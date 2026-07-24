Israel advirtió a Irán de un “golpe devastador” si ataca su territorio

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y su homólogo griego, Nikos Dendias, hacen declaraciones a la prensa, en el Ministerio de Defensa en Atenas Grecia. 20 de enero de 2026 REUTERS/Louisa Gouliamaki

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, presidió este jueves una consulta de seguridad de alto nivel en la que advirtió que su país responderá con un “golpe devastador” si Irán ataca territorio israelí. La declaración se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara estar “cerca” de ordenar una nueva ofensiva contra Teherán de mayor envergadura que la operación iniciada el 28 de febrero.

“Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador”, declaró Katz según un comunicado del Ministerio de Defensa israelí. La reunión contó con la presencia del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram; el comandante de la Fuerza Aérea; y responsables de Inteligencia y del Comando del Frente Interno, la unidad encargada de proteger a la población civil.

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La simultaneidad de las advertencias no es casual. Ambos gobiernos han coordinado sus operaciones militares contra Irán desde febrero, y las declaraciones de este jueves reflejan una postura conjunta ante el fuego cruzado que lleva ya dos semanas activo tras el colapso de la tregua de junio.

En declaraciones al portal Axios, Trump afirmó: “Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”. El mandatario se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si se lo solicitara, aunque aclaró que Washington puede actuar de forma unilateral. Las declaraciones coincidieron con una nueva jornada en que el crudo Brent superó los 100 dólares por barril. Ese mismo día, la Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen —214 votos contra 208— una resolución para exigir autorización del Congreso antes de proseguir las operaciones, señal de una fisura creciente dentro del propio campo republicano sobre la conducción de la guerra.

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Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El conflicto arrancó el 28 de febrero de 2026 con una operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes, continuación de la denominada Guerra de los Doce Días de junio de 2025. Tras meses de bombardeos, Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento mediado por Pakistán y Qatar, que incluía un alto el fuego, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial— y un marco para negociar el programa nuclear iraní.

La tregua nunca se consolidó. El acuerdo dejó sin resolver el control efectivo del estrecho, lo que alimentó incidentes de baja intensidad hasta que el 7 de julio se registraron ataques contra embarcaciones comerciales atribuidos a fuerzas iraníes. Al día siguiente, Trump declaró unilateralmente el fin del alto el fuego y ordenó bombardeos sobre más de 80 objetivos en suelo iraní. Desde entonces, ambas partes intercambian fuego de forma ininterrumpida.

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El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, advirtió a través de la televisión estatal que “las represalias continuarán mientras sigan los ataques contra la infraestructura y las zonas costeras del país”. Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, con consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales y sin que las presiones diplomáticas de los países del Golfo Pérsico hayan logrado revertir la situación hasta ahora.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la situación en Medio Oriente se está “saliendo de control” y llamó a todas las partes a “dar marcha atrás”. El Fondo Monetario Internacional ya rebajó su previsión de crecimiento mundial para 2026 del 3,1% al 3%, citando la inestabilidad energética derivada del conflicto. Si Trump concreta la ofensiva anunciada, la guerra entrará en una fase sin precedentes desde su inicio en febrero, con efectos que difícilmente podrán contenerse dentro de las fronteras de Medio Oriente.

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