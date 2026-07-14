Sociedad

Jorge Macri encabezó el acto de ingreso de 1000 nuevos policías de la Ciudad al Plan Integral de Seguridad: “El vale todo se terminó”

La ceremonia, que se realizó en el estadio Mary Terán, en Villa Soldati, marcó la incorporación de una nueva promoción a las tareas de prevención y patrullaje. “La regla con la que ustedes deben actuar es clara: tolerancia cero con el delito”, advirtió el jefe de Gobierno porteño

Guardar
Google icon
Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.000 nuevos policías para garantizar el orden
El masivo acto en Villa Soldati en donde hubo unas 15 mil personas, entre familiares y amigos, de los nuevos integrantes de la fuerza policial

El alcalde porteño, Jorge Macri, encabezó este martes el egreso de 1.000 nuevos policías de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumarán a tareas de prevención y patrullaje dentro del Plan Integral de Seguridad. En el acto, realizado en el estadio Mary Terán de Villa Soldati, el jefe de Gobierno de CABA ratificó su respaldo político a la fuerza.

La incorporación se suma a una estructura que, según informó Macri, supera los 28.000 efectivos. Durante la actual gestión se agregaron 7.608 agentes: 5.269 egresados del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública y 2.339 provenientes de los cursos NICE.

PUBLICIDAD

En su discurso, el alcalde porteño sostuvo que “los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen” y que “cuentan con nuestra confianza para lograr lo más importante: proteger a cada uno de los porteños y a quienes nos visitan”, afirmó.

Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.000 nuevos policías para garantizar el orden
Macri sostuvo que "los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen"

Luego añadió: “La regla con la que ustedes deben actuar es clara: tolerancia cero con el delito. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta Ciudad. Acá no hay excepciones, nadie está por encima de la ley”. Además, durante su discurso, Macri agregó que “en esta Ciudad el vale todo ya se terminó”.

PUBLICIDAD

Macri sostuvo además que su apoyo a la fuerza “nunca les va a faltar” y planteó que la administración porteña seguirá “cuidando a los que nos cuidan”. Y también recordó a los policías caídos en cumplimiento del deber.

El jefe de Gobierno de CABA, además, volvió a contrastar su política con la de otros distritos: “Los porteños de bien saben que estamos de su lado. Los únicos que tienen que tener miedo en la Ciudad son los delincuentes”, expresó antes de terminar el acto con un “¡Viva la Patria!”.

Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.000 nuevos policías para garantizar el orden
El alcalde porteño junto a su esposa, María Belén Ludueña, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, por el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; los legisladores porteños Silvia Lopennato y Waldo Wolff, jueces del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios, y la cúpula de la Policía y Bomberos.

La formación policial

Los nuevos efectivos se incorporarán a la Policía de la Ciudad para tareas de prevención y patrullaje. Una parte completó el trayecto regular de formación y otra ingresó a través de un esquema destinado a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad o armadas.

Los cadetes cursan durante dos años y obtienen el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. El plan de estudios combina clases teóricas y prácticas, un período de internación y una etapa final en la que comienzan a desempeñar funciones operativas mientras terminan la carrera.

Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.000 nuevos policías para garantizar el orden

En el caso de los cursos NICE, la capacitación comprende 240 horas cátedra de formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP. Ese trayecto está orientado a quienes ya tenían antecedentes en otras fuerzas.

Patrulleros, chalecos y operativos

Durante el acto, Macri repasó medidas aplicadas en materia de seguridad. Señaló que en su gestión se incorporaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos, unidades para traslado de detenidos y 200 bicicletas destinadas a comisarías.

También destacó la compra de 7.000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización para rastreo en tiempo real y de más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Esos equipos forman parte del refuerzo material de la fuerza presentado por la administración porteña.

El Gobierno de la Ciudad informó además que fueron restituidas más de 880 propiedades usurpadas a sus dueños. En varios casos, esos inmuebles funcionaban como aguantaderos de delincuentes y focos de inseguridad.

Cinco agentes de policía con boinas y escudos transparentes que dicen "POLICIA DE LA CIUDAD" en una acera, frente a un edificio gris y un cartel de calle
Durante el discurso se dio lugar a nombrar los operativos contra la usurpación ilegal de viviendas y el desalojo de manteros (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La gestión también señaló que liberó 68 kilómetros lineales de espacio público ocupados por manteros en zonas comerciales y de alta circulación. Entre los puntos mencionados figuran Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.

