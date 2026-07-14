Más del 90% de quienes consiguieron trabajo en el último año necesita trabajar más horas para llegar a fin de mes

La informalidad laboral alcanzó el 44,2% en el primer trimestre de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Con una actividad económica aún estancada y salarios bajos, en un contexto en el que el mercado laboral ajusta por precio en lugar de cantidad, muchos argentinos necesitan trabajar más horas para cubrir sus gastos habituales. Es el caso de 9 de cada 10 de los nuevos ocupados en el último año.

Así surge de un informe del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que señala que entre principios de 2025 y 2026, mientras se reducía la dotación de trabajo formal, las ocupaciones que crecieron fueron informales, tanto asalariadas como independientes. En consecuencia, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% en el primer trimestre de 2026.

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Este proceso se da en un escenario en el que cada vez más personas se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral para fortalecer los ingresos de los hogares. Como resultado, la tasa de actividad se mantiene en picos históricos (48,6%).

Cada vez más personas se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral para fortalecer los ingresos de los hogares. REUTERS/Cristina Sille

“Hasta el momento, el sector informal funcionó como espacio de contención de esa demanda de trabajo. Esa absorción permitió suplir las limitaciones que evidencia el ámbito formal para incorporar trabajadores y contribuyó a que la tasa de desempleo se mantuviera estable durante el último año”, indicó el Cetyd.

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Sin embargo, aseguró el centro de estudios, este movimiento no termina de resolver la ecuación de ingresos de las familias: “Más del 90% de los nuevos ocupados, que sumaron 213.000 entre el primer trimestre de 2025 e igual periodo de 2026, necesitan trabajar más horas para generar más ingreso".

Pero, en un contexto de consumo retraído, ese objetivo no se concreta, ya sea porque las condiciones de sus empleos en relación de dependencia no se lo permiten o porque, como trabajadores independientes, no logran incrementar las ventas de los bienes o servicios que ofrecen. Esta situación se refleja en el aumento de la subocupación.

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Aumentó 14% la población subocupada durante el primer trimestre de 2026, según datos de CETyD e INDEC.

Entonces, “paradójicamente, el aumento de la cantidad de ocupados, lejos de constituir un proceso virtuoso, es la manifestación de un escenario en el que la necesidad fuerza a cada vez más personas a trabajar más, pero sus ocupaciones no les garantizan ingresos adecuados”, remarcó el informe.

Vale mencionar que, según un informe de la Secretaría de Trabajo, en marzo, el salario promedio (remuneración media) se ubicó en $2.207.129, lo que representó un incremento nominal del 31,6% respecto del mismo mes del año anterior.

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En tanto, la remuneración mediana —un indicador que refleja con mayor precisión cuánto percibe la mitad de los trabajadores— alcanzó los $1.540.251, con una suba interanual del 28,1%.

Ambos evolucionaron por debajo de la inflación interanual de marzo, que fue del 32,6%. La pérdida fue más marcada en el caso de la remuneración mediana, cuya variación quedó 4,5 puntos porcentuales por debajo de la suba de precios.

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Por otra parte, el ingreso disponible —el dinero que queda en el bolsillo luego de pagar los gastos fijos— permanece 14,5% por debajo del promedio de enero-septiembre de 2023, pese a un leve crecimiento mensual en abril, que cortó con una racha de retrocesos desde agosto de 2025.

En este contexto, el 61% de los encuestados por Zentrix afirma que sus ingresos le alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que un 24,3% llega con lo justo a fin de mes, sin posibilidad de ahorrar. Apenas el 13% sostiene que logra cubrir todos sus gastos y, además, generar algún ahorro.

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Asimismo, el 86,1% de los encuestados sostiene que su salario no le gana a la inflación, un registro apenas inferior al máximo de la serie (86,6% en abril).

Esto impacta en autoubicación social: el 50,2% se identifica como parte de los sectores bajos o medio-bajos y apenas el 10,5% se considera de clase alta.

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La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de UdeSA señaló que la falta de trabajo (38%), la corrupción (38%) y los bajos salarios (35%) se consolidaron como las principales preocupaciones de los argentinos.

Respecto de la medición anterior, la inquietud por la corrupción subió 4 puntos porcentuales y la de los bajos salarios avanzó 5 puntos, mientras que la inflación siguió perdiendo peso entre las preocupaciones ciudadanas y descendió al 17%.

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