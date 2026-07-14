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Cerró hasta fin de año un sector de la colectora de avenida Cantilo: cuáles son las rutas alternativas

El bloqueo rige desde este ayer al mediodía y altera un ingreso clave hacia la zona norte del AMBA. Qué zonas afecta

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La construcción del Anillo Pampa en la Autopista Cantilo (GCBA)

Desde este lunes al mediodía, un sector de la colectora de la avenida Cantilo, que abarca entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes, quedó cerrada por las obras del paso bajo nivel y el anillo peatonal de Pampa.

El corte, que será hasta fin de año, modifica uno de los accesos hacia la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires. La intervención forma parte de una obra más amplia que apunta a mejorar la circulación de 38.000 vehículos diarios y beneficiar a 17.000 personas una vez terminada.

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El túnel proyectado tendrá 540 metros de extensión, cuatro carriles de circulación y una altura libre superior a los cuatro metros, apta para transporte público y vehículos de emergencia.

AUSA informó las rutas alternativas por el cierre de una parte de la coletora de la avenida Cantilo por la construcción del Anillo Pampa
AUSA informó las rutas alternativas por el cierre de una parte de la coletora de la avenida Cantilo por la construcción del Anillo Pampa (AUSA)

El corte afecta sobre todo a quienes salen desde la Costanera con destino al norte. Según informó Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), el desvío recomendado consiste en continuar por la Costanera, tomar Intendente Güiraldes y luego reincorporarse a la colectora de Cantilo, bordeando la zona de restaurantes y locales detrás del acceso a Parque Norte antes de retomar el trayecto habitual.

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Cómo es la obra en la zona y qué servicios afecta

La obra para construir el Paso Bajo Nivel Pampa, ejecutada por AUSA y el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad, serán en un principio trabajos de remoción y relocalización de servicios públicos que están bajo la calzada.

El proyecto prevé unir de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera a través de un cruce que pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo. Hoy ese enlace obliga a realizar rodeos que agregan demora y generan embotellamientos.

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La obra influirá en el tránsito de la avenida Cantilo, Lugones como así también los accesos a Aeroparque (AUSA / GCBA)

La restricción se suma a cambios viales que ya estaban en marcha en la zona. El 9 de marzo se cerró la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta, y también se interrumpió el ingreso y egreso de Lugones a la altura de Pampa; como alternativa quedaron las rampas de Udaondo o la continuidad hasta Ombúes.

También cambiaron recorridos de colectivos. La línea 28 dejó de salir por La Pampa hacia Figueroa Alcorta para tomar antes, en el puente Scalabrini Ortiz, el trayecto hacia Costanera, mientras que un ramal de la línea 130 que circulaba por Bosques de Palermo y tomaba Pampa, Lugones y Dorrego pasó a hacerlo por avenida Del Libertador.

Los detalles del proyecto

Además del túnel, la obra incluye un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, el componente más visible del proyecto. Tendrá 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total, con una estructura metálica que cruzará por encima de Lugones, la autopista Illia y las vías ferroviarias, además de un tramo bajo nivel.

Según informó el Gobierno porteño, el conjunto de la intervención demandará una inversión de $57.440.000.000 y una superficie de obra superior a 10.000 metros cuadrados.

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La obra incluye un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo

La iniciativa también contempla un mirador, ciclovías y áreas gastronómicas dentro del anillo, con vistas a los despegues y aterrizajes del Aeroparque Jorge Newbery. El Gobierno de la Ciudad lo presentó como una pieza destinada a separar los flujos de vehículos de los de peatones y ciclistas y a reducir los tiempos de viaje entre el Bajo Belgrano y la Costanera.

El plan incluye además ajustes en la salida de Lugones hacia La Pampa y en el ingreso desde La Pampa a esa autopista, junto con una nueva salida desde la autopista Illia hacia La Pampa en sentido a Costanera. Esa conexión dará acceso directo al Aeroparque para el tránsito que llega desde el centro, que hoy solo puede hacerlo por Sarmiento y la Costanera. La inauguración podría concretarse a mediados de 2027.

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