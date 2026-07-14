Deportes

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

Este martes comienzan las semifinales y se definirá al primer protagonista que dirá presente el próximo domingo en la gran final. Argentina ya se encuentra instalada en Atlanta

Guardar
Google icon
Copa Mundial de la FIFA, balón, pedestal de mármol, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Gavi, escudos de Argentina, Inglaterra, Francia y España.
Los cuatro semifinalistas buscan llegar al partido definitorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semifinales del Mundial 2026 se pondrán en marcha este martes. Francia y España definirán al primer finalista del certamen en un duelo cargado de emoción, competitividad y un alto nivel futbolístico. Ambas selecciones buscarán asegurar su lugar en la gran final del próximo domingo en New Jersey.

La selección española se entrenó por última vez ayer en Dallas y, tras finalizar las prácticas, Luis de la Fuente quedó con una duda en el once titular por resolver: Fabián Ruiz o Pedri. Por el momento, el entrenador mantiene la incógnita de cara al encuentro.

Mientras que la selección argentina arribó durante la noche del lunes a Atlanta. Abandonó oficialmente la base en Kansas City, donde estuvo alojado por más de 40 días. Durante la tarde, el equipo tendrá su último entrenamiento antes del cruce de mañana ante Inglaterra. Lionel Scaloni dará su tradicional conferencia pre-partido y AFA confirmó que tres jugadores hablarán con los medios tras la práctica.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:14 hsHoy

Las semifinales del Mundial: fecha, hora y sede

Infografía de semifinales del Mundial 2026. Muestra partidos, fechas (14 y 15 de julio), horarios, jugadores, banderas y estadios Dallas y Atlanta.
Las semifinales del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:53 hsHoy

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus y la Roja se medirán en Dallas por un lugar en la ansiada final del torneo

Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Leer la nota completa
09:41 hsHoy

La supercomputadora que predijo las semifinales del Mundial arriesgó cuál es la selección con más chances de ganar el título

Una empresa especializada en datos elaboró un informe sobre las probabilidades que tienen Argentina, Inglaterra, Francia y España de alcanzar la gloria

Las probabilidades de cada selección de salir campeón del Mundial 2026 (REUTERS)
Las probabilidades de cada selección de salir campeón del Mundial 2026 (REUTERS)

Las semifinales del Mundial 2026 quedaron definidas con cuatro selecciones que partieron como favoritas en el inicio del certamen: Francia chocará contra España el martes y la selección argentina se medirá contra Inglaterra el miércoles. La supercomputadora de Opta Analyst actualizó sus predicciones y ubicó al elenco albiceleste como el que menos probabilidades tiene de salir campeón de la Copa del Mundo.

Leer la nota completa
09:28 hsHoy

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

En una final anticipada, el seleccionado español repite el enfrentamiento de la última Eurocopa y el antecedente de aquella victoria le abre una gran esperanza en poder llegar a Nueva Jersey el domingo

Kylian Mbappé. (Reuters/David Butler II)
Kylian Mbappé. (Reuters/David Butler II)

Otra semifinal. Mismo rival. Mismo pronóstico para una mayoría. Y esa sensación de que otra vez se puede torcer el presagio más popular. España, al igual que en aquella tarde en Munich, hoy en Dallas quiere dar el golpe ante el que se considera el equipo con el ataque más poderoso de este Mundial. Porque como dice Luis de la Fuente, para conseguir el éxito habrá que sufrir.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Mundial 2026Grupos Mundial 2026Semifinal 2026Calendario Mundial 2026ArgentinaEspañaColombiaMéxicoEstados UnidosFIFAÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas noticias

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus y la Roja se medirán en Dallas por un lugar en la ansiada final del torneo

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

El 14 de julio de 1951, Pepe hizo historia en Silverstone. También venció en Le Mans. Fue el máximo responsable de cambiar la historia del TC. Un personaje entrañable que nunca perdió su aire de paisano arrecifeño

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

El mediocampista del Arsenal es una de las cartas más importantes de la selección inglesa de cara al choque contra Argentina por las semifinales del Mundial 2026

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

La mirada de los medios del mundo sobre la definición del Mundial: por qué no eligen a Argentina como candidata

Infobae habló con varios periodistas extranjeros para conocer su parecer sobre la chance que tiene el equipo de Lionel Scaloni de repetir el título. ¿Podrá superar a Inglaterra en un duelo cargado de historia?

La mirada de los medios del mundo sobre la definición del Mundial: por qué no eligen a Argentina como candidata

La contundente advertencia sobre Argentina en la definición del Mundial: “La tenés que pisar hasta el minuto 120 para ganarle”

Fernando Batista, quien dirigió a varios héroes de La Scaloneta en las selecciones juveniles, analizó a sus ex pupilos, elogió a Scaloni y subrayó su admiración por Messi: " Lleva 20 años siendo el número 1 del mundo"

La contundente advertencia sobre Argentina en la definición del Mundial: “La tenés que pisar hasta el minuto 120 para ganarle”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hasta cuándo sigue el frío y qué zonas registrarán temperaturas primaverales hacia el fin de semana

Hasta cuándo sigue el frío y qué zonas registrarán temperaturas primaverales hacia el fin de semana

11 hábitos saludables para tener uñas fuertes y sanas

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 14 de julio de 2026

Las 6 prácticas que favorecen unas encías más saludables y ayudan a prevenir problemas periodontales

9 hábitos cotidianos que dañan la visión sin mostrar síntomas, según especialistas

INFOBAE AMÉRICA

Miami-Dade analiza un plan para construir una bahía marina gigante en el antiguo Seaquarium

Miami-Dade analiza un plan para construir una bahía marina gigante en el antiguo Seaquarium

La guerra con Irán dispara los costos y deja a los agricultores de Luisiana al borde del colapso

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Cómo una improvisación de Frank Sinatra dio origen al emblemático Scooby-Doo

Entre hobbits, magos y elfos en la Tierra Media: cuál fue el conmovedor último deseo de Christopher Lee

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

La mirada de los medios del mundo sobre la definición del Mundial: por qué no eligen a Argentina como candidata