Caputo siguió ajustando en el primer semestre, pero en junio aumentó el gasto para subsidios y programas sociales

Según Analytica, el ministro de Economía, Luis Caputo, aumentó 3,7% el gasto público en junio. (Jaime Olivos)

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que mantendrá el actual rumbo económico, y las cifras de las cuentas públicas del primer semestre de 2026 lo respaldan: el gasto primario devengado registró una caída del 2,3% respecto de 2025. No obstante, en junio incrementó las partidas y el gasto creció 3,7% interanual en términos reales, impulsado por mayores desembolsos en subsidios económicos y programas sociales, lo que contribuyó a contener la inflación y a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos.

Un informe de la consultora Analytica señaló que las partidas con mayores recortes reales en junio correspondieron a la obra pública, con una disminución del 74,9%, y a las transferencias a provincias, que cayeron 88 por ciento. Dentro del rubro obra pública, las construcciones descendieron 78% y las transferencias de capital, 72,6 por ciento. La reducción en las transferencias a los gobernadores se explicó, en parte, por la decisión de no incluir este año las transferencias a hospitales SAMIC en esa categoría. Si se descuenta ese cambio administrativo, la reducción real fue de 84,3 por ciento.

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Sin embargo, mientras el ajuste se mantuvo en áreas como la obra pública y las transferencias a provincias, los subsidios económicos impulsaron el repunte del gasto en junio. El reporte indicó que los subsidios económicos aumentaron 71,1% interanual en términos reales, con un incremento destacado en los subsidios energéticos, que subieron 160,2 por ciento. En ese mismo mes, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) mostraron un alza del 8,9% en pesos constantes, con la AUH creciendo 17,1%, mientras que el gasto en asignaciones familiares registró una caída del 5,2 por ciento.

El aumento del gasto en subsidios económicos es la contracara de las mayores bonificaciones que concedió la Secretaría de Energía en la boleta de luz y gas con el justificativo de proteger a los hogares más vulnerables mientras se desarrollaba el conflicto en Medio Oriente y había volatilidad en el precio internacional del petróleo y gas. Aunque también era una ayuda para moderar la presión sobre la inflación que en marzo fue de 3,4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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El informe subrayó el peso de los subsidios energéticos en la nueva distribución del gasto. En junio, los subsidios a la energía aumentaron 160,8% interanual real, y en el semestre acumularon un alza de 73,7 por ciento. De todo el monto destinado a subsidios entre enero y junio, el 79,5% se dirigió a transferencias a CAMMESA, que subieron 71,4% en términos reales interanuales. Según el Informe de Variables Relevantes del Mercado Eléctrico Mayorista de CAMMESA, en mayo de 2026 la cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 65,5%, frente al 70,1% de mayo de 2025.

Por el lado de los subsidios al transporte, en junio se observó una baja real interanual del 7,1 por ciento. En el acumulado semestral, la reducción llegó al 24% respecto al mismo período del año anterior. El principal destino de estas transferencias fue el Operador Ferroviario, que concentró 50,8% del total y mostró una caída de 23% real interanual durante el semestre. En segundo lugar, el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) recibió el 41,9% de las transferencias y experimentó un descenso real interanual de 26,9% en los primeros seis meses del año.

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La serie de los últimos meses de Analytica, expone que cada un bimestre se genera un aumento en el gasto público. Anteriormente a este de junio, fue en marzo con un incremento real del 2% y previo en diciembre del 2025 con uno del 4 por ciento. Es que en un contexto de caída de la recaudación el ministro Caputo tiene poco margen para aumentar el gasto. De hecho, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que incluso que necesita generar más ingresos para mantener el equilibrio en las cuentas públicas porque no más hay margen para la motosierra.

Primeros seis meses

En el acumulado del primer semestre, el mayor crecimiento real se vio en los subsidios económicos, que aumentaron 29,6 por ciento. Este incremento respondió casi por completo al desempeño de los subsidios energéticos, que avanzaron 73,7 por ciento. De todo el monto destinado a subsidios entre enero y junio, el 79,5% se dirigió a transferencias a CAMMESA, que subieron 71,4% en términos reales interanuales. Según el Informe de Variables Relevantes del Mercado Eléctrico Mayorista de CAMMESA, en mayo de 2026 la cobertura de las tarifas abonadas sobre el costo de generación fue del 65,5%, frente al 70,1% de mayo de 2025.

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Por el contrario, los subsidios al transporte cayeron 24% en términos reales respecto al mismo período de 2025. El gasto en jubilaciones y pensiones subió 1,3% interanual y las partidas para AUH y asignaciones familiares se mantuvieron prácticamente sin cambios, con un aumento de apenas 0,3 por ciento.

El ajuste en las transferencias a provincias marcó el semestre. La caída acumulada llegó a 62,1 por ciento. Si se descuenta el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la reducción fue de 52,3%. Analytica señaló que la deuda flotante acumulada a junio alcanzó los $3,9 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que supuso un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a mayo. Este incremento respondió a cuestiones estacionales ligadas al pago de aguinaldos, que se realizan durante los primeros días de julio.

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