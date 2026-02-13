Sociedad

Comenzó la construcción del “Anillo La Pampa”, el túnel vehicular y puente peatonal que reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre el Bajo Belgrano y la Costanera

El Gobierno de la Ciudad informó que ya se están haciendo los primeros trabajos. La futura obra resolverá la desconexión entre el Río de la Plata y la trama urbana, debido a la presencia de Lugones, Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte

El "Anillo Pampa" la obra que conectará de forma más rápida la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó el comienzo de las obras del "Anillo La Pampa" un gran proyecto de infraestructura que incluirá un nuevo túnel vehicular y un puente peatonal, con forma de anillo, que vinculará la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

La obra permitirá -según el comunicado oficial del proyecto- un ahorro de tiempo a la mitad de los viajes actuales en la zona. “El proyecto comprende la construcción de un paso bajo nivel vehicular en La Pampa, que tendrá un desarrollo de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles de circulación en total, dos por cada sentido de circulación y una altura libre de paso superior a los 4 metros, que permitirá el tránsito de buses y colectivos", informó el GCBA.

Para concretar el proyecto, que demandará una inversión de $57.440.000.000 y llevará 20 meses -a inaugurarse a fines de 2027-, Autopistas Urbanas (AUSA) inició los primeros trabajos que forman parte de la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle La Pampa, donde comenzó a cercarse la zona de obra.

“Se está instalando el obrador y están haciéndose los cateos necesarios que permiten constatar que las instalaciones de servicios públicos que están bajo tierra coincidan con los planos existentes, a fin de minimizar el riesgo de roturas”, indicaron desde el Ciudad.

El futuro túnel vehicular reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre la zona del Bajo Belgrano y el aeroparque metropolitano (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Los trabajos de construcción se llevarán a cabo en la intersección de la calle La Pampa con la Autopista Leopoldo Lugones, las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y la Autopista Arturo Illia. Este proyecto no solo busca optimizar la circulación en una zona de alta densidad de tránsito, sino también convertirse en un nuevo ícono urbano gracias al diseño innovador del puente peatonal, que incluirá una bicisenda y funcionará como mirador panorámico elevado.

Este proyecto generará una nueva vinculación en la calle La Pampa, entre Figueroa Alcorta y Costanera, en los barrios de Palermo (Comuna 14) y Belgrano (Comuna 13). “Permitirá resolver la desconexión histórica entre el Río de la Plata y la trama urbana porteña, debido a la presencia de Lugones, Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte”, indicaron desde el Gobierno porteño.

En cuanto a la seguridad vial, el Gobierno porteño informó que “al separar el flujo de vehículos del de peatones y ciclistas, se minimizarán los siniestros en la zona”. Y, además, el proyecto generará una integración con el río, buscando que la obra sea un espacio “disfrutable y vivible, invitando a vecinos y turistas a acercarse a la costa porteña de una manera renovada”, citó el comunicado.

Cómo serán los tiempos de la obra

El GCBA informó que se espera que entre fin de mes y principios de marzo se cierre Pampa, entre Lugones y Figueroa Alcorta para avanzar con el despliegue de más frentes de obra. La intervención urbanística alcanza una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados.

Esto obligará a cerrar la salida de Lugones a Pampa y, por las obras del Puente Labruna, está cerrada la salida de Udaondo. Por ello, se coordinaron los cronogramas para que no se superpongan los cierres o, en todo caso, sea poco el tiempo en que estos estén superpuestos.

La nueva obra conectará de manera fluida la Avenida Figueroa Alcorta con la Avenida Costanera Rafael Obligado (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Por su parte, el túnel vehicular, de doble mano, agilizará el tránsito en una zona que conecta puntos estratégicos como la Ciudad Universitaria, el estadio de River Plate, el Parque de la Innovación (que aún no finalizó con todas sus construcciones) y el Parque Costero.

La rama de salida desde Av. Lugones hacia La Pampa y la rama de ingreso desde La Pampa hacia Av. Lugones se ajustarán a las nuevas condiciones del proyecto y se planea construir una nueva salida en AU Illia a La Pampa, sentido a Costanera, que permitirá una salida directa hacia Aeroparque a todo el tránsito que viene del Centro.

Un detalle del innovador diseño del próximo anillo peatonal

El puente estará constituido por una estructura metálica con forma de anillo, cruzará por encima de Lugones, Cantilo y las vías de ferrocarril, permitiendo superar la barrera urbana existente de una manera innovadora.

El cruce peatonal y de ciclistas también pasará por debajo, creando un recorrido continuo de circulación constante, con flujos separados de los vehiculares, pero que conviven en el tramo del Bajo Nivel, generando un fluido que refleja la idea de integración y una forma geométrica que busca simbolizar la conexión y la continuidad. El anillo tendrá 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total.

Dentro del anillo se crearán áreas de usos diversos aprovechando el espacio generado por la estructura. Estos sectores servirán como puntos de encuentro y recreación, enriqueciendo la experiencia de los usuarios a través de usos que se relacionan fluidamente con la red de ciclovías y senderos.

Un detalle del innovador diseño del próximo anillo peatonal (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El medio ambiente y la integración urbana también han sido considerados en el diseño de esta infraestructura. El puente circular, visible desde el aire y los parques aledaños, se integrará al entorno como un elemento arquitectónico que combina funcionalidad y estética.

Además, la inclusión de una bicisenda refuerza el compromiso de la ciudad con la movilidad sustentable, promoviendo el uso de medios de transporte alternativos. “El túnel va a cruzar por debajo de la avenida Lugones, las vías del Ferrocarril y también la Autopista Illia, sentido hacia general Paz”, agregó Macri en el anuncio.

El puente peatonal no solo será un medio de conexión, sino también un espacio de encuentro y contemplación. Su diseño en forma de anillo, que podrá ser apreciado desde distintos puntos de la ciudad, lo posiciona como un nuevo símbolo de la arquitectura porteña.

La zona donde se realizan las obras de construcción del túnel vehicular y puente peatonal

Desde su punto más alto, los usuarios podrán disfrutar de vistas panorámicas que incluyen el Río de la Plata y el Aeroparque, convirtiéndolo en un atractivo tanto funcional como turístico.

Por último, vale recordar que el túnel vehicular deberá atravesar múltiples barreras urbanas, incluyendo autopistas y vías ferroviarias, lo que implica un trabajo de ingeniería de alta complejidad.

Anillo PampaGobierno de la Ciudad de Buenos AiresJorge Macriinfraestructurapuente peatonaltúnel vehicularúltimas noticiasCABA

