Trump amenazó con usar activos iraníes bloqueados para cubrir daños en los buques atacados por el régimen

Varias personas se ven en aguas poco profundas mientras un carguero parece fondeado más lejos en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Donald Trump amenazó este jueves con utilizar activos iraníes bajo control estadounidense para cubrir los daños sufridos por buques, cargamentos u otros bienes en el marco del conflicto con Irán, y declaró que evalúa lanzar un nuevo ataque militar contra Teherán “más grande que nunca”. Las dos advertencias, lanzadas el mismo día desde Washington, marcan una nueva escalada en un enfrentamiento que acumula ya 13 días de combates desde que Trump declaró el fin de la tregua a comienzos de julio.

“A partir de ahora, todos los daños ocasionados a buques, carga o cualquier otro bien relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle”, publicó el presidente en Truth Social. Trump calificó la medida de “justa y equitativa” y reconoció que los daños podrían ser considerables, aunque no precisó qué activos específicos utilizaría ni qué procedimiento legal se aplicaría para hacerlo.

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En paralelo, en una breve entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump afirmó que contempla una acción militar de mayor envergadura que la emprendida el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra instalaciones iraníes, desencadenando el conflicto en curso. “Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, declaró el mandatario, aunque aclaró que no ha adoptado una resolución definitiva.

Imagen de archivo de un misil iraní EFE/ Abedin Taherkenareh

El conflicto se inició a finales de febrero de 2026 con esa ofensiva conjunta. Tras semanas de escalada y sucesivos ultimátums, ambas partes alcanzaron un alto el fuego a mediados de abril que se mantuvo de forma precaria durante meses. La tregua colapsó el 8 de julio, cuando Trump anunció su ruptura tras la reanudación de los ataques iraníes contra la navegación mercante en el estrecho de Ormuz. Desde entonces, los dos países han intercambiado ataques de forma casi ininterrumpida, con el Pentágono reconociendo bajas militares y el Comando Central de EEUU (CENTCOM) confirmando sucesivas rondas de bombardeos contra sistemas de defensa iraníes.

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El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo y gas, constituye el eje central del enfrentamiento. Irán bloqueó esta vía marítima estratégica —entre la península arábiga y la costa sur iraní— como mecanismo de presión sobre Washington, mientras Estados Unidos ha sostenido que su objetivo es reducir las capacidades ofensivas iraníes contra la navegación comercial.

La amenaza de Trump sobre los activos iraníes se inscribe en una larga trayectoria de sanciones que se remonta a la revolución islámica de 1979 y se intensificó con el programa nuclear iraní. Washington mantiene bloqueados fondos vinculados al gobierno de Teherán como parte de su régimen de sanciones, y las restricciones han limitado el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro. En el marco del memorando de entendimiento alcanzado previamente entre ambos países, el eventual desbloqueo de esos fondos figuraba como un incentivo central para Teherán. Semanas atrás, Trump había anunciado que cualquier monto liberado iría a un fideicomiso bajo control estadounidense, destinado exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos.

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La nueva advertencia invierte esa lógica: en lugar de liberar fondos como parte de un acuerdo, Trump plantea usarlos para compensar daños de guerra. La medida carece de un marco legal explícito y el presidente no detalló cómo se determinarían los montos elegibles.

Qatar y Pakistán intentaron en días recientes abrir un espacio de negociación con una propuesta de tregua de diez días que tanto Washington como Teherán rechazaron. Con las vías diplomáticas bloqueadas y el presidente estadounidense evaluando una ampliación de la operación militar, el conflicto avanza hacia una fase en la que cada declaración desde la Casa Blanca acorta la distancia entre la presión máxima y una nueva escalada de gran escala.

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