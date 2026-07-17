Sociedad

El Departamento de Estado actualizó su Alerta de Viaje para Argentina y ya no incluye a Rosario como zona de mayor riesgo

La actualización de las recomendaciones repasa amenazas urbanas y digitales, subraya prácticas para visitantes y destaca la importancia de adoptar tecnología segura y estrategias de prevención. La alerta por las aplicaciones de citas

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Presentaron las obras de refacción del Monumento a la Bandera de Rosario
El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario

El Departamento de Estado emitió su informe de Alerta de Viaje a la Argentina y mantuvo al país en Nivel 1, que invita a cada ciudadano estadounidense a que “tome las precauciones habituales”.

En ese marco, las autoridades realizaron una actualización relevante: la ciudad de Rosario mejoró su calificación y pasó del Nivel 2 al Nivel 1, lo que indica que ya no está señalada específicamente como una zona de mayor riesgo. Aun así, el aviso mantiene una advertencia específica sobre la violencia y los delitos asociados a grupos criminales en esa ciudad.

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El embajador Peter Lamelas destacó la novedad con el relato de una experiencia personal: “Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador (Maximiliano) Pullaro y el intendente (Pablo) Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!“.

Riesgos de seguridad

El documento, emitido el 10 de julio de 2026, señala que el país es, en general, un destino seguro para los viajeros, aunque conserva alertas por delincuencia y violencia: advierte sobre delitos menores, sobre todo en lugares turísticos populares y en toda la ciudad de Buenos Aires

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La delincuencia callejera aparece como un problema en la mayoría de las zonas urbanas, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario y Mendoza. El aviso menciona asaltantes, carteristas, estafadores y ladrones de celulares y carteras.

Esos hechos, detalla el informe, pueden ocurrir en la calle, en restaurantes y vestíbulos de hoteles, en estaciones de micros y tren, en el transporte público y en los puertos de cruceros. El texto también desaconseja guardar objetos de valor en el equipaje facturado.

En Buenos Aires, el aviso identifica a San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida como áreas con índices de criminalidad más altos. Fuera de la capital, menciona suburbios como Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno entre las zonas con más delitos violentos.

Cultura argentina
Caminito, una postal típica del barrio de La Boca en la Ciudad de Buenos Aires

El documento añade que en La Boca se registraron robos violentos tanto de día como de noche. También recomienda permanecer en las calles principales del circuito turístico y usar taxis gestionados por una central de despacho para entrar y salir del barrio.

El texto pide evitar las villas o asentamientos precarios en toda la Argentina. También alerta sobre robos de equipaje y bolsos en la terminal de autobuses de Retiro en Buenos Aires, en la terminal de Mendoza y en los compartimentos superiores de los autobuses.

Otra advertencia apunta a los “motochorros”, frecuentes en las ciudades. El aviso indica que suelen actuar en pareja y arrebatan relojes, carteras y mochilas, además de forzar autos o meterse en ellos para robar objetos de valor.

Recomendaciones para viajar a Argentina

Entre las medidas prácticas, el aviso indica no resistirse físicamente ante un intento de robo. También recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

El texto además aconseja contratar seguro de viaje y revisar con la aseguradora la cobertura médica, de evacuación y de cancelación. Para los traslados, recomienda reservar con anticipación taxis por despacho, usar aplicaciones de transporte o elegir servicios de remis de tarifa fija en aeropuertos.

Además, advierte sobre estafas con taxis amarillos y negros en aeropuertos internacionales y en los alrededores de Buenos Aires. También alerta sobre estafas financieras y engaños románticos por internet.

Celular con app de citas abierta mostrando un perfil, junto a la sombra de una figura anónima detrás.
Ilustración digital muestra el riesgo de caer en estafas emocionales a través de aplicaciones de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta con las app de citas

En el caso de las aplicaciones o sitios web de citas, señala que delincuentes pueden concertar encuentros en una habitación de hotel o en una residencia privada, drogar a la víctima y robarle. Frente a ese riesgo, aconseja reunirse en lugares públicos concurridos, compartir la ubicación desde el celular y avisar a familiares o amigos con quién será el encuentro.

El aviso también recomienda hacer una videollamada previa y no aceptar comida o bebidas de extraños ni dejarlas sin vigilancia. Además, sugiere mantener un plan de comunicación con familiares o amigos y enviar actualizaciones a intervalos fijos.

En el apartado tecnológico, el texto pide actualizar el software antes del viaje y no conectarse a redes wifi públicas. También aconseja proteger datos personales como correos electrónicos, números de teléfono y datos bancarios.

Añade que los ladrones de celulares suelen tener como objetivo a turistas y pueden usar el aparato robado para vaciar cuentas bancarias antes de que la víctima logre bloquearlas. El aviso también menciona el uso de aplicaciones de VPN o VoIP de confianza con sede en Estados Unidos y recomienda revisar la seguridad de las rutas sugeridas por el GPS.

El documento incorpora además una referencia sanitaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que emitieron un aviso de salud para viajeros de Nivel 1 por el virus de los Andes, o hantavirus, en la región. Según el texto, el riesgo para la mayoría de los viajeros es extremadamente bajo.

A eso suma advertencias sobre seguridad turística y fenómenos naturales. Menciona inspecciones poco frecuentes en actividades turísticas, inundaciones entre octubre y marzo, incendios forestales entre diciembre y marzo y terremotos durante todo el año en provincias cercanas a los Andes.

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