El operativo de seguridad en curso incluye despliegues de saturación en distintos sectores de la capital. Entre ellos aparecen Operación Muro, enfocada en los accesos desde la provincia de Buenos Aires; Tormenta Negra, aplicada en villas porteñas; y Marea Azul, concentrada en estaciones de subte, centros de trasbordo y autopistas en horarios de mayor movimiento.

Sobre Tormenta Negra, precisó que movilizó a 1.500 efectivos en 15 villas. El mismo medio indicó que Marea Azul distribuyó al mismo tiempo a 1.100 efectivos en franjas de alta circulación.

Temas Relacionados

Jorge MacriPolicía de la CiudadCiudad de Buenos AiresSeguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Fernando Burlando y Francisco Oneto al borde de la agresión física tras una tensa discusión

Los abogados se gritaron en medio de la audiencia, la situación escaló y los jueces pidieron un cuarto intermedio. Ambos se encontaron en los pasillos de tribunales, donde se pusieron cara a cara. Intervino la policía

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Fernando Burlando y Francisco Oneto al borde de la agresión física tras una tensa discusión

Polideportivos y acceso cultural: cómo funcionan las alternativas estatales y privadas en el país

La discusión sobre la provisión de espacios deportivos y culturales pone el foco en las diferentes formas de garantizar participación social, integración y estándares de calidad

Polideportivos y acceso cultural: cómo funcionan las alternativas estatales y privadas en el país

Tragedia en la ruta 88: un remisero murió tras chocar contra un camión y una joven jugadora de vóley está grave

Ocurrió a la altura del kilómetro 55. El conductor fue identificado como Santiago Irigoyen (58), que falleció en el momento del accidente. La deportista herida tiene 15 años y pelea por su vida

Tragedia en la ruta 88: un remisero murió tras chocar contra un camión y una joven jugadora de vóley está grave

Un muerto cada dos días: el nuevo mapa de los asesinatos narco en La Matanza

Desde el 23 de junio hasta el 3 de julio pasado se registró una secuencia de crimenes con el negocio de la droga como eje que sacudieron a las autoridades con adictos y una menor entre las víctimas. ¿Quién es el nuevo capo que riega de plomo a la zona oeste?

Un muerto cada dos días: el nuevo mapa de los asesinatos narco en La Matanza

Presunto filicidio en Misiones: la tía del nene de 8 años hallado muerto aseguró que su madre lo golpeaba con frecuencia

“El papá no estaba y ella ahí aprovechaba y le pegaba a los hijos, los maltrataba”, aseguró María Itatí Olmedo, familiar directa de Ilan Mareco Vázquez, la víctima. La principal sospechosa recibió el alta esta mañana y quedó detenida

Presunto filicidio en Misiones: la tía del nene de 8 años hallado muerto aseguró que su madre lo golpeaba con frecuencia

DEPORTES

Los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

Los provocadores titulares de los diarios ingleses sobre el árbitro de Argentina-Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

Qué es el fútbol gaélico: el deporte de origen irlandés que combina aspectos del balompié, rugby y handball

Fuerte sentencia del comentarista de El Chiringuito que es fanático de Lionel Messi: “Los aficionados del Real Madrid tienen messifobia”

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Somos 35”: la historia del jugador de la Selección que trajo a más familiares y amigos para apoyarlo en el Mundial

TELESHOW

La divertida reacción de Vicky y Stefy Xipolitakis al video viral del pelotazo: “Nos acomodaron las ideas”

La divertida reacción de Vicky y Stefy Xipolitakis al video viral del pelotazo: “Nos acomodaron las ideas”

El mal momento de Jimena Barón en un hotel de Miami: “Nos robaron”

Christophe Krywonis confía en que Francia llegará a la final del Mundial: “Quiero la revancha con Argentina”

La emoción de Sofía Jujuy por el nacimiento de su sobrino durante el partido de Argentina: “Llegó con un triunfo”

L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

INFOBAE AMÉRICA

59 años de bata y vocación: Dr. Ernesto Navarro Marín, una vida entera dedicada al pulso de la medicina salvadoreña

59 años de bata y vocación: Dr. Ernesto Navarro Marín, una vida entera dedicada al pulso de la medicina salvadoreña

El Salvador registra la primera muerte por dengue en 2026 y suma 21 casos confirmados

Tres hermanos se entregan a las autoridades dominicanas por el homicidio de un repartidor en Santiago

Honduras activa Alerta Verde por 72 horas por riesgo de inundaciones en Gracias a Dios y Olancho

No sólo fútbol: cuando España y Francia se enfrentaron a sangre y fuego