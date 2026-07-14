Polideportivos y acceso cultural: cómo funcionan las alternativas estatales y privadas en el país

La politóloga María Migliore analiza la arraigada idea en Argentina de que los servicios públicos deben ser gratuitos. Se presentan los modelos de Brasil (SESC) y Madrid para debatir sobre cómo garantizar el acceso universal a la cultura y el deporte con esquemas de financiamiento alternativos.

El acceso universal, la calidad y la gestión de los servicios públicos concentran hoy un debate clave en Argentina. María Migliore, analista, sostuvo en Infobae en Vivo que existe una idea profundamente instalada sobre la gratuidad de lo público, asociada a una convicción igualitaria. La perspectiva impulsa la demanda de acceso a bienes como el deporte y la cultura.

Migliore afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en la gratuidad total. Planteó que la pregunta esencial es si la mejor forma de garantizar acceso es que todo sea gratuito para todos. Según la analista, la sociedad argentina tiende a rechazar cualquier cobro por servicios públicos y considera negativo que exista un pago, aunque sea simbólico.

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Modelos aplicados en Argentina y alternativas de gestión

Migliore distinguió entre distintos tipos de servicios públicos. Advirtió que no es lo mismo discutir gratuidad y acceso en educación o salud que hacerlo en deporte y cultura. En el país funcionan polideportivos, canchas y pistas de atletismo gestionados por el Estado, que ofrecen acceso gratuito o tarifas bajas.

Un club de barrio en Buenos Aires muestra el deterioro de sus instalaciones y materiales deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existen instalaciones deportivas estatales y programas como el Pase Cultural, que otorgó a estudiantes dinero para asistir a espectáculos y actividades culturales.

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Migliore consideró que garantizar acceso y calidad no implica necesariamente que todo sea gratuito o estatal. Sin embargo, insistió en que la integración de diferentes modelos puede ampliar el acceso y mejorar la calidad.

Para la analista, el objetivo debe ser asegurar que todas las personas puedan acceder a bienes públicos de calidad, sin que ello dependa exclusivamente de la gestión estatal directa.

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En este sentido sostuvo que es posible articular acciones con el sector privado y organizaciones sociales, como sucede en otras áreas. Al mismo tiempo resaltó que la tasa de recuperación en temas sociales suele ser mejor cuando intervienen actores diversos.

Una paciente espera con documentación para gestionar su baja laboral en la sala de un centro de salud público español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad, legitimidad y desafíos actuales

Entre otras cosas, la analista advirtió que la calidad de los servicios públicos atraviesa una crisis. Sostuvo que en ámbitos como el transporte, la educación pública y parte de la oferta cultural, muchos usuarios perciben un deterioro y optan por alternativas privadas cuando tienen la posibilidad.

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Migliore afirmó que la legitimidad de lo público depende directamente de su calidad. Explicó que cuando los servicios estatales cumplen con altos estándares, logran integrar a personas de distintos sectores y se convierten en espacios de encuentro.

El rol del Estado y el acceso universal

Por otra parte, subrayó que la discusión relevante no pasa por una defensa rígida de la gratuidad o la gestión estatal total, sino por cómo lograr acceso universal y calidad. Advirtió que el debate debe centrarse en las herramientas más eficaces para cada contexto y que el Estado puede coordinar con actores sociales y privados, especialmente en áreas como el deporte y la cultura, donde la integración social y la igualdad de oportunidades resultan prioritarias.

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Un profesional de la salud con barbijo administra una vacuna antigripal a una persona en un vacunatorio público, destacando el esfuerzo por proteger a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Migliore, el desafío para la política consiste en abandonar debates dogmáticos sobre la gestión y priorizar resultados tangibles para la sociedad. Afirmó que la buena gestión de lo público genera reconocimiento y respaldo social, más allá de los modelos aplicados. Insistió en la necesidad de repensar las herramientas para fortalecer la calidad y legitimidad de los servicios públicos.

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