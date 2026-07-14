Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

Las semifinales del Mundial 2026 se pondrán en marcha este martes. Francia y España definirán al primer finalista del certamen en un duelo cargado de emoción, competitividad y un alto nivel futbolístico. Ambas selecciones buscarán asegurar su lugar en la gran final del próximo domingo en New Jersey.
La selección española se entrenó por última vez ayer en Dallas y, tras finalizar las prácticas, Luis de la Fuente quedó con una duda en el once titular por resolver: Fabián Ruiz o Pedri. Por el momento, el entrenador mantiene la incógnita de cara al encuentro.
Mientras que la selección argentina arribó durante la noche del lunes a Atlanta. Abandonó oficialmente la base en Kansas City, donde estuvo alojado por más de 40 días. Durante la tarde, el equipo tendrá su último entrenamiento antes del cruce de mañana ante Inglaterra. Lionel Scaloni dará su tradicional conferencia pre-partido y AFA confirmó que tres jugadores hablarán con los medios tras la práctica.
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En pocas líneas:
Las semifinales del Mundial: fecha, hora y sede
Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
Las semifinales del Mundial 2026 quedaron definidas con cuatro selecciones que partieron como favoritas en el inicio del certamen: Francia chocará contra España el martes y la selección argentina se medirá contra Inglaterra el miércoles. La supercomputadora de Opta Analyst actualizó sus predicciones y ubicó al elenco albiceleste como el que menos probabilidades tiene de salir campeón de la Copa del Mundo.
Otra semifinal. Mismo rival. Mismo pronóstico para una mayoría. Y esa sensación de que otra vez se puede torcer el presagio más popular. España, al igual que en aquella tarde en Munich, hoy en Dallas quiere dar el golpe ante el que se considera el equipo con el ataque más poderoso de este Mundial. Porque como dice Luis de la Fuente, para conseguir el éxito habrá que sufrir.