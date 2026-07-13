Sociedad

Prohibieron la venta de mascarillas faciales y otros cosméticos por representar un grave riesgo sanitario

La medida alcanza productos de las cuatro marcas, detectados en comercios y plataformas online. La prohibición rige en todo el país hasta que se regularice la situación registral

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Una mujer joven aplica una mascarilla facial rosada en su mejilla con una brocha, con un tazón de mascarilla, flores rojas de hibisco y jamaica seca en la mesa.
La Anmat prohibió una serie de mascarillas faciales sin registro sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó la prohibición inmediata de uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio argentino de varias máscaras faciales y una máscara de manos, producidas por las marcas “USHAS”, “FAYANKOU”, “KAKAZIYAN” y “CHOVEMOAR”.

La Resolución 4193/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, alcanza a todas las presentaciones y contenidos netos de estos productos cosméticos, hasta que se encuentren debidamente regularizados. De acuerdo con lo dispuesto, el organismo tomó la decisión luego de detectar la circulación de estos artículos sin inscripción sanitaria, lo que impide garantizar su calidad y seguridad para los consumidores.

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El procedimiento se inició a partir de una serie de controles efectuados por el área de Cosmetovigilancia, que identificó la presencia de estas mascarillas y productos para la piel en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en plataformas de venta en línea, donde se ofrecían con envío a todo el país. La verificación reveló la ausencia de datos de inscripción sanitaria en los rótulos.

La prohibición, de alcance nacional, se fundamenta en la necesidad de proteger la salud pública frente a la circulación de productos ilegítimos, sobre los cuales no existen garantías de elaboración bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni certeza sobre la composición de sus ingredientes.

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El organismo regulador alertó también a las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, para asegurar la efectiva remoción de estos productos del mercado.

Los artículos alcanzados por la medida incluyen: la Máscara facial ROSE FACIAL MASK de “USHAS” (25 ml), la Máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN de “FAYANKOU” (25 ml, vencimiento 06/2028), la Máscara facial FACIAL MASK de “KAKAZIYAN CARTOON MASK” (sin especificación de volumen, made in China), la Máscara facial MASK PACK de “KAKAZIYAN CARTOON MASK” (30 ml, made in China) y la Máscara de manos de “CHOVEMOAR” (36 g, lote HBD12C1, exp 20240411). Ninguno de estos productos cuenta con inscripción sanitaria visible en su rotulado, lo que constituye una infracción grave a la normativa vigente.

Mujer sonriente aplicando mascarilla facial blanca en su rostro, con un frasco de ricino y una caja de bicarbonato de sodio en un mostrador de baño.
La prohibición regirá hasta la regularización de la situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área de Cosmetovigilancia detectó estos productos durante inspecciones presenciales y electrónicas, confirmando su oferta tanto en comercios físicos de CABA como en plataformas digitales, en algunos casos con envíos a todo el país. La ANMAT verificó en su base de datos la inexistencia de registros que correspondieran a los datos de los rótulos analizados, lo que comprometía la legalidad de su comercialización.

La decisión de la ANMAT se sustenta en la Ley N° 16.463, que prohíbe la circulación y entrega al público de productos impuros o ilegítimos, y en la Resolución MS y AS N° 155/98, que establece que la importación, elaboración y comercialización de productos cosméticos solo puede realizarse con artículos registrados en la autoridad sanitaria nacional y elaborados por establecimientos habilitados. Asimismo, el Decreto N° 1490/92 faculta al organismo a aplicar medidas preventivas y correctivas para salvaguardar la salud de la población cuando se detecten riesgos en la calidad o sanidad de los productos.

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