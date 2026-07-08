Renunció a su trabajo para ir a Qatar y ahora se tatuó el nombre de Marta Fort para conseguir una entrada de la Selección

Florencia Moncalvillo se tatuó el nombre de Marta Fort para conseguir una entrada de la Selección Argentina ante Cabo Verde en Estados Unidos

Tatuarse el nombre de Marta Fort fue, según Florencia Moncalvillo, la forma que encontró para conseguir una entrada para ver a Argentina ante Cabo Verde en Estados Unidos. La argentina, que vive en Miami, defendió esa decisión como parte de su manera de vivir el fútbol.

La experiencia de Moncalvillo no comenzó en Estados Unidos. Antes, viajó a Catar para la Copa del Mundo. En esa ocasión, renunció a su empleo y vendió todas sus pertenencias en Viedma, Río Negro, para poder seguir a la selección. Según relató durante una entrevista, la dificultad para conseguir entradas la llevó a buscar alternativas poco convencionales.

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“Me decían que era imposible una entrada y yo dije: ‘No, ¿cómo puede ser?’”, expresó Moncalvillo. En Miami, conoció a Marta Fort luego de un partido y le propuso tatuarse su nombre si le conseguía la entrada. “Martita, si me conseguís una entrada para 16avos contra Cabo Verde, yo me tatúo tu nombre”, contó Moncalvillo en diálogo con Infobae A las Nueve.

Moncalvillo explicó que, tras la propuesta, vivió dos días de ansiedad y espera. Finalmente, recibió un mensaje de Fort invitándola a su programa y confirmando la entrega de la entrada. “No lo podía creer”, describió la periodista.

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El tatuaje se realizó en su vivienda en Miami, con un tatuador argentino que casualmente se encontraba de vacaciones en la ciudad. Durante el procedimiento, Fort reaccionó con sorpresa: “Nunca pensé que una persona se iba a tatuar mi nombre. Esto me va a traer problemas para mi pareja”, le dijo en tono de broma. Moncalvillo admitió que nunca había hecho algo así ni por una pareja y que el tatuaje quedó visible para que se note en las fotos.

La argentina que vive en Miami ya había renunciado a su trabajo y vendido sus pertenencias en Viedma para viajar al Mundial de Qatar 2022 (Instagram)

El camino hacia la entrada y las redes sociales

La historia de Moncalvillo suma antecedentes en su recorrido para ver a la Selección Argentina. En 2022, vendió su auto, bicicleta, electrodomésticos y muebles para viajar a Catar. No consiguió entrada para el debut ante Arabia Saudita, pero presenció los otros seis partidos del equipo argentino en el estadio.

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En Miami, trabaja como repartidora en una aplicación de transporte y alquila con un amigo en un pequeño departamento. Gracias a sus seguidores en redes sociales, logró contactos que facilitaron su acceso a partidos. “Hoy llego a los 100.000 seguidores. Tengo una comunidad hermosa que confía en que soy cábala y empiezan a etiquetar a todas las marcas”, mencionó.

Marcas patrocinadoras la contactaron para ofrecerle entradas en partidos recientes. “Me escribió una marca dos horas antes del partido. Me dice: ‘Flor, no te podemos abandonar, pasá’. Y encima lo vi en la fila doce”, relató Moncalvillo sobre una experiencia reciente.

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Moncalvillo contó que la dificultad para conseguir entradas la empujó a buscar alternativas fuera de lo común para seguir a la Selección Argentina (Foto: Instagram /elmundodeflor.ok

Viajes, comunidad y el rol de la pasión

Moncalvillo relató la logística de sus viajes para ahorrar costos. Para ir de Miami a Atlanta, eligió un vuelo con escala en Cleveland que duró 12 horas y media, en vez de optar por un vuelo directo de dos horas. El pasaje costó $544, una cifra considerablemente más alta de lo habitual.

Al mismo tiempo, se alojó en un hotel donde también estuvo la selección argentina, gracias a la invitación de una seguidora. “Vos te venís a dormir conmigo, vos no gastás, está durmiendo hoy”, le escribió la seguidora, quien consiguió una tarifa más baja y compartió habitación con Moncalvillo.

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Moncalvillo se graduó como periodista deportiva en 2011. Contó que su vínculo con el fútbol se remonta a su infancia. “Mi primer partido que vi fue Argentina-Perú 2 a 1, con Diego en el banco ese día en el Monumental”, recordó sobre un partido disputado en 2009. Luego, asistió a todos los partidos de Argentina que pudo, incluyendo el Mundial de Catar, partidos en Miami y la final en Japón en 2015.

En ese viaje a Japón, Moncalvillo rompió con su pareja de entonces por diferencias en la forma de vivir el fútbol. “Es hincha de Independiente y no compartía esta locura”, explicó. También mencionó que vio a Lionel Messi ganar cada vez que estuvo presente en el estadio.

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Al final del relato, Moncalvillo compartió su perspectiva sobre la vida y la pasión. “La vida es una sola. Lo que yo viví ese día en el partido fue una locura y es un recuerdo y ya está, y ahí queda”, afirmó. Recalcó que no planea borrar el tatuaje y que prefiere vivir experiencias intensas antes que lamentar no haberlas intentado.

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