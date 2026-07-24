Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

Fue antes del choque por Copa Sudamericana en La Bombonera

Sebastián Villa tuvo su primer partido oficial en La Bombonera tras su regreso a Boca Juniors y el estadio habló. Antes del encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, los hinchas se expresaron sobre su regreso: el club le adquirió su ficha a Independiente Rivadavia en 6.5 millones de dólares.

El primero en saltar al campo fue el arquero Álvaro Montero y cosechó palmas. Luego entró Leandro Paredes, quien resultó reconocido tras su regreso de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026. El punta colombiano, de 30 años, entró con el resto del grupo al calentamiento y pasó inadvertido.

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Sin embargo, cuando la voz del estadio nombró uno a uno a los futbolistas, todo quedó más expuesto. Hubo una atronadora ovación a Paredes, reconocimiento con aplausos para Dylan Gorosito, Tomás Aranda y Milton Delgado... Y para Villa hubo de todo. En el balance, se escucharon más silbidos que aplausos, aunque también se advirtió mucha indiferencia. Su rendimiento en este ciclo será clave para ver cómo continúa el vínculo con los fanáticos. En su primer desborde y centro por izquierda, reunió sus primeras voces de respaldo.

Anteriormente, Villa defendió durante cinco años en los que convirtió 29 goles y conquistó siete títulos. Ahora, firmó un contrato por cuatro años. Su regreso generó polémica en el mundo xeneize, dado que se había marchado en 2023 en medio de un conflicto que se judicializó: el club lo acusó de incumplimiento de contrato, mientras el jugador se consideraba en libertad de acción. Incluso el presidente Juan Román Riquelme lo criticó públicamente, señalando que “le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”.

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Su salida, además, estuvo marcada por la condena que recibió en un proceso judicial por violencia de género. El retorno también sorprendió porque Villa llegó a “coquetear” con River Plate hace apenas seis meses, cuando el entrenador Marcelo Gallardo evaluó su incorporación al Millonario y él manifestó su predisposición para que la operación avanzara.

Sucedió antes del choque ante O'Higgins en La Bombonera

No obstante, el presidente Juan Román Riquelme buscó darle un corte al tema en una entrevista con TyC Sports. “Nosotros estamos contentos con cada jugador que llega al club. Siempre queremos tener un plantel más competitivo. Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastantes raros. Muchas veces, cuando un compañero tenía que ir a declarar, te mandaban un día que no tenías partido. A Sebastián lo han mandado a declarar los días que tenía partido. Con él fuimos muy claros: si era sentenciado acá no jugaba más. Ya cumplió su sentencia. El entrenador quería un delantero y reúne las condiciones. Ya tiene la ventaja que conoce todo”, explicó el ex enlace.

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“Él, para jugar en otro lugar, tenía que hacerle una demanda a Boca, pero jamás se presentó en ningún lugar para pedirle plata a Boca, eso lo tengo que decir. Creemos que puede ayudar al equipo”, añadió.

“Trato de ser lo más claro posible, creo que en la vida todos merecemos una oportunidad. Durante todo ese tramo, se habló de que si era sentenciado iba a seguir jugando en Boca. Hemos hecho lo que hablamos con él. Ojalá que él disfrute mucho, acaba de ser padre. Creemos que nos puede dar cosas que el equipo está necesitando”, concluyó Riquelme.

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