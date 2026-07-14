A casi dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González, realizaron nuevos rastrillajes en Chaco

El joven de 21 años desaparecido

Esta semana se cumplen dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González en Chaco; sin embargo, aún no hay ningún indicio que indique qué es lo que sucedió con el joven. Por esto mismo, la Policía mantiene activa la búsqueda y realizó nuevos rastrillajes en la ciudad de Fontana.

El operativo abarcó más de 10 hectáreas en la zona donde se lo vio por última vez el pasado 17 de mayo. La coordinación de la búsqueda, según informó el portal de Diario Chaco, involucró a agentes de Inteligencia Criminal, personal de la Dirección de Investigaciones y efectivos de diferentes unidades policiales. A pesar de la extensión cubierta, el rastrillaje concluyó sin novedades sobre el paradero del joven desaparecido.

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Al operativo de rastrillaje se sumaron agentes de los Departamentos Multiagencial de Emergencias 911, la División Canes, la División Caballería y efectivos de las Comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana. Además, la Dirección de Bomberos Metropolitana y la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental aportaron recursos logísticos y humanos. La Policía Caminera también intervino en el control de accesos y apoyo en los puntos clave del operativo.

Las autoridades realizaron a principios del mes de junio, otro rastrillaje terrestre y fluvial en varios sectores de la ciudad. Los trabajos abarcaron un territorio de 45 hectáreas en zonas del barrio Takay, en dirección a Puerto Tirol, y el río Negro.

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Como parte del operativo, participó el personal de diversas divisiones especiales, perros adiestrados, drones y embarcaciones. Según trascendió, el uso de los drones fue utilizado para poder ampliar la búsqueda en las áreas de mayor acceso y con abundante presencia de vegetación.

Respecto a las tareas desplegadas en el río Negro, los agentes de la División Salvamento y Rescate de los Bomberos Metropolitanos recorrieron desde el barrio Puerto Vicentini hacia el norte. En total, se calcula que rastrillaron unos 3.500 metros hasta el Puente Bergagno.

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En un principio, las autoridades hicieron públicas sus sospechas sobre el accionar de los efectivos que participaron de la búsqueda inicial. Por esto mismo, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, informó que el Equipo Fiscal Especial (EFE) le había ordenado a la Dirección de Investigaciones no continuar participando de las tareas investigativas.

Recompensa de 10 millones de pesos para dar con el paradero o información del joven desaparecido

Por otro lado, la fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial, notificó al titular de la Unidad Penal 7 (U7), Ricardo Vargas, sobre el traslado de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González. La decisión fue comunicada tras la resolución del EFE, que dictó la prisión preventiva para Ramón “Cuno” Gómez, Leonardo Silva y Antonio Iñiguez.

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Según se informó, Gómez enfrenta cargos por amenazas simples, mientras que Silva e Iñiguez están imputados por encubrimiento. La medida responde a la intervención de las fuerzas federales en la causa y marcará un cambio en la custodia de los detenidos.

En paralelo, recuperaron la libertad Lorena Gómez (ex pareja de Axel González), Sergio “Cunito” Gómez (ex cuñado), Ariel Lázaro y Agustín Pucheta, todos vinculados en calidad de sospechosos, pero sin acusaciones formales que justificaran su detención continuada.

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Por otro lado, confirmaron que la apertura de los teléfonos celulares de los policías asignados a la Comisaría Segunda de Fontana, quienes prestaban servicio el día de la desaparición de González, quedó en manos de la Gendarmería Nacional. Este procedimiento busca esclarecer posibles vínculos o irregularidades en el accionar policial durante la jornada en que se registró la ausencia del joven.

Desde que fueron incautados los celulares, estos se encuentran almacenados en la Jefatura de la Región VIII de Resistencia, mientras que el resto de los dispositivos electrónicos serán analizados por el Escuadrón N° 15 “Bajo Paraguay”, que posee su sede en Formosa.

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