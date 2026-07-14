Insomnio golpea cada vez más a los costarricenses: en promedio 157 consultas diarias durante 2025

El uso excesivo de pantallas y videojuegos figura entre las principales causas del insomnio, especialmente en jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien se ha convertido en un reto para miles de costarricenses. Las cifras más recientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reflejan que el insomnio dejó de ser un problema aislado para convertirse en un fenómeno que impacta diariamente los servicios de salud del país.

Solo durante 2025, la institución registró un promedio de 157 consultas diarias por insomnio en los servicios de consulta externa, mientras que en los servicios de emergencias se atendieron 5,381 casos, equivalentes a unos 15 pacientes cada día. Los datos forman parte de un análisis presentado por la Universidad Hispanoamericana con base en estadísticas de la CCSS.

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El estudio evidencia que, entre 2021 y 2025, la consulta externa acumuló 197,984 atenciones relacionadas con insomnio, un promedio anual que osciló entre 147 y 163 consultas diarias. Del total de casos, el 59 % correspondió a mujeres, mientras que el 41 % restante fue registrado en hombres.

Sin embargo, los especialistas aclaran que estas cifras representan el número de atenciones brindadas y no la cantidad de pacientes, ya que una misma persona pudo acudir varias veces durante el mismo año por este trastorno. Además, los registros incluyen diagnósticos asociados tanto al insomnio orgánico como al no orgánico, este último relacionado frecuentemente con ansiedad, estrés, depresión o malos hábitos de sueño.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40 % de la población mundial duerme mal o presenta algún trastorno del sueño, mientras que diversos estudios indican que uno de cada tres adultos experimentará síntomas de insomnio en algún momento de su vida, lo que convierte este padecimiento en un problema de salud pública.

La CCSS registró cerca de 198.000 atenciones por insomnio en consulta externa entre 2021 y 2025. (Foto cortesía CCSS)

EM doctor Luis Diego Ballestero Murillo, psicólogo clínico y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Hispanoamericana, explicó que el insomnio va mucho más allá de pasar una mala noche.

El especialista señaló que este trastorno se diagnostica cuando una persona presenta dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormida o volver a dormir después de despertarse durante la noche por un periodo de al menos tres meses, situación que termina afectando su desempeño físico, emocional, social o laboral. Entre los síntomas más frecuentes figuran tardar más de media hora en quedarse dormido, despertares constantes durante la madrugada, sueño poco reparador, cansancio durante el día, problemas de concentración, irritabilidad y cambios de humor.

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Las consecuencias, advierte el experto, pueden ir mucho más allá del agotamiento.

El insomnio se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, trastornos metabólicos, debilitamiento del sistema inmunológico, ansiedad, depresión, estrés crónico e incluso problemas en el manejo de la ira.

Los datos también muestran diferencias según la edad. Mientras en consulta externa la mayor cantidad de atenciones corresponde a personas mayores de 45 años, en los servicios de emergencias el grupo más afectado fue el de adultos jóvenes entre 20 y 44 años, quienes concentraron cerca del 45 % de las consultas registradas durante 2025. Entre las posibles causas aparecen el exceso de videojuegos, el consumo de alcohol y drogas, así como altos niveles de estrés.

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No obstante, el problema tampoco excluye a la población infantil.

Los expertos recomiendan mantener horarios regulares de sueño y evitar dispositivos electrónicos antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo analizado, la CCSS contabilizó 6,414 atenciones en consulta externa y 449 en emergencias correspondientes a menores de 15 años. Según el especialista, en estos casos influyen factores como horarios irregulares para dormir, ansiedad por separación de los padres, violencia intrafamiliar, compartir la habitación con otros familiares y, especialmente, el uso excesivo de videojuegos y dispositivos electrónicos durante la noche.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue el incremento en las hospitalizaciones asociadas al insomnio. Entre 2023 y 2024, los egresos hospitalarios pasaron de 62 a 205, lo que representa un crecimiento del 231 %, siendo las mujeres quienes concentraron el 60 % de estos casos. Para el especialista, este aumento evidencia que el trastorno puede alcanzar niveles de gravedad que requieren atención hospitalaria cuando no es tratado oportunamente.

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Frente a este panorama, los expertos insisten en fortalecer la llamada higiene del sueño, un conjunto de hábitos que favorecen un descanso adecuado. Entre las principales recomendaciones destacan mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, realizar actividad física durante el día, practicar técnicas de relajación, evitar el uso de teléfonos celulares, computadoras y videojuegos al menos una hora antes de dormir, consumir cenas ligeras y utilizar la cama únicamente para descansar, evitando trabajar, estudiar o ver televisión desde ella. Si los problemas persisten pese a estos cambios, aconsejan buscar atención médica especializada.

Para los especialistas, las casi 200,000 atenciones registradas en apenas cinco años representan una señal de alerta que obliga a reforzar la educación sobre la importancia del sueño como un componente esencial de la salud física y mental. Dormir bien, concluyen, no debe verse como un lujo, sino como una necesidad para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

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