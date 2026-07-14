Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto. (REUTERS/ARCHIVO)

El Gobierno de Venezuela anunció que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, iniciado en mayo, a pesar del impacto del doble terremoto que afectó la zona norte del país el pasado 24 de junio. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, afirmó durante un acto del Consejo Nacional de Economía que, en las últimas semanas, se han realizado “intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales”.

Ortega explicó que continúan afinando tanto el marco macroeconómico como el análisis de sostenibilidad de la deuda, incorporando el “impacto económico de los terremotos”. Señaló que se espera publicar estos trabajos en las próximas semanas y que constituirán una base para avanzar en una reestructuración “ordenada, transparente y creíble” que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país.

PUBLICIDAD

El funcionario advirtió que la recuperación será más difícil sin nuevos financiamientos, lo que requiere “normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales”. Ortega subrayó que la reestructuración de la deuda es una condición indispensable para restablecer el acceso al financiamiento externo.

Calixto Ortega informó que Venezuela realizó intercambios técnicos con socios e instituciones financieras internacionales sobre la deuda externa. (EFE/ARCHIVO)

El pasado 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso formal e integral para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aunque no detalló el monto total involucrado. El Ministerio de Economía calificó la decisión como “responsable, nacionalista y social”, y remarcó que el objetivo es reconstruir la capacidad de movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

PUBLICIDAD

Según un informe publicado en marzo por Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana supera los 170.000 millones de dólares. La organización explicó que el cálculo responde a la falta de información oficial sobre el monto real.

Respuesta del Fondo Monetario Internacional

En una conferencia de prensa, la directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozak, transmitió el apoyo institucional del organismo frente a la catástrofe natural. “Estamos profundamente entristecidos por el impacto del terremoto en Venezuela. Expresamos nuestra profunda simpatía a todos los afectados y nuestros pensamientos están con el pueblo de Venezuela en este momento tan difícil para el país”, expresó Kozak.

PUBLICIDAD

El FMI expresó su apoyo a Venezuela tras el terremoto y mantuvo cautela sobre posibles apoyos financieros para la recuperación. (REUTERS/ARCHIVO)

El FMI mantuvo la cautela técnica sobre el uso de recursos y su rol financiero en la recuperación venezolana. Kozak indicó que la institución sigue de cerca la situación y reiteró la disposición del Fondo para conversar sobre posibles apoyos, aunque no estableció compromisos concretos en materia de financiamiento.

Las autoridades venezolanas confirmaron que, tras el doble terremoto del 24 de junio, el balance oficial asciende a 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas. Este desastre representa un nuevo desafío para la economía del país y para el proceso de reestructuración en curso.

PUBLICIDAD