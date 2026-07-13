Detuvieron al conductor que atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón: el video que lo incriminó

Detuvieron al conductor que atropelló y mató a un motociclista en el Puente Pueyrredón y escapó hacia Provincia

El hombre de 54 años que era buscado tras atropellar y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón fue detenido días atrás por personal de la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de Avellaneda, donde los investigadores lograron capturarlo tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el siniestro fatal.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el trágico accidente vial ocurrió el pasado 21 de junio, cuando en el Puente Pueyrredón, mano a Provincia de Buenos Aires, un hombre que conducía un Volkswagen Gol gris de la empresa constructora en la que trabaja atropelló a un motociclista de 41 años, que circulaba a bordo de una Corven Triax 250, y escapó dejándolo tirado en la cinta asfáltica.

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Al llegar al lugar del hecho, personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, cuyo médico de turno confirmó la muerte del motociclista producto de las graves heridas sufridas tras el impacto.

El momento de la tragedia.

El video que encabeza esta nota da cuenta de que el automovilista embistió por detrás a la víctima, que no tuvo capacidad -ni tiempo- para evitar el choque y quedó tendido sobre la calzada. Tras la colisión, el conductor del auto se podría haber detenido para asistir al herido, pero en cambio hizo todo lo contrario: sin ningún tipo de remordimiento, continuó su camino y huyó en dirección a la provincia de Buenos Aires.

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El análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad fue clave para identificar al sospechoso.

Consumada la muerte del motociclista, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de María Paula Asaro, quedó a cargo de la causa y dispuso iniciar una investigación para dar con el responsable.

En ese contexto, el análisis de las imágenes permitió a los efectivos de la DIC 4 identificar al auto e individualizar a su conductor, que fue captado por cámaras de seguridad municipales y privadas cuando circulaba por las calles del distrito de Avellaneda.

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El Volkswagen Gol del imputado fue hallado con rastros de un choque previo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 4, a cargo de Martín Yadarola, Secretaría 113 de Mariano Dalbosco, dictó la orden de allanamiento para el domicilio del imputado en Avellaneda, con exhorto del Juzgado de Garantías Número 3, de José Luis Arabito.

Ya en el lugar, los agentes de la Policía porteña, junto a personal de la DDI Avellaneda de la Policía Bonaerense, recorrieron el estacionamiento del edificio donde reside el imputado y hallaron el auto involucrado, el cual lucía secuelas en su capot del fatal accidente.

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El sospechoso fue detenido e imputado por homicidio culposo.

El juez Yadarola ordenó la inmediata detención del hombre en la causa caratulada como “homicidio culposo” con el agravante del abandono de persona. Además, se secuestró el vehículo para que sea peritado.