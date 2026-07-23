Sociedad

Un camionero cometió cinco infracciones simultáneas en la autopista Acceso Oeste y fue detenido

El hombre iba por el carril incorrecto, excedía la velocidad máxima permitida, usaba el celular, no tenía puesto el cinturón de seguridad y no se veía la patente trasera

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El conductor fue sancionado cuando circulaba por la autopista Acceso Oeste

El conductor de un camión fue sancionado por cometer cinco infracciones simultáneas al ser detectado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 26. El operativo dejó al descubierto una acumulación de conductas irregulares que van desde el exceso de velocidad hasta la circulación por el carril incorrecto.

Al momento del control, los inspectores de la ANSV verificaron que el conductor manejaba por el carril izquierdo —el denominado carril rápido—, una práctica vedada para camiones y micros por la normativa vigente. Ese tipo de rodados tiene la obligación de circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

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Pero la infracción por el mal uso de carril fue solo la primera de la lista. Los agentes comprobaron además que el conductor excedía la velocidad máxima permitida para vehículos de gran porte, que llevaba el teléfono celular en la mano mientras conducía y que no tenía colocado el cinturón de seguridad.

Cinco infracciones juntas: exceso de velocidad, uso de celular, sin cinturón, patente ilegible y mal uso de carril
Los agentes de seguridad vial comprobaron que el camionero excedía la velocidad máxima, usaba el celular y no llevaba puesto el cinturón de seguridad

A eso se sumó que el dominio trasero del camión era ilegible, lo que completó el cuadro de cinco infracciones labradas en un mismo procedimiento.

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Tras la revisión de la documentación obligatoria, la ANSV formalizó las sanciones correspondientes. Los agentes advirtieron al conductor sobre la gravedad del conjunto de conductas detectadas, con especial énfasis en el hecho de que se encontraba al mando de un vehículo de gran porte y que es titular de una licencia profesional.

El caso se registró en el marco de los operativos dinámicos que la ANSV despliega sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cinco infracciones juntas: exceso de velocidad, uso de celular, sin cinturón, patente ilegible y mal uso de carril
La patente trasera del camión era ilegible y completó el cuadro de infracciones detectadas por la ANSV en Acceso Oeste

La provincia de Buenos Aires cambió su sistema de licencias profesionales

La ANSV completó la implementación del sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales en todo el territorio argentino tras la adhesión de la provincia de Buenos Aires al esquema federal.

El nuevo régimen, establecido por el Decreto 196/2025, ya opera en todas las jurisdicciones integradas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y alcanza a los conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E.

El cambio más tangible para quienes ejercen la conducción como profesión es la extensión de la validez de las credenciales. Bajo el esquema anterior, los conductores profesionales debían renovar su licencia —y afrontar el costo del trámite— cada dos años como máximo.

Con el nuevo sistema, el plazo se amplía a cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años, lo que supera más del doble la vigencia previa y representa un alivio concreto tanto en tiempo como en dinero.

La modernización va más allá del calendario de renovaciones. El trámite se volvió más ágil gracias a la digitalización del proceso: la documentación se carga de forma remota y la presencia física del conductor queda reservada exclusivamente para las evaluaciones psicofísicas y la instancia de capacitación. La actualización del SINALIC apunta a descomprimir la burocracia que históricamente recaía sobre los transportistas.

Mano sosteniendo Licencia Nacional de Conducir de Argentina con foto, nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, fechas de emisión y vencimiento.
La provincia de Buenos Aires se incorporó al sistema federal de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales para transporte de cargas y pasajeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro pilar del nuevo régimen es la apertura del mercado de capacitación. Cualquier institución —pública o privada— que acredite los estándares técnicos y profesionales exigidos por la ANSV puede integrarse al registro de prestadores habilitados.

El resultado práctico es una red amplia y variada de opciones: el conductor selecciona el centro que prefiera por cercanía o por costo, sin depender de un único proveedor ni verse obligado a recorrer largas distancias. El sistema erradica toda forma de monopolio en la oferta de capacitación.

La dimensión federal del esquema suma otra ventaja para los transportistas que recorren el país de extremo a extremo. Las capacitaciones y los exámenes psicofísicos pueden realizarse en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC, lo que convierte al sistema en una herramienta práctica para conductores con rutas que atraviesan varias provincias. La unificación de criterios entre jurisdicciones era, precisamente, una de las deudas pendientes del modelo anterior.

En materia de seguridad vial, el nuevo régimen también introduce modificaciones de fondo. Los cursos de capacitación —tanto las instancias teórico-prácticas para quienes acceden por primera vez a una licencia profesional como los de actualización para la renovación— tienen ahora una carga horaria de 20 horas. La diferencia con el esquema previo es notoria: antes, renovar una licencia profesional era posible con un curso de actualización de apenas tres horas, un umbral que el nuevo sistema consideró insuficiente para garantizar condiciones uniformes de aptitud en las rutas.

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