Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

Los cuatro semifinalistas buscan llegar al partido definitorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semifinales del Mundial 2026 se pondrán en marcha este martes. Francia y España definirán al primer finalista del certamen en un duelo cargado de emoción, competitividad y un alto nivel futbolístico. Ambas selecciones buscarán asegurar su lugar en la gran final del próximo domingo en New Jersey.

La selección española se entrenó por última vez ayer en Dallas y, tras finalizar las prácticas, Luis de la Fuente quedó con una duda en el once titular por resolver: Fabián Ruiz o Pedri. Por el momento, el entrenador mantiene la incógnita de cara al encuentro.

Mientras que la selección argentina arribó durante la noche del lunes a Atlanta. Abandonó oficialmente la base en Kansas City, donde estuvo alojado por más de 40 días. Durante la tarde, el equipo tendrá su último entrenamiento antes del cruce de mañana ante Inglaterra. Lionel Scaloni dará su tradicional conferencia pre-partido y AFA confirmó que tres jugadores hablarán con los medios tras la práctica.

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