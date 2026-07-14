Sociedad

Vive en Escocia, está casada con un inglés y contó cómo se preparan para el partido entre Argentina e Inglaterra

Florencia Devoto relató cómo bares, vecinos y la comunidad local se organizan para seguir el encuentro, en un clima donde la histórica rivalidad con los ingleses suele traducirse en un respaldo abierto al seleccionado argentino

Guardar
Google icon
Florencia Devoto contó desde Escocia cómo se preparan bares, vecinos y la comunidad argentina para el partido entre Argentina e Inglaterra

Es argentina, vive cerca de Edimburgo y está casada con un inglés. En diálogo con Infobae en Vivo, Florencia Devoto contó cómo viven la previa del partido entre la scaloneta e Inglaterra. Describió cómo los escoceses se suman a los argentinos para alentar juntos al equipo sudamericano.

En reuniones organizadas por la comunidad y en bares de ciudades como Glasgow y Edimburgo, la rivalidad con Inglaterra se transforma en apoyo visible hacia Argentina, mientras residentes y migrantes preparan banderas y camisetas para la ocasión.

PUBLICIDAD

El respaldo escocés a Argentina tiene raíces históricas y culturales. Devoto explicó que en Escocia “apoyan casi cualquier partido que juegue en contra de Inglaterra”. Durante el último Mundial, el personal de un pub confeccionó camisetas uniendo los mapas de Argentina y Escocia con un corazón.

“Fueron todos los partidos el mundial pasado. Todo el personal del pub tenía puesta esta camiseta, que me la regaló una de las chicas de la barra cuando terminó”, detalló.

PUBLICIDAD

La rivalidad entre escoceses e ingleses aparece en tono de folclore y no como un conflicto hostil. “Es una cosa un poco folclórica, tampoco es un odio así terrible”, puntualizó Devoto. La movilidad por trabajo y estudios favorece la mezcla de nacionalidades y la convivencia cotidiana en el Reino Unido.

En Glasgow y Edimburgo, la rivalidad con Inglaterra se traduce en un apoyo visible de los escoceses a la selección argentina (Captura de video)
En Glasgow y Edimburgo, la rivalidad con Inglaterra se traduce en un apoyo visible de los escoceses a la selección argentina (Captura de video)

Experiencia de vida en Escocia

Hace veinte años, Florencia Devoto eligió Escocia como su hogar. Desde entonces, combina su identidad argentina con la cultura local. “Vivo en Escocia. Hace veinte años. La amo con todo mi corazón. Todo mi trabajo tiene que ver con promover Escocia”, afirmó. Su entorno familiar integra costumbres argentinas y británicas, reflejando la dinámica de muchas familias en el país.

Devoto relató que la rivalidad futbolística no genera conflictos personales. “No tengo nada en contra del Reino Unido, pero bueno, vivo en Escocia. Mi corazoncito pega muy fuerte con Escocia y obviamente con Argentina”, dijo. La convivencia entre argentinos, escoceses e ingleses es habitual, y los matrimonios mixtos forman parte del paisaje social.

La participación de escoceses en celebraciones argentinas, como reuniones para ver partidos de la selección, evidencia el intercambio cultural. Devoto mencionó que su marido, inglés, aprendió a jugar al truco y adoptó costumbres argentinas. “Mi marido a veces es más argento. Le ha enseñado a argentinos a jugar al truco. Es más argento que yo mi marido”, expresó.

Fútbol, identidad y apoyo a Argentina

El Mundial de fútbol intensifica la identificación de los escoceses con Argentina. Devoto recordó su sorpresa al ver a escoceses con camisetas argentinas durante partidos contra Inglaterra. “Pensaba: ‘Cuántos argentinos que viven acá’. No. Eran escoceses”, relató. Este apoyo se repite en bares, reuniones y en la exhibición de banderas en casas escocesas.

Reuniones y comunidad argentina en Escocia

Durante el Mundial, la comunidad argentina en Escocia organiza encuentros para ver los partidos. Devoto planeó reunirse con amigos, en su mayoría argentinos e ingleses. “Creo que me voy a juntar en la casa de amigos, que son mitad ingleses y mitad argentinos también”, comentó. Glasgow destaca por sus reuniones organizadas, donde grupos numerosos siguen cada partido juntos.

La vida cotidiana en Escocia evidencia la movilidad interna del Reino Unido. Universidades y trabajos favorecen la mezcla de nacionalidades. Devoto subrayó que “no hay un tema de agresión”, aunque existen sectores que pueden tomar la rivalidad en serio. Su experiencia personal, sin embargo, muestra un clima de respeto y humor.

Convivencia actual

El Reino Unido agrupa a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte bajo una estructura estatal común. Sin embargo, en competencias deportivas como el Mundial de fútbol, los equipos participan de forma separada. Esta dualidad genera confusión y alimenta la rivalidad. “Hay zonas grises que es confuso”, reconoció Devoto.

La expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra resalta la compleja convivencia cultural en el Reino Unido. Escocia, una vez más, se prepara para alentar a la selección argentina, en un gesto que combina tradición, humor y sentido de comunidad.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Fútbol InternacionalEscociaRivalidad DeportivaIdentidad CulturalInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de un veterano de Malvinas antes del Argentina-Inglaterra: “No confundamos, es un partido de fútbol”

Esteban Trías, veterano de Malvinas, pidió no mezclar el encuentro entre Argentina e Inglaterra con el conflicto bélico

La reflexión de un veterano de Malvinas antes del Argentina-Inglaterra: “No confundamos, es un partido de fútbol”

Cerró hasta fin de año un sector de la colectora de avenida Cantilo: cuáles son las rutas alternativas

El bloqueo rige desde este ayer al mediodía y altera un ingreso clave hacia la zona norte del AMBA. Qué zonas afecta

Cerró hasta fin de año un sector de la colectora de avenida Cantilo: cuáles son las rutas alternativas

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara otro custodio personal de Diego

Se trata de Julio Soria, único testigo del día convocado por la fiscalía. Será uno de los últimos que testificará sobre los días del ex DT en la internación domiciliaria

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara otro custodio personal de Diego

Hasta cuándo sigue el frío y qué zonas registrarán temperaturas primaverales hacia el fin de semana

La térmica en lo que resta de los días de esta semana irá en aumento hasta alcanzar un valor inusual, principalmente al norte del país. Hay al menos cinco provincias que se preparan para los efectos del viento Zonda y nevadas. En CABA, el día comienza con 7 °C

Hasta cuándo sigue el frío y qué zonas registrarán temperaturas primaverales hacia el fin de semana

A casi dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González, realizaron nuevos rastrillajes en Chaco

En este nuevo operativo, los trabajos abarcaron 10 hectáreas cercanas a Fontana. Mientras tanto, la investigación continúa abierta

A casi dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González, realizaron nuevos rastrillajes en Chaco

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

Día clave para la selección argentina: entrenará por última vez antes de la semifinal del Mundial ante Inglaterra

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

TELESHOW

L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

L-Gante mostró su nueva pasión en la cocina: “Debe ser porque terminaré en Masterchef”

Yipio increpó a Sol Abraham luego de la eliminación de Manuel de Gran Hermano: “Lo ensuciaste”

El día que la mamá de Leandro Paredes quiso a Marcelo Tinelli y a Susana Giménez como padrinos de su hijo

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

INFOBAE AMÉRICA

La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

La balanza comercial paraguaya marcó un superávit de 746 millones de dólares en el primer semestre

La Unión Europea y Ucrania abrieron un segundo bloque de negociaciones para lograr la adhesión al bloque

El live-action de Moana recauda 95 millones de dólares en el mundo, pero queda por debajo de las expectativas

Ucrania sigue atacando a petroleros rusos de la flota fantasma de Putin: “116 barcos en 9 días”