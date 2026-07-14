Ucrania sigue atacando a petroleros rusos de la flota fantasma de Putin: “116 barcos en 9 días”

El buque ANSHUN II con las defensas "Yokohama" preparadas y las tuberías conectadas para recibir otro petrolero y trasvasar crudo ruso (Antonio Sempere - Europa Press/Archivo)

Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano alcanzaron durante la pasada noche en el mar de Azov otros cinco petroleros rusos, cuatro cargueros y un remolcador, según dijo el comandante de este componente de las fuerzas armadas ucranianas, Robert Brovdi.

Con los ataques de hoy, el número de barcos de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales atacados en los últimos nueve días alcanza los 116, según el comandante ucraniano.

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“Mucha gente no entiende qué pasa con esta batalla naval. De dónde vienen estos barcos petroleros, cuál es su misión y por qué los ‘pájaros’ (drones) de las fuerzas de drones los tocan y no los hunden, convirtiéndolos en fantasmas que flotan a la deriva en el mar”, dijo Brovdi.

El comandante ucraniano explicó que los barcos que están siendo alcanzados en esta campaña en el mar interior de Azov -delimitado del mar que la envuelve, el mar Negro, por la península ocupada de Crimea- son de tamaño pequeño y mediano y son los que utiliza Rusia para llevar el crudo que exporta hacia los petroleros más grandes que no pueden entrar a los puertos del mar de Azov precisamente por su tamaño.

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El militar ucraniano dijo que se necesitan entre 12 y 15 de esos pequeños petroleros que ahora ataca Ucrania en el mar de Azov para llenar un petrolero grande de los que reciben el trasbordo de petróleo en el mar Negro.

Además de degradar las capacidades rusas para hacer estos transbordos de crudo para las exportaciones que tienen lugar en el mar Negro, agregó Brovdi, estos ataques dejan también al enemigo sin petroleros para hacer llegar combustible por mar a Crimea, que ya sufre un grave déficit de este bien estratégico por anteriores ataques ucranianos a la logística y las infraestructuras energéticas rusas.

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Automóviles hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades locales restringieran la venta de gasolina e introdujeran el racionamiento ante una escasez de suministro que, según afirmaron, se debía a los ataques ucranianos contra las rutas logísticas, en el marco del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Alexey Pavlishak

Según Brovdi, Rusia se ve obligada por estos ataques a petroleros a incrementar los transportes de combustible por vía férrea y carretera, que también están expuestos a los ataques con drones ucranianos.

Ucrania ha intensificado de forma sustancial en los últimos tres meses los ataques con drones de corta y media distancia, y ataca cada noche decenas de objetivos militares y estratégicos rusos tanto en Crimea como en las zonas ocupadas del sur de la Ucrania continental.

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Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada cinco de los ocho misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia hizo ‘pleno’ de impactos en objetivos con misiles balísticos en los últimos tres ataques anteriores contra Ucrania llevados a cabo este mes por Rusia con este tipo de armamento, en los que las defensas ucranianas no fueron capaces de derribar ninguno de los misiles balísticos empleados.

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Rusia alcanzó numerosas infraestructuras de la industria de defensa ucraniana y mató a decenas de personas, sobre todo en Kiev, en estos ataques con misiles balísticos.

Ucrania ha movilizado sus esfuerzos diplomáticos en estos días para recibir de urgencia más misiles interceptores PAC-3 para los sistemas antiaéreos Patriot, de los que depende para derribar misiles balísticos y de los que el Ejército ucraniano sufre un déficit agudo.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, firmó el lunes en París un acuerdo con otros nueve países europeos encabezados por Alemania, el Reino Unido y Francia para fabricar un sistema de misiles antibalístico propio en Europa que acabe con la dependencia de los sistemas estadounidenses Patriot.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. REUTERS/Yves Herman

Zelensky aspira a que el sistema se fabrique y empiece a utilizarse en el plazo de un año.

Ucrania también ha recibido del presidente de EE.UU., Donald Trump, luz verde para fabricar por sí misma misiles interceptores para sistemas Patriot, así como las licencias necesarias para producir sistemas antiaéreos franceses SAMP/T.

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En el ataque de esta madrugada, Rusia empleó además de los ocho misiles de trayectoria balística dos misiles guiados aéreos Kh-59 y Kh-69 y 135 drones, según el parte de la Fuerza Aérea.

Uno de los misiles balísticos y 25 drones que no fueron interceptados impactaron en 17 localizaciones de Ucrania no especificadas en el parte.

Zelensky condenó el ataque en redes sociales y dio cuenta de siete heridos en la región ucraniana de Járkov y otros tres en la de Cherníguiv por el bombardeo, que alcanzó, según el presidente ucraniano, varios edificios residenciales, una gasolinera, infraestructura ferroviaria e infraestructuras eléctricas, además de una escuela y otras infraestructuras críticas en diversas zonas de Ucrania.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque golpeó una fábrica de componentes para los misiles de crucero ucranianos Neptuno, entre otros objetivos de la industria militar ucraniana.

(Con información de EFE)