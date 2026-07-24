Deportes

Silbidos e indiferencia: así recibieron los hinchas de Boca Juniors a Sebastián Villa

El delantero colombiano, que se había marchado del club en medio de un conflicto, retornó a La Bombonera en el duelo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana. Apenas rodó la pelota, recibió aplausos en su primera intervención

Guardar
Google icon

Fue antes del choque por Copa Sudamericana en La Bombonera

Sebastián Villa tuvo su primer partido oficial en La Bombonera tras su regreso a Boca Juniors y el estadio habló. Antes del encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, los hinchas se expresaron sobre su regreso: el club le adquirió su ficha a Independiente Rivadavia en 6.5 millones de dólares.

El primero en saltar al campo fue el arquero Álvaro Montero y cosechó palmas. Luego entró Leandro Paredes, quien resultó reconocido tras su regreso de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026. El punta colombiano, de 30 años, entró con el resto del grupo al calentamiento y pasó inadvertido.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando la voz del estadio nombró uno a uno a los futbolistas, todo quedó más expuesto. Hubo una atronadora ovación a Paredes, reconocimiento con aplausos para Dylan Gorosito, Tomás Aranda y Milton Delgado... Y para Villa hubo de todo. En el balance, se escucharon más silbidos que aplausos, aunque también se advirtió mucha indiferencia. Su rendimiento en este ciclo será clave para ver cómo continúa el vínculo con los fanáticos. En su primer desborde y centro por izquierda, reunió sus primeras voces de respaldo.

Anteriormente, Villa defendió durante cinco años en los que convirtió 29 goles y conquistó siete títulos. Ahora, firmó un contrato por cuatro años. Su regreso generó polémica en el mundo xeneize, dado que se había marchado en 2023 en medio de un conflicto que se judicializó: el club lo acusó de incumplimiento de contrato, mientras el jugador se consideraba en libertad de acción. Incluso el presidente Juan Román Riquelme lo criticó públicamente, señalando que “le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”.

PUBLICIDAD

Su salida, además, estuvo marcada por la condena que recibió en un proceso judicial por violencia de género. El retorno también sorprendió porque Villa llegó a “coquetear” con River Plate hace apenas seis meses, cuando el entrenador Marcelo Gallardo evaluó su incorporación al Millonario y él manifestó su predisposición para que la operación avanzara.

Sucedió antes del choque ante O'Higgins en La Bombonera

No obstante, el presidente Juan Román Riquelme buscó darle un corte al tema en una entrevista con TyC Sports. “Nosotros estamos contentos con cada jugador que llega al club. Siempre queremos tener un plantel más competitivo. Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastantes raros. Muchas veces, cuando un compañero tenía que ir a declarar, te mandaban un día que no tenías partido. A Sebastián lo han mandado a declarar los días que tenía partido. Con él fuimos muy claros: si era sentenciado acá no jugaba más. Ya cumplió su sentencia. El entrenador quería un delantero y reúne las condiciones. Ya tiene la ventaja que conoce todo”, explicó el ex enlace.

“Él, para jugar en otro lugar, tenía que hacerle una demanda a Boca, pero jamás se presentó en ningún lugar para pedirle plata a Boca, eso lo tengo que decir. Creemos que puede ayudar al equipo”, añadió.

“Trato de ser lo más claro posible, creo que en la vida todos merecemos una oportunidad. Durante todo ese tramo, se habló de que si era sentenciado iba a seguir jugando en Boca. Hemos hecho lo que hablamos con él. Ojalá que él disfrute mucho, acaba de ser padre. Creemos que nos puede dar cosas que el equipo está necesitando”, concluyó Riquelme.

Temas Relacionados

Sebastián VillaBocaO'HigginsCopa Sudamericanadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

El Canalla le rindió honores al Pirata tras la controversia del año pasado con Estudiantes, Alan Lescano se lució con una pirueta y Diego Porcel fue expulsado luego de anotar

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

El conjunto argentino comienza su camino en la competencia ante el equipo chileno en la Bombonera. Televisa ESPN

Con gol de Merentiel, Boca Juniors vence a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Los videos y fotos de las vacaciones de Dibu Martínez en Sierra de los Padres tras el Mundial: los guiños a la selección argentina

El arquero se instaló en su casa de campo y compartió actividades con sus hijos y su esposa en su descanso mientras planifica su regreso al Aston Villa

Los videos y fotos de las vacaciones de Dibu Martínez en Sierra de los Padres tras el Mundial: los guiños a la selección argentina

“No se me va a ir de la cabeza”: la revelación de Marcos Senesi sobre la jugada que pudo cambiar la final del Mundial entre Argentina y España

El zaguero central analizó una acción ocurrida a los 119 minutos del partido disputado en Nueva Jersey

“No se me va a ir de la cabeza”: la revelación de Marcos Senesi sobre la jugada que pudo cambiar la final del Mundial entre Argentina y España

Luto en el fútbol argentino: murió Omar “El Loco” Santorelli, el técnico que quedó a un paso de llegar a los 1000 partidos

El histórico entrenador del Ascenso falleció a los 72 años y se mantuvo activo hasta sus últimos días, pese a luchar con una larga enfermedad

Luto en el fútbol argentino: murió Omar “El Loco” Santorelli, el técnico que quedó a un paso de llegar a los 1000 partidos

MALDITOS NERDS

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

‘BOKURA’ llega a Switch 2 reinventando el género de aventuras para dos jugadores

Crunching Koalas impulsa FOUNTAINS a nuevas plataformas con expansión Shattered Shape este año

Shigeru Miyamoto revela cómo los filmes de Mario impulsaron el regreso de Star Fox y otros títulos

Tras eliminación de Netflix, Poinpy regresa sin coste ni anuncios para móviles

ENTRETENIMIENTO

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

La madre de Amy Winehouse recuerda a la cantante a 15 años de su muerte: “Fue víctima de su propio éxito”

‘Star Wars’: un sable de luz de Luke Skywalker fue subastado por una cifra histórica

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Diseñadora de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ fue asesinada en su hogar; su esposo fue encontrado sin vida poco después

El desgarrador relato de KJ Apa sobre su bulimia en ‘Riverdale’: orinaba la comida para frenar sus atracones

INFOBAE AMÉRICA

Congreso Nacional reactiva ayudas sociales bajo nuevo mecanismo que promete mayor transparencia

Congreso Nacional reactiva ayudas sociales bajo nuevo mecanismo que promete mayor transparencia

República Dominicana: Abinader afirma que defenderá la democracia y el voto popular de las Américas

Violencia en la provincia panameña de Colón: 56 crímenes marcan el 2026 y ponen a prueba la respuesta gubernamental

Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

Gobiernos de la región rechazan supresión de elecciones en Nicaragua