El mercado de belleza en Centroamérica crece 28% en valor durante el primer trimestre de 2026

Los hogares de Centroamérica redistribuyeron gastos discrecionales hacia belleza, bienestar, imagen personal y autocuidado ante la presión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de productos de belleza en Centroamérica registró un crecimiento del 28% en valor durante el primer trimestre de 2026, lo que representa más de $32.1 millones adicionales en ventas, según el estudio de Consumer Insights de Worldpanel by Numerator.

Este resultado se produjo mientras los hogares de la región ajustan sus presupuestos y reducen el gasto en otras categorías ante la presión económica.

A pesar de que el consumo masivo en general muestra una tendencia a la baja y las visitas a los puntos de venta disminuyen, los productos de belleza lograron avanzar de forma sostenida.

PUBLICIDAD

El volumen de compra creció un 9%, una cifra que contrasta con la caída observada en rubros como alimentos básicos, lácteos y bebidas indulgentes. Este comportamiento evidencia un cambio en las prioridades de los consumidores, quienes ahora otorgan más relevancia a artículos vinculados al bienestar, la imagen personal y el autocuidado.

El sector de productos de belleza en Centroamérica creció 28% en valor en el primer trimestre de 2026 y sumó más de $32.1 millones en ventas. (AdobeStock)

El informe de Worldpanel by Numerator indica que los hogares no eliminan los gastos discrecionales, sino que los redistribuyen hacia categorías que aportan beneficios emocionales y funcionales claros. Entre las subcategorías que impulsaron el crecimiento destacan fragancias, cuidado de la piel y cuidado del cabello.

PUBLICIDAD

El gasto destinado a estos segmentos ha desplazado el presupuesto que antes se asignaba a otros productos básicos, lo que sugiere una transformación en los hábitos de consumo.

El análisis muestra que, incluso en un entorno de alta sensibilidad al precio, los consumidores están dispuestos a invertir en productos que perciben como valiosos para su bienestar o autoestima.

En este contexto, la categoría de belleza ha dejado de competir únicamente en su segmento tradicional y ahora disputa una mayor proporción del presupuesto total del hogar. La tendencia a elegir productos de mayor valor también impulsa la premiumización (estrategia del valor agregado de los productos) del sector.

PUBLICIDAD

Una mujer examina un sérum revitalizante y una crema hidratante en el pasillo de productos de belleza de un supermercado, mostrando su proceso de selección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del sector se ha visto favorecido por estrategias comerciales diferenciadas y la implementación de iniciativas cross-category, que combinan productos complementarios y aumentan las ocasiones de compra.

Estas acciones han elevado el gasto promedio por consumidor y han fortalecido el papel de la belleza como una de las categorías más resilientes dentro de la economía de consumo masivo en la región.

Los resultados del informe de Consumer Insights de Worldpanel by Numerator muestran cómo el autocuidado y la imagen personal se han instalado como prioridades en la canasta de los hogares centroamericanos.

La capacidad de la belleza para ofrecer propuestas que integran beneficios funcionales y emocionales le ha permitido mantener e incluso incrementar su participación en el gasto familiar, en contraste con otras categorías que enfrentan recortes.

PUBLICIDAD

Los productos de belleza en Centroamérica aumentaron 9% en volumen de compra, mientras el consumo masivo cayó en alimentos básicos, lácteos y bebidas indulgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador proyecta crecer 4% en belleza y cuidado personal

El mercado de belleza y cuidado personal en El Salvador proyecta un crecimiento del 4% en los próximos años, impulsado por la estabilidad de precios, el aumento del acceso a internet y la preferencia por productos con ingredientes naturales y orgánicos, según datos de Research and Markets.

Este avance responde a una transformación en los hábitos de compra, donde cada vez más consumidores optan por experiencias móviles y plataformas digitales para adquirir productos de cuidado personal, maquillaje y fragancias, como señala Accio.

Las tendencias globales también se reflejan en el mercado salvadoreño. Existe una demanda creciente de envases ecológicos, formulaciones limpias y productos veganos, así como una mayor atención a la transparencia en los ingredientes, de acuerdo con Global Growth Insights.

PUBLICIDAD

Más del 57% de los consumidores revisa activamente las etiquetas, y cerca de la mitad prioriza opciones naturales en el cuidado de la piel y el cabello. El interés por lo orgánico y lo artesanal ha impulsado la presencia de marcas locales y propuestas innovadoras.