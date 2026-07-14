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Hallaron un proyectil de mortero en un contenedor de residuos de Rosario y se activó un opeartivo de contención

Un vecino alertó a la policía tras encontrar un artefacto militar en plena vía pública

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Un proyectil de mortero con aletas metálicas y cuerpo cilíndrico de tonos verde azulado y rojizos sobre papel arrugado marrón
Un proyectil de mortero hallado en un contenedor de basura en Rosario (Comando Radioeléctrico Rosario)

Un descubrimiento inusual alteró la tranquilidad de barrio Vía Honda, en Rosario, la noche del domingo. Vecinos de la zona quedaron sorprendidos cuando un hombre que buscaba entre los residuos de un contenedor halló un objeto que, a simple vista, despertó inquietud y temor. Al no poder identificarlo con certeza y ante la sospecha de que pudiera tratarse de un artefacto peligroso, optó por dejarlo en plena calzada, exponiendo la situación a quienes circulaban por el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.20 en calle Coronel Niceto Vega al 4900. Minutos después, otro vecino visualizó el extraño objeto y, sin dudar, realizó una llamada al 911. Esta acción movilizó a las fuerzas de seguridad y derivó en un operativo que rápidamente atrajo la atención de los habitantes del sector. La movilización policial fue inmediata, con patrulleros, personal especializado y la expectativa de los frentistas ante lo que podría convertirse en una emergencia mayor.

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El despliegue de los agentes permitió confirmar que el elemento en cuestión era un proyectil de mortero de 81 milímetros. La presencia de un material de ese tipo en la vía pública generó incertidumbre y preocupación, dada la potencial peligrosidad de estos dispositivos, diseñados originalmente para uso militar.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la Policía de la provincia de Santa Fe activó su protocolo de seguridad y convocó a la Sección de Neutralización de Explosivos, especializada en la manipulación y evaluación de este tipo de artefactos.

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La comisario Georgina Wilke, jefa de la sección, explicó que, tras una inspección visual, se determinó que “por el color se determina que es de ejercicio, o sea, que carece de carga explosiva y por ende de peligrosidad”.

Wilke detalló que este tipo de proyectil es utilizado exclusivamente en ejercicios de adiestramiento militar, descartando así cualquier riesgo inmediato para la población. El artefacto presentaba desgaste por el paso del tiempo y tenía su cartucho de propulsión ya percutado, además de una “falsa espoleta”, elementos que confirmaron su carácter inerte.

Se informó que los proyectiles de mortero de 81 milímetros de estas características son de origen regional, ya que fueron fabricados desde la década de 1960 en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, situada a pocos kilómetros de Rosario.

Luego de asegurar la zona y retirar el proyectil, se notificó a la Fiscalía de Flagrancia en turno para dar inicio a los trámites legales y formalizar la apertura de la cadena de custodia. Autoridades de la fuerza explicaron que, salvo que se disponga lo contrario por orden judicial, el proyectil será destinado a la propia sección policial para su uso en la instrucción y capacitación interna del personal especializado.

La Policía de la provincia de Santa Fe activó su protocolo de seguridad y convocó a la Sección de Neutralización de Explosivos
La Policía de la provincia de Santa Fe activó su protocolo de seguridad y convocó a la Sección de Neutralización de Explosivos

Hallaron más de 20 granadas en un predio ecológico de Monte Grande

Un centro de reciclaje y separación de residuos de Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría, fue escenario de un impactante hallazgo a finales de junio, cuando vecinos reportaron a la Policía la presencia de una caja de madera sospechosa. Al arribar al lugar, los uniformados corroboraron que en el interior había más de 20 granadas antitanque activas, lo cual derivó en un importante operativo de seguridad para que los artefactos fueran detonados de forma controlada.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, un llamado al Centro Operativo de Monitoreo (COM) departamental alertó sobre la presencia de una caja de madera de color verde en el cruce de las calles Maipú y Cristóbal Colón, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1.

Una vez en el lugar, agentes de la Comisaría 1a de Monte Grande verificaron que dentro de la caja había un total de 24 granadas antitanque de 62 milímetros listas para ser detonadas.

Ante este escenario, los oficiales solicitaron de inmediato la presencia de personal de la División Explosivos de la Policía Bonaerense y de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que por orden del juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, procedieron a la desactivación de los explosivos mediante detonaciones controladas.

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