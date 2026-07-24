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Belén Francese recordó el día que Nazarena Vélez le dio anfetaminas por error: “Éramos rockstars”

La exvedette visitó el ciclo de la actriz y revivieron sus años trabajando en el teatro en producciones de Gerardo Sofovich

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La exvedette visitó el ciclo de la actriz y revivieron sus años trabajando en el teatro en producciones de Gerardo Sofovich (Video: Storytime/ Bondi Live)

Durante una emisión de Storytime, el ciclo de Bondi Live, Belén Francese compartió junto a Nazarena Vélez un episodio desconocido de su pasado en el teatro de revista. La actriz y exvedette, recordada por su paso por obras de Gerardo Sofovich, relató cómo una confusión con medicamentos casi termina con su internación de urgencia, en los años en que ambas transitaban su etapa de mayor exposición mediática.

La charla, que incluyó la participación de Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, permitió reconstruir el clima de excesos y camaradería de esa época, marcada por la popularidad y los viajes constantes en pleno furor de sus carreras.

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En pleno repaso de anécdotas, Belén rememoró un incidente que vivió junto a Nazarena cuando ambas compartían camarín y escenario: “Decime si puedo contar el día que me dolía la cabeza y vos no tuviste mejor idea... Te equivocaste y me diste algo... Terminé en ambulancia”. Vélez admitió el error: “Ah, te di unas anfetaminas, boluda”.

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Nazarena Vélez, en el centro, rodeada por Belén Francese, Silvina Luna, Luciana Bianchi y Celina Rucci en El champán las pone mimosas (Instagram)

Barbie Vélez intervino con humor por la confesión de su madre: “Ay, no, hija, pero eras la Rímolo, mi amor”. Nazarena se defendió: “No lo hice a propósito. ¡Casi la mato!”. Francese recalcó que nunca hubo mala intención y describió las consecuencias: “Pasé del dolor de cabeza a infartada”. Nazarena aportó: “Sí, sí, estaba con el corazón arritmia. Arritmia, arritmia”.

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La situación derivó en una atención médica inmediata. Belén recordó: “Estaba toda transpirada”. “De este programa termino presa”, lanzó la panelista de LAM, al recordar aquella situación.

Las exvedettes repasaron los años en que, bajo la dirección de Gerardo Sofovich, encabezaban obras como El champán las pone mimosas y No somos santas. “Nosotras con Belén vivimos una época muy rockstar, muy rockstar. Éramos muy de las tapas de revista. Llenábamos tres funciones diarias”.

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“Decime si puedo contar el día que me dolía la cabeza y vos no tuviste mejor idea... Te equivocaste y me diste algo... Terminé en ambulancia”. Vélez admitió el error: “Ah, te di unas anfetaminas, boluda", lanzó (Storytime, Bondi Live)

Francese y Vélez coincidieron en que la exposición era constante. “Viajábamos, hacíamos shows todos los fines de semana. Nos íbamos a Uruguay, nos íbamos a Paraguay. Era una locura. Éramos unas rockstar y, como rockstar...”, reconoció, sobre ciertos excesos. Alejandra Maglietti, testigo de aquella etapa desde los medios, remarcó: “Estaban, chicas, todo el tiempo en la tele”.

La amistad entre Belén Francese y Nazarena Vélez se gestó en los años compartidos en el teatro de revista. Ambas coincidieron en la importancia de ese lazo: “Éramos como hermanas con Belén”, expresó Vélez, mientras Francese asentía y recordaba la complicidad forjada entre funciones, giras y camarines.

En una entrevista en Infobae con María Laura Santillán en 2024, Nazarena Vélez se sinceró sobre la adicción que sufrió a las anfetaminas. “Yo fui lo que fui, una adicta a las anfetaminas porque fui una nenita bullyneada en el colegio. Yo era una nenita gordita a la que bullyneaban y eso, cuando sos grande, hace que tomes una anfetamina o andá a saber para donde vas. A mí me cagaron la cabeza de chiquitita, de verdad. Yo sabía que en la vida quería ser todo menos una gorda boluda. Y eso te lo meten en la cabeza", lanzó.

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“Éramos como hermanas en el camarín y en el escenario”, reconocieron

La empresaria teatral reconoció la transformación que vivió estos últimos años. “Yo cambié el chip inteligentemente, creo que tiene que ver con la edad y me empecé a mirar desde la salud. Será que este año cumplo 50. Voy al gimnasio porque quiero tener una linda vejez. Tengo un nieto que tengo ganas de tener a upa toda la vida. Si no voy al gimnasio eso no me va a pasar y me tengo que cuidar. Yo siempre tuve una relación muy tóxica con la comida, muy tóxica”, afirmó.

“Siempre me reprimí, con esto, con lo otro. Después, en lugar de hacer caso, tomaba anfetaminas. Siempre tuve una relación muy tóxica con mi cuerpo. Me costó muy caro, casi me muero. Me agarró un preinfarto, la pasé mal, fue vergonzoso contárselo a mis hijos. Me dio mucha vergüenza. Porque yo me siento una buena mamá y ver que se me estaba yendo la vida por querer pertenecer”, concluyó.

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