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Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

La banda santafesina llevó su versión mundialista al estudio de Miami, con referencias a Lionel Messi y Diego Maradona, en un cierre a pura cumbia que Marcelo Tinelli celebró de pie

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Luquitas Rodríguez y el equipo de Paren la mano visitaron el ciclo de Marcelo Tinelli en Miami y estuvieron a cargo de la presentación de la banda

Los Palmeras pusieron el cierre musical de Infobae Mundial con una interpretación en vivo de “Bombón argentino”, su nuevo hit dedicado a la Selección, ante un Marcelo Tinelli que los recibió con aplausos y los despidió con elogios. La banda santafesina tomó el estudio de Miami y convirtió el segmento final del programa en una previa mundialista con cumbia, letra propia y coro colectivo.

Fue Luquitas Rodríguez, conductor de Paren la Mano, quien presentó a la banda con entusiasmo: “Señoras y señores, acá desde Infobae Mundial, están con nosotros Los Palmeras haciendo ‘El bombón argentino’”. Tinelli, de pie, aplaudió desde el arranque y acompañó cada estrofa con gestos de aprobación. La canción, que mezcla la melodía de “Bombón asesino” con una letra nueva escrita para el Mundial, incluyó referencias a Lionel Messi, a Diego Maradona y al objetivo de la cuarta estrella: “Dale, Argentina, que la cuarta está esperando en la esquina. Cuando Messi en la cancha se anima, desde el cielo Diego nos ilumina”, entonó el grupo ante las cámaras del streaming.

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Al terminar, Tinelli los despidió con el afecto de siempre. “Me encantan Los Palmeras con esta nueva versión de ‘Bombón asesino’ con ‘Bombón argentino’”, dijo el conductor, y recordó la trayectoria de la banda: “Cantaron en todos lados, en la Sudamericana, en todos lados”. La banda, por su parte, contó que llevaba varios días instalada en Miami, que había pasado por algunas fanfests de la FIFA y que tenía planes de viajar a Atlanta para seguir de cerca la participación de la Selección.

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“Bombón argentino” reversionó “Bombón asesino” con una letra para el Mundial que menciona a Lionel Messi, Diego Maradona y la cuarta estrella

El origen de “Bombón argentino” tiene su propia anécdota. Marquitos Camino, hijo de Marcos, referente histórico y acordeonista fundador de Los Palmeras, la contó en una visita previa a Infobae: “La canción salió de un blooper con suerte. En un amistoso pusieron el himno argentino y terminó sonando ‘Bombón’. Al otro día nos propusieron hacer ‘Bombón argentino’ y la grabamos en un día”. Lo que nació de un error de sonido se convirtió en pocas semanas en un éxito que superó el millón y medio de reproducciones en YouTube y se instaló entre las principales tendencias musicales del país.

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Camino también había hablado del vínculo de la banda con el fútbol argentino en esa misma entrevista con Infobae. “Hemos ido a fiestas de Messi, cumpleaños de la familia y hemos estado en vestuarios. Nos llena de orgullo que nuestra música suene en esos momentos”, contó. Y describió la escena que se repite en cada show: “En los shows veo familias enteras: abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo la misma fiesta”, una postal que grafica la amplitud generacional de su público.

La actuación en Infobae Mundial se produjo en un momento particular para la banda, que atraviesa uno de sus procesos de transición más delicados. Ni Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, ni el cantante Rubén “Cacho” Deicas estuvieron presentes en el estudio de Miami: el primero prepara un alejamiento temporal del escenario por razones de salud —tiene nueve stents y los médicos le recomendaron tomar distancia de la actividad en vivo—, mientras que el segundo lleva más de un año fuera de la formación tras un conflicto público con la conducción de la banda. El lugar de Camino sobre el escenario lo ocupará su hijo, músico con experiencia propia. “El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”, explicó el manager Adrián Forni, quien aclaró que el alejamiento de Camino no es definitivo y que la banda continuará sin interrupciones.

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Marcelo Tinelli recibió a Los Palmeras con aplausos en Infobae Mundial y elogió la nueva versión de “Bombón asesino”

Las ausencias de ambas figuras históricas tienen orígenes distintos. La de Deicas se remonta a 2025, cuando el cantante hizo pública su salida del grupo tras un conflicto que incluyó carta documento, acusaciones cruzadas y chats filtrados. A fines de ese año, Camino y Deicas se reconciliaron en términos personales —“nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, describió el acordeonista al diario santafesino El Litoral—, aunque esa reconciliación no implicó el regreso de Deicas a la formación. La de Camino, en cambio, responde exclusivamente a una indicación médica. Así, la banda que se presentó en Infobae Mundial lo hizo sin los dos nombres más asociados a su historia, en una etapa que su propio entorno define como un cambio generacional.

Con más de 53 años de trayectoria, Los Palmeras tienen agenda hasta bien entrado el año: tras su estadía en Miami, la banda prevé una gira europea en octubre que incluirá presentaciones en Italia, España, Irlanda y Londres.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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