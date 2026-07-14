La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

Declan Rice, jugador del Arsenal, posa con su novia Lauren Fryer mientras celebra con el trofeo tras ganar la Premier League (REUTERS/Hannah Mckay).

Declan Rice es una de las grandes figuras de Inglaterra que estará presente en las semifinales del Mundial 2026 contra la selección argentina. El mediocampista del Arsenal forma parte del grupo de referentes del combinado conducido por Thomas Tuchel. El volante tiene una historia de lucha fuera de la cancha: la defensa pública de su pareja Lauren Fryer, blanco de una campaña de acoso por su aspecto físico que se extendió durante años en redes sociales y llegó incluso a los estadios. El futbolista convirtió esa agresión persistente en una denuncia abierta y la presión estética que rodean al fútbol.

El caso escaló cuando los ataques dejaron de limitarse a internet. En la previa de un clásico entre Arsenal y Tottenham, un aficionado rival mostró en su teléfono una fotografía de Fryer a Rice cuando se disponía a lanzar un saque de esquina, con la intención de ridiculizarlo. La respuesta del futbolista fue directa y pública en sus redes sociales: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”.

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En esta misma línea, Declan Rice añadió: “Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”. En otro mensaje, también cuestionó la presión estética alimentada por las plataformas digitales: “Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales”.

Declan Rice y su novia Lauren Fryer. La figura del Arsenal defendió a su enamorada tras las críticas recibidas por su apariencia en las redes sociales

Lauren Fryer acompaña al jugador desde la adolescencia, mucho antes de su consolidación en la élite. La relación comenzó cuando ambos tenían 17 años, en una etapa en la que Rice todavía buscaba abrirse camino hacia el profesionalismo. Con el paso de los años, la pareja formó una familia y en 2022 tuvo a su primer hijo, Jude. Ese recorrido común quedó atravesado por la creciente exposición que acompañó la carrera del centrocampista y por una ola de comentarios ofensivos dirigidos contra ella.

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A medida que Rice se convirtió en una de las figuras del club londinense, miles de mensajes comenzaron a cuestionar el aspecto físico de Fryer. Los ataques la comparaban con estereotipos asociados a las parejas de futbolistas profesionales y terminaron por empujarla a reducir drásticamente su presencia pública en internet.

La consecuencia fue concreta: eliminó numerosas publicaciones de sus redes sociales y limitó su actividad para protegerse del escrutinio constante. Esa retirada digital fue una respuesta al hostigamiento, no una decisión aislada de privacidad. El apoyo público a la pareja incluyó voces del fútbol y la televisión inglesa.

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Lauren Fryer, novia de Declan Rice, jugador del Arsenal, y su hijo Jude (GROSBY GROUP).

Rice, de 27 años, nació en Londres en 1999, pasó por las categorías inferiores del Chelsea y más tarde construyó una carrera que lo llevó a ser una pieza central de la selección inglesa. Su crecimiento deportivo también amplificó el interés sobre su vida privada y convirtió a su entorno en objeto de exposición.

Esa visibilidad se intensificó después de su llegada al Arsenal, operación cifrada en USD 112 millones. Desde entonces, su nombre ganó todavía más peso en el fútbol europeo, al mismo tiempo que aumentaron las agresiones contra su pareja. La defensa de Fryer sumó respaldos públicos. Rebekah Vardy, esposa del delantero Jamie Vardy, condenó lo ocurrido con una frase tajante: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”.

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También se pronunció la figura de la televisión inglesa Liberty Poole, que rechazó las burlas contra Fryer. “Lauren es hermosa, esto es una locura. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”, afirmó.

El episodio instaló una discusión más amplia sobre los límites de la rivalidad deportiva y el trato hacia los familiares de los jugadores. La reacción que provocó la escena del derbi reflejó esa línea roja: para aficionados y figuras del ambiente, la competencia en la cancha no justifica convertir a las parejas o seres queridos en blancos de humillación pública.

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La historia entre Rice y Fryer, iniciada cuando él daba sus primeros pasos en el fútbol inglés, quedó así expuesta bajo una doble dimensión: la de una carrera deportiva en ascenso y la de una defensa personal frente a un acoso sostenido. En paralelo a su presente con Inglaterra y a su peso en el Arsenal, el mediocampista hizo de esa exposición una toma de posición pública en favor de la mujer que, según recordó, lo acompaña desde antes de la fama.

LAS FOTOS DE DECLAN RICE Y SU NOVIA LAUREN FRYER

Declan Rice y su novia Lauren Fryer durante el Mundial de Qatar 2022

Lauren Fryer, la novia de Declan Rice que recibió comentarios agresivos de parte de los usuarios de las redes sociales por su apariencia física

Lauren Fryer y su novio Declan Rice durante Qatar 2022

Declan Rice y Lauren Fryer están en pareja desde la adolescencia