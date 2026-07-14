Jorge Macri encabezó el acto de ingreso de 1000 nuevos policías de la Ciudad al Plan Integral de Seguridad: “El vale todo se terminó”

El masivo acto en Villa Soldati en donde hubo unas 15 mil personas, entre familiares y amigos, de los nuevos integrantes de la fuerza policial

El alcalde porteño, Jorge Macri, encabezó este martes el egreso de 1.000 nuevos policías de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumarán a tareas de prevención y patrullaje dentro del Plan Integral de Seguridad. En el acto, realizado en el estadio Mary Terán de Villa Soldati, el jefe de Gobierno de CABA ratificó su respaldo político a la fuerza.

La incorporación se suma a una estructura que, según informó Macri, supera los 28.000 efectivos. Durante la actual gestión se agregaron 7.608 agentes: 5.269 egresados del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública y 2.339 provenientes de los cursos NICE.

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En su discurso, el alcalde porteño sostuvo que “los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen” y que “cuentan con nuestra confianza para lograr lo más importante: proteger a cada uno de los porteños y a quienes nos visitan”, afirmó.

Macri sostuvo que "los porteños se sienten muy orgullosos de la Policía que tienen"

Luego añadió: “La regla con la que ustedes deben actuar es clara: tolerancia cero con el delito. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta Ciudad. Acá no hay excepciones, nadie está por encima de la ley”. Además, durante su discurso, Macri agregó que “en esta Ciudad el vale todo ya se terminó”.

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Macri sostuvo además que su apoyo a la fuerza “nunca les va a faltar” y planteó que la administración porteña seguirá “cuidando a los que nos cuidan”. Y también recordó a los policías caídos en cumplimiento del deber.

El jefe de Gobierno de CABA, además, volvió a contrastar su política con la de otros distritos: “Los porteños de bien saben que estamos de su lado. Los únicos que tienen que tener miedo en la Ciudad son los delincuentes”, expresó antes de terminar el acto con un “¡Viva la Patria!”.

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El alcalde porteño junto a su esposa, María Belén Ludueña, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, por el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; los legisladores porteños Silvia Lopennato y Waldo Wolff, jueces del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios, y la cúpula de la Policía y Bomberos.

La formación policial

Los nuevos efectivos se incorporarán a la Policía de la Ciudad para tareas de prevención y patrullaje. Una parte completó el trayecto regular de formación y otra ingresó a través de un esquema destinado a personas con experiencia previa en fuerzas de seguridad o armadas.

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Los cadetes cursan durante dos años y obtienen el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. El plan de estudios combina clases teóricas y prácticas, un período de internación y una etapa final en la que comienzan a desempeñar funciones operativas mientras terminan la carrera.

En el caso de los cursos NICE, la capacitación comprende 240 horas cátedra de formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP. Ese trayecto está orientado a quienes ya tenían antecedentes en otras fuerzas.

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Patrulleros, chalecos y operativos

Durante el acto, Macri repasó medidas aplicadas en materia de seguridad. Señaló que en su gestión se incorporaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos, cuatriciclos, unidades para traslado de detenidos y 200 bicicletas destinadas a comisarías.

También destacó la compra de 7.000 chalecos antibalas con sistema de geolocalización para rastreo en tiempo real y de más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Esos equipos forman parte del refuerzo material de la fuerza presentado por la administración porteña.

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El Gobierno de la Ciudad informó además que fueron restituidas más de 880 propiedades usurpadas a sus dueños. En varios casos, esos inmuebles funcionaban como aguantaderos de delincuentes y focos de inseguridad.

Durante el discurso se dio lugar a nombrar los operativos contra la usurpación ilegal de viviendas y el desalojo de manteros (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La gestión también señaló que liberó 68 kilómetros lineales de espacio público ocupados por manteros en zonas comerciales y de alta circulación. Entre los puntos mencionados figuran Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.

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El operativo de seguridad en curso incluye despliegues de saturación en distintos sectores de la capital. Entre ellos aparecen Operación Muro, enfocada en los accesos desde la provincia de Buenos Aires; Tormenta Negra, aplicada en villas porteñas; y Marea Azul, concentrada en estaciones de subte, centros de trasbordo y autopistas en horarios de mayor movimiento.

Sobre Tormenta Negra, precisó que movilizó a 1.500 efectivos en 15 villas. El mismo medio indicó que Marea Azul distribuyó al mismo tiempo a 1.100 efectivos en franjas de alta circulación.

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