Calendario 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el 9 de Julio

El calendario 2026 en Argentina fija el próximo fin de semana largo en agosto, después del feriado del 9 de Julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de feriados en Argentina cobra protagonismo entre quienes desean organizar escapadas, viajes familiares o, simplemente, planificar su descanso en función de los fines de semana largos.

Tras haber pasado el 9 de julio, Día de la Independencia, la atención se centra en cuál será la próxima oportunidad para disfrutar de un descanso extendido antes de que termine el año. La combinación de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos permite que, en distintas ramas de actividad, se generen varias ventanas para aprovechar estos días, según el convenio laboral y la decisión empresarial.

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Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2026

Con el feriado del 9 de julio ya concluido, el próximo fin de semana largo en Argentina será en agosto, gracias a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En 2026, el lunes 17 de agosto marca el inicio de un nuevo período de descanso extendido, dado que ese día es feriado nacional y cae al inicio de la semana. Así, quienes no trabajen sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos de pausa: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

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El feriado del 17 de agosto es trasladable por ley, pero al coincidir con un lunes se mantiene en esa jornada, sin modificaciones. Esto facilita la planificación de escapadas y actividades familiares, tanto para quienes optan por el turismo interno como para quienes prefieren el descanso en casa.

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Qué se celebra el 17 de agosto

El 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, uno de los próceres fundamentales de la historia argentina y sudamericana. Ese día, feriado nacional, conmemora el aniversario del fallecimiento del Libertador, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.

San Martín es reconocido como el principal artífice de la independencia argentina y una figura clave en los procesos emancipatorios de Chile y Perú. Entre sus hitos más destacados figura la creación en 1812 del Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad de élite que resultó crucial en los triunfos revolucionarios. Desde su cargo de gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, organizó y consolidó fuerzas para enfrentar al ejército realista, preparando el histórico cruce de los Andes.

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José de San Martín murió en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y su fallecimiento se recuerda cada 17 de agosto

En 1817, encabezó el Ejército de los Andes y lideró el cruce de la cordillera, considerada una de las gestas más impresionantes de la historia militar continental. Sus estrategias resultaron decisivas en las batallas de Chacabuco y Maipú, que garantizaron la independencia de Chile, y su influencia fue determinante en la emancipación del Perú, donde en 1821 proclamó la independencia en Lima.

El 17 de agosto, escuelas, entidades y familias recuerdan los valores de libertad, sacrificio y patriotismo que San Martín personificó a lo largo de su vida. Su figura es celebrada como el “Libertador de América”, título que refleja el respeto y admiración que ha ganado a lo largo de la historia regional.

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Cuántos fines de semana largo quedan en 2026

Después del feriado de agosto, el calendario 2026 aún ofrece varias oportunidades para sumar días de descanso. En lo que resta del año, quedan cinco fines de semana largos, considerando tanto los feriados nacionales como los días no laborables con fines turísticos establecidos por el Gobierno.

El calendario 2026 incluye como próximas fechas el 12 de octubre, el 23 de noviembre, el 7 y 8 de diciembre y la Navidad del 25 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas fechas para planificar escapadas o aprovechar pausas laborales son las siguientes:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre (traslado del viernes 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El tramo más extenso será del 5 al 8 de diciembre, cuando el lunes 7, definido como día no laborable turístico, se suma al feriado del martes 8, otorgando hasta cuatro días consecutivos de descanso para quienes se vean alcanzados por la medida. Además, la Navidad en viernes permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana largo para cerrar el año en familia o con amigos.

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