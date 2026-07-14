Economía

Cuánto cuesta alquilar un departamento en el Gran Buenos Aires: los precios y el impacto en el salario

El mercado locativo atraviesa una nueva etapa de ajustes, con diferencias marcadas entre las distintas zonas del conurbano bonaerense

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Las expensas y los servicios públicos agravan el impacto del alquiler en la economía familiar y elevan la morosidad entre los inquilinos

Buscar un departamento en Gran Buenos Aires significa enfrentarse a precios que oscilan entre $620.000 y más de $800.000 por mes, según la zona y el tamaño de la vivienda. Quienes buscan alquilar en el sur del conurbano encuentran los valores más bajos, mientras que la zona norte concentra las cifras más altas.

Para una vivienda de tres ambientes, el costo mensual puede superar el $1.120.000. Esta actualización de precios llega en un momento en que la inflación y los salarios condicionan las posibilidades de acceso a la vivienda.

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Según detalló Belén Escobar en Infobae en Vivo Al Amanecer, el costo promedio de un dos ambientes en Gran Buenos Aires Sur es de $621.000 por mes. La cifra se aproxima a $632.000 en Gran Buenos Aires Oeste y asciende a más de $800.000 en la zona norte.

Un hombre con mochila y una mujer con bolso miran un cartel blanco de "Se alquila" en una ventana abierta de un edificio de ladrillo rojo con persianas verdes.
Los alquileres en el sur del conurbano bonaerense registran los valores más bajos, mientras la zona norte concentra los precios más altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los departamentos de tres ambientes, el precio inicial en el sur ronda los $849.000, baja levemente a $819.000 en el oeste y sube a $1.123.000 en el norte.

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El análisis de las cifras indica que el valor de los alquileres en Gran Buenos Aires aumentó un 10,6% en el periodo relevado. Este incremento se ubica por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 17,1% según datos del sector privado. La diferencia se explica por una desaceleración en la variación de precios, en contraste con períodos anteriores.

Cartel naranja con texto 'Se alquila' y número de teléfono pixelado sobre un telefonillo en una pared de mármol blanco, junto a una puerta negra de cristal.
El alquiler de un dos ambientes en las zonas más accesibles del Gran Buenos Aires absorbe cerca de la mitad del salario mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar el impacto en los hogares, Escobar utilizó como referencia el salario promedio de los trabajadores registrados, medido por el RIPTE. En abril, el último dato disponible, el salario alcanzó aproximadamente $1.800.000 mil pesos.

Redondeando, el ingreso mensual ronda los $2.000.000. De esa cifra, la mitad se destina al pago del alquiler de un departamento de dos ambientes en las zonas más accesibles de Gran Buenos Aires.

Esta proporción no incluye las expensas, que deben sumarse al valor mensual y que, según datos del sector privado, enfrentan niveles crecientes de morosidad. Quienes no logran cubrir todos los gastos suelen priorizar el alquiler por encima de las expensas y los servicios públicos. La situación impacta en la economía cotidiana y reduce el ingreso disponible para otros gastos esenciales.

Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
Alquilar un departamento en el Gran Buenos Aires cuesta entre $620.000 y más de $800.000 por mes, según la zona y el tamaño de la vivienda Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Impacto en la economía familiar y desafíos para inquilinos

El peso del alquiler dentro del presupuesto mensual obliga a las familias a ajustar sus gastos. En muchos casos, la suma de alquiler, expensas y tarifas representa más de la mitad del ingreso, lo que dificulta el ahorro y limita la capacidad de consumo.

El crecimiento de la morosidad en las expensas refleja el esfuerzo que deben realizar los hogares para cumplir con sus obligaciones. La decisión de priorizar el pago del alquiler responde a la necesidad de mantener la vivienda, aun cuando otras cuentas queden postergadas.

La evolución de los precios de alquiler en Gran Buenos Aires muestra que, a pesar de la desaceleración reciente, el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío para quienes dependen del salario como fuente principal de ingresos.

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