tendencia bajista luego de conocerse la decisión de la Fed de EE.UU. de dejar sin cambios la tasa de política monetaria en un rango de 3,5% a 3,75% anual, en línea con lo esperado, pero con discrepancias entre los integrantes del comité. El Dow Jones de Industriales cayó 2,2%, seguido por el panel tecnológico Nasdaq (-1,7%) y el promedio S&P 500 (-1,5%).

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 0,7% en pesos, en los 3.233.105 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street finalizaron con mayoría de bajas, aunque relativamente moderadas. Entre los papeles perdedores destacaron Satellogic (-6,2%), Banco Supervielle (-2,6%) y Ternium (-2,6%). Entre los ganadores lideraron Globant (+8,8%) y Vista Energy (+2,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió tres enteros, a 445 puntos básicos, tras un máximo intradiario en los 450 puntos. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU en el tramo final de la operatoria permitió reducir dicho spread.

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El equipo de Research de Balanz hizo foco en la reunión de la Fed: “A diferencia de la reunión de junio, la decisión no fue unánime ya que tres miembros -Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan- votaron por subir la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en esta reunión mientras que nueve votaron por dejarla sin cambios”. Y acotaron que “el mercado incorpora una suba de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Fed para octubre de este año -con una probabilidad de 72% de que sea en septiembre- y otra de la misma magnitud para abril del próximo año”.

En base al comunicado de la entidad que preside Kevin Warsh, los analistas de Balanz detallaron que en Estados Unidos “la actividad económica se sigue expandiendo a un ritmo elevado a pesar de la incertidumbre que se debe, en parte, al conflicto en Medio Oriente. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen fuertes, tal como se señaló el mes pasado, mientras que el crecimiento del empleo se mantuvo en línea con el de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco. Por el lado de la inflación, el comunicado mantuvo que la misma está elevada en relación con la meta del 2% en parte reflejando el shock de oferta que aumento ciertos precios, en particular energía”.

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“En la conferencia posterior, el presidente Kevin Warsh proyectó un tono decididamente hawkish (política agresiva), aclaró que la postura actual es el ‘comienzo de la historia y no el final’ y advirtió que la Fed no tolerará una inflación persistentemente alta. Este mensaje se combinó con un brusco escalamiento de las tensiones en Oriente Medio tras los avisos de represalias entre Estados Unidos e Irán”, aportó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

En este sentido, el rebrote de las hostilidades entre EEUU e Irán provocó la inmediata respuesta al alza del precio del crudo de Brent, de referencia para Europa, que se encareció 8% respecto del cierre anterior y cerró un máximo intradía de USD 90,81 en el contrato con entrega en septiembre.

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En el caso del crudo WTI (West Texas Intermediate) de EEUU, el costo del barril subió 7,2% en comparación con el precio marcado al cierre del martes, en 84,97 dólares.

En cuanto a lo local, la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de bonos del Tesoro de corto plazo de este miércoles, adjudicó un total de $12,21 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $13,98 billones, con un rollover de 144,5% sobre los vencimientos del día.

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Martín Mazza, director de MM Investments, destacó que “el Tesoro está emitiendo un bono con una opción cambiaria incorporada: al vencimiento paga el mayor entre la TAMAR y la variación del dólar oficial. El inversor obtiene protección frente a dos escenarios, pero esa cobertura no es gratuita y debería reflejarse en un menor rendimiento implícito. Para el Gobierno, la apuesta es que el dólar oficial no supere significativamente a la tasa en pesos. El riesgo es que, si el escenario cambiario se tensiona, el costo de la deuda aumenta precisamente cuando el Tesoro tiene menos margen financiero”.

“El objetivo principal de la emisión es extender plazos. El vencimiento en enero de 2028 permite atravesar la concentración de pagos y las elecciones de 2027. Frente a vencimientos cercanos a los $8,5 billones, el Gobierno está eligiendo pagar parte del costo con opcionalidad futura, en lugar de convalidar una tasa más alta”, agregó Mazza.

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Bajó el dólar

El monto operado en el segmento de contado cedió a USD 417,4 millones este miércoles, uno de los más bajos en lo que va de julio, a la vez que el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a 1.496 pesos.

“Con una caída de USD 112 millones en el volumen negociado respecto de la jornada anterior y una menor actividad, el mercado operó de manera equilibrada. Sobre el final apareció algo más de oferta, lo que permitió que la cotización descendiera“, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar mayorista retomó la baja por primera vez desde el 21 de julio, para reducir la suba experimentada en el presente mes a 14 pesos o 0,9%, una tasa que apunta a quedar detrás de la inflación del período.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.842,40, incremento que dejó al tipo de cambio oficial a 346,40 pesos o 23,2% de ese límite para la flotación.

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El dólar al público cedió cinco pesos o 0,2%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista interrumpió así una serie de tres días operativos seguidos en los que estuvo negociado en su récord nominal de 1.520 pesos.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,59 para la venta y $1.467,28 para la compra.

El dólar blue quedó invariable en los $1.570 para la venta, luego de haber tocado por la mañana los $1.575, un máximo intradiario. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.

Todos los contratos futuros del dólar operaron con bajas en torno al 0,3%, con negocios en pesos equivalentes a 1.554,5 millones de dólares. Para el cierre de julio, contrato que expira el viernes, avanzó 3,50 pesos, a $1.495,50, unos 50 centavos debajo del mayorista.

En cuanto a la intervención del BCRA, la entidad nuevamente pudo comprar USD 36 millones, el 8,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 269 millones, a USD 49.200 millones, el monto más alto desde el 7 de julio, con la contribución del rebote de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.116,30 la onza